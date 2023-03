Filiberto Pinelo Sansores: La Suprema Corte de Justicia y el INE

Como era de esperarse, el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obviamente alineada con el bloque conservador —integrado por quienes se oponen a las necesarias transformaciones que requiere el país— dio palo a la pretensión de los poderes Ejecutivo y Legislativo de avanzar, aunque sea un poco, en el camino de hacer menos costosos y más apegados a la democracia los procesos electorales de México.

El viernes 24, la SCJN suspendió por tiempo indefinido la entrada en vigor del plan B, esto es, la reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al admitir a trámite la demanda de controversia constitucional que interpuso en contra de ella el Instituto Nacional Electoral (INE).

Correspondió “analizarla” al ministro Javier Laynez Potisek, quien no sólo se excedió en sus funciones al admitirla sino que aumentó el exceso de su arbitrariedad al dejar en suspenso la aplicación tanto de los artículos que fueron impugnados como de los que no lo fueron mediante la orden de “que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y siga, de manera indefinida, en vigor la legislación anterior”.

No le importó violar la Constitución al aceptar la demanda, pues nuestra Carta Magna prohíbe, expresamente, que la SCJN admita para ese trámite leyes que tengan como materia temas del ámbito electoral, al decir:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre…”, y da la lista a los entes públicos entre los que puede haber controversias. Y ¿a qué se refieren las leyes del plan B? Obviamente, a cómo deben hacerse las elecciones en nuestro país.

Por otro lado, no existe antecedente de que un solo ministro de la Corte haya dejado sin efecto toda una legislación y no sólo artículos impugnados de ésta, pues esa facultad ha correspondido siempre al pleno, que es quien, mediante el voto de al menos 8 de los 11 ministros que lo integran, lo ha hecho.

No obstante, el camino que están siguiendo los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo, que envió la iniciativa al Congreso, y el Legislativo que, de manera legítima, la convirtió en leyes, es el de la legalidad. No el del manotazo sobre la mesa. El primero de ellos lo hace por la vía de la impugnación ante la SCJN con los argumentos pertinentes y la solicitud de revertir lo hecho por Laynez Potisek, a sabiendas de que éste puede no estar actuando por la libre.

Todo lo anterior tiene, sin embargo, algo de positivo. Pone de manifiesto que, al día de hoy, existe en México una separación real de poderes como nunca había existido. Una enorme diferencia de los tiempos en que la hoy oposición gobernaba y el ejecutivo era el poder supremo que hacía y deshacía a la medida de su gusto —en todos los ámbitos de la vida pública— sin respetar barreras. No puede olvidarse que, en esos tiempos, los ministros de la Corte obedecían consignas del Poder Ejecutivo y se alineaban a él o eran alineados.

Quizás ya se olvidó que cuando Ernesto Zedillo llegó al cargo presidencial dispuso que fuera totalmente renovada la SCJN y puso en lugar de los ministros despedidos a amigochos suyos, por lo que todos los que llegaron a los escaños le guardaron siempre las espaldas.

O que cuando a Vicente Fox se le ocurrió la “brillante” idea de desaforar a AMLO con acusaciones falsas, para que no pudiera contender por la presidencia del país, contó con la colaboración de todos los ministros, sin excepción.

O que cuando los padres de familia de los niños muertos o gravemente lesionados del hospital ABC lograron que en la Corte se planteara hacer una investigación para castigar a los responsables, directos o indirectos, de la tragedia, Felipe Calderón obligo a los ministros a doblegarse y amenazó a uno, Arturo Zaldívar, que no lo quiso hacer, para que el hecho quedara impune.

O que con Peña Nieto las cosas no fueron diferentes pues los que el nombró siguen actuando de la misma manera como lo hacían con él permitiendo la protección de políticos para que no rindan cuentas a la justicia —como hoy el ex gobernador Cabeza de Vaca, la esposa de García Luna o la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles—, pues el propósito era protegerse él y los suyos.

Javier Laynez Potisek, el ministro que emitió la disposición fue consejero jurídico adjunto de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón durante más de 10 años, con una breve interrupción de dos en el gobierno del segundo para ocupar, de 2005 a 2006, el cargo de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República; y de 2008 a 2015 fue Procurador Fiscal de la Federación con Calderón y con Peña Nieto que primero lo hizo, en 2015, Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y luego lo elevó a Ministro.

Era, pues, casi inevitable que, con una Corte integrada, en su inmensa mayoría, por elementos que provienen del viejo régimen que colocaba a los ministros en sus sillas por razones político partidistas y no por la de hacer justicia —los cuales han mostrado estar imbuidos, también, de la misma filosofía que sus patrocinadores de ver en la cosa pública la oportunidad de acumular fortuna— alguno de ellos protegiera a quienes se caracterizan por haber hecho del INE el bastión de una burocracia dorada que, al igual que los ministros, usan el dinero público para enriquecerse, y lo hiciera sin temor a represalias.

Los ministros de la Corte y los actuales consejeros del INE tienen algo en común: les gusta mucho el dinero. Son los funcionarios mejor pagados del país. Los primeros sin ampararse pues no tienen necesidad —para eso tienen la justicia en las manos— y los segundos con el amparo de aquéllos, están violando la Constitución al ganar mucho más que el presidente. Eso los hermana.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa