Freddy Espadas Sosa: PRIANRD, colgados de la sociedad civil

Las multitudinarias marchas ciudadanas realizadas el pasado 26 de febrero —cuyo principal objetivo fue oponerse a la supuesta desarticulación del INE que pretende hacer el gobierno de la 4T— constituyen sin duda un signo alentador de los tiempos de cambio profundo que vive el país.

De entrada, las cantaletas falsarias de que está “en peligro” la democracia y de que estamos a las puertas de “una dictadura” caen por su propio peso en razón de que la realización misma de dichas marchas representan la prueba palpable de que existe una plena vigencia de las libertades públicas en el México contemporáneo.

Por añadidura, podemos afirmar que nunca antes como ahora se había criticado e incluso ofendido con tanto denuedo y sarcasmo al Presidente de la República en los medios de comunicación tradicionales.

También es bueno recordar que conspicuos miembros de la comentocracia periodística e intelectual que ahora se rasgan las vestiduras ante las “amenazas” que pesan sobre la democracia mexicana, casi siempre guardaron ominoso y cómplice silencio ante los abusos y latrocinios cometidos durante el viejo régimen político, especialmente en los tiempos de los otrora poderosos Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto.

Otro elemento importante a considerar en el análisis crítico sobre los escenarios de disputa política que estamos viviendo con motivo del llamado plan B propuesto por el Ejecutivo federal y recientemente aprobado por el Senado de la República, consiste en precisar que, desde el punto de vista histórico, la tríada PRIANRD le quedó mucho a deber a la sociedad mexicana cuando se negó contumazmente a discutir y analizar la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Presidente AMLO en abril de 2022, la cual implicaba una profunda reforma al sistema electoral mexicano. A esta iniciativa me referí en este espacio editorial hace algunos meses (“Aspectos claves de la reforma electoral”, DY, 7 de mayo de 2022, Local, p. 4; “¿Quién quiere ‘destruir’ al Instituto Electoral?”, DY, 22 de octubre de 2022, Nal., p. 4).

Pues bien, como todo mundo sabe, las movilizaciones masivas del domingo 26 de febrero fueron protagonizadas por diversas organizaciones de la llamada sociedad civil y de cuya capacidad de convocatoria se colgaron literalmente los ahora hermanados PRIANRD, habida cuenta del descrédito general en que han caído en los últimos años.

En esta tesitura de análisis, es importante señalar como un hecho plausible que la movilización en comento tuvo el respaldo político-ideológico y, sobre todo, financiero de una parte significativa de la oligarquía económica en sus expresiones nacional y regionales.

Aquí en Yucatán, la mano pródiga en dinero por parte de los representantes del gran capital se hizo hartamente visible en la nutrida concentración realizada en el Paseo de Montejo, pues ocurre que de 2018 para acá algunos prominentes líderes empresariales se volvieron más demócratas que el mismísimo Presidente Francisco I. Madero.

Así las cosas, el éxito innegable de las movilizaciones exhibe con creces la crisis congénita que vive la flamante coalición derechista “Va por México”, la cual no ha podido articular una propuesta de programa alternativo ni mucho menos ha logrado perfilar y posicionar mediáticamente a las figuras públicas que se ostentan como prospectos para una eventual candidatura presidencial.

A este respecto, los últimos sondeos de cara a las elecciones presidenciales de 2024 revelan el claro atascamiento que sufren los aspirantes más visibles a la candidatura presidencial de “Va por México”.

De acuerdo con reciente encuesta realizada por Buendía & Márquez en exclusiva para “El Universal”, en la contienda interna por la candidatura de Morena el 30% prefiere a Claudia Sheinbaum y el 21% se inclina por Marcelo Ebrard, en tanto que en la contienda interna de la coalición PRIANRD, el 16% se inclina por Miguel Mancera, el 12% por Beatriz Paredes y en tercer lugar quedaron, en un empate con 8 puntos, la senadora Lilly Téllez y el diputado federal Santiago Creel (“El Universal”, 1 de marzo).

A escala de las preferencias nacionales, la citada encuesta también revela que Morena se mantiene con la ventaja en la intención del voto ciudadano con el 41%; en tanto que el PAN se ubica en segundo lugar con 14%, y en tercera posición se encuentra el PRI con 13%, con la precisión de que a Morena habría que sumarle el 9% de preferencias del PT y del PVEM, sus potenciales socios de coalición.

Por lo anteriormente expuesto, la coalición PRIANRD no tiene bases para echar las campanas al vuelo de manera prematura —“el domingo 26 cargamos baterías para la lucha que viene”, sentenció el miércoles pasado en este espacio la ex gobernadora aliancista Dulce María Sauri—, toda vez que hasta ahora dicha coalición no levanta cabeza por sí misma ni logra presentarse como una opción de gobierno viable y creíble ante un electorado cada vez más consciente e informado como el que ahora tenemos en México.

Como quiera que fuere, es saludable para el proceso democratizador que vive el país que se haya dado la gran manifestación del domingo 26 de febrero, ampliamente respaldada por la burguesía nacional, la Iglesia, los medios de comunicación tradicionales y la burocracia plutocrática del INE, ya que en los escenarios políticos por venir se podrá apreciar y contrastar con mayor claridad los proyectos de nación que estarán en álgida disputa en las elecciones presidenciales del 2024. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.