Jesús Retana Vivanco: Vamos a jugar a los soldaditos

Vamos a jugar a los soldaditos. Me daba prisa para salir temprano de la oficina, metí algunos papeles en el portafolios, terminaría el trabajo en casa, no quería llegar tarde, alguien importante esperaba mi llegada antes de la hora de dormir para retarlo al juego.

Los soldaditos ya estaban formados en hileras separados como tres metros. Dos cajitas con diez canicas de cada lado darían comienzo a una batalla, el ganador era el que permaneciera con al menos un soldado de pie. Hechos de plástico verde –por cierto muy bien hechos–, traídos en mi último viaje a California.

Unos con rifles, otros hincados con una bazuca se iban a enfrentar a la fuerza de las canicas, así se pasaban los minutos y las manecillas del reloj macaban las 7:30 p.m., ya mi hijo tenía que irse a la cama.

Juegos simples, entretenidos, provistos más de imaginación que destreza bastaban para hacer felices a los chiquillos y fomentar la convivencia familiar.

La maestra

Enfrentarme al personaje de la maestra cada que se le ocurría a mi hija de 5 años dar clases a sus muñecos de peluche sin darme oportunidad siquiera de quitarme el saco para no ser sancionado y sentarnos a todos frente a un pizarrón en el cuarto de servicio improvisado de salón de clases… Esto se ha convertido hoy día en meras anécdotas o historias que algunos papás cuentan ocasionalmente.

La tecnología de los juegos electrónicos rebasa cualquier expectativa a la que el niño se enfrenta con todas sus habilidades. Quedaron atrás las canicas, los soldaditos, el trompo, la carreterita con los coches de plástico, la matatena que se jugaba con una pelotita de esponja y huesitos de chabacano, el yoyo, y una decena de juegos que pasaron al costal del olvido y solo se juegan en algunas comunidades humildes donde no hay ni recursos, ni tecnología.

(Un paréntesis)

La semana pasada una persona me preguntó si algún escritor famoso había trabajado como redactor de textos publicitarios en agencias de publicidad y solo me vino a la cabeza Gabriel García Márquez (Cien años de soledad) y Paco Ignacio Taibo I (Encuentro de dos fogones), pero revisando algunas notas debo sumar a: F. Scott Fitzgerald (El Gran Gatsby), Salman Rushdie (Los versos satánicos) Don DeLillo (Ruido de fondo), Julio Cortázar (Rayuela), Mario Benedetti (La tregua), Carlos Fuentes (La muerte de Artemio Cruz), José Donoso (El lugar sin límites) solo por mencionar algunos que encontraron en la publicidad una fuente de ingresos mientras desarrollaban su carrera literaria.

La narrativa y la poesía

Decidí hacer un ensayo “poético” para remembrar aquellos años de los juguetes, los soldaditos y la escuelita.

Cuánta risa se escucha por ahí, cuando juega con sus juguetes. Los soldaditos que sucumben ante el rodar de las canicas, con una voltereta cae en un suspiro aquel que lleva la bayoneta; cuánto asombro del niño al haber ganado la partida al papá que cansado llega para disfrutar el juego, juego de risas, juego de emociones donde el reloj también juega la partida a la cama, soldaditos que caen y luego de un rato a la bolsa van, ya hicieron feliz al niño, ya jugaron una guerra, otras vendrán pero también terminarán.

Juguetes de una infancia que aguardan la noche para protagonizar, esperan que el alma resurja con el día para ver al niño nuevamente triunfar.

La carita del osito parece decir no a la voz de la maestra que con mano firme y diestra le enseña a leer palabras sencillas; no en balde practica el regaño al perro bribón, desorejado de tanto jalón. A pesar de todo, es una clase feliz y termina siempre dando la razón, aunque a los cinco años tenga sentados al hermano y el papá, sentirse en verdad la maestra, desde su silla vuelve a levantar la voz para llamar la atención, un perro, un oso que bien le hace falta jabón para limpiar el manchón, un hermano ansioso por salir corriendo y un papá disciplinado atiende la clase para evitar ser castigado. Está bien, muy bien maestra, hasta mañana, si los demás no vienen yo estaré siempre dispuesto para acudir a la escuelita y escuchar su clase, para aprender a escribir mamá y papá, para sacarme un 10, para pasar año y evitarme su regaño… gracias maestra.

Ahora que soy un adulto, mis juguetes he guardado en el pasado y mis recuerdos siguen siendo mi tesoro más preciado.

Salgamos del poema a la realidad. Quiero hacer una reflexión sobre nuestro ejército, el de verdad, el que yo conocí de niño y al que mi padre con orgullo perteneció y por el que la Patria lo condecoró (y no es verso), me pregunto: En qué momento se convirtió en lamentable, sacrificado por un Presidente que solo lo ve como su aliado para construir sus faraónicas obras y administrar cuanta cosa se le ocurra. Un ejército plegado y agachón al que veía desfilar el 16 de septiembre como mexicano de a deveras lastima, mi percepción cambió, prefiero recordar aquellos años jugando a los soldaditos.— Mérida, Yucatán 27 de marzo de 2023

