Guillermo Fournier Ramos: Todo lo que nos une

Aunque los seres humanos somos por naturaleza sociales y necesitamos de nuestros pares para subsistir y progresar, no se puede negar que las relaciones interpersonales son inherentemente complejas.

La diversidad de temperamentos, formaciones y esquemas de pensamiento crean entornos plurales dentro de cualquier comunidad, lo que inevitablemente se traduce en diferencias entre individuos, y hace que la vida en sociedad no se halle exenta de potenciales desencuentros e importantes desafíos.

Por ello, suele decirse que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolver los eventuales conflictos por medios no violentos, de la mano de la empatía, el diálogo constructivo y el entendimiento.

En este sentido, el primer paso para la edificación de estados de paz es la revalorización de la dignidad de cada mujer y hombre, sin distinciones de ningún tipo.

Solamente puede haber paz verdadera ahí donde todas y todos seamos capaces de ver la humanidad que hay en el otro; cuando en una sociedad permea la conciencia sobre la necesidad de respetar la vida y los derechos de cualquier sujeto, independientemente de sus cualidades y circunstancias, el progreso es factible.

En cambio, una constante evidente en las sociedades que padecen elevados niveles de violencia y delincuencia es precisamente la ruptura del tejido social, que muchas veces se va resquebrajando con el paso del tiempo y por múltiples factores.

El ambiente de desconfianza entre vecinos, la reiteración de conductas hostiles en distintos ámbitos (como la escuela y el hogar), y el abandono de espacios públicos por los ciudadanos, son causas de propagación de comportamientos antisociales y violencia en cualquier sociedad.

La falta de integración comunitaria corre el riesgo de abrir la puerta al terrible mal de la descomposición social, con desenlaces catastróficos. El rechazo a quien opina de otra forma, la indiferencia ante la necesidad ajena, y la normalización de las violencias son inadmisibles en un contexto de construcción de paz.

Si entendemos, por principio, que la pluralidad es una fortaleza y no una debilidad, aceptaremos que no siempre es posible coincidir con todas las expresiones que nutren la sociedad, pero siempre es viable encontrar salidas no violentas para establecer acuerdos comunes.

Gracias a la inteligencia y la voluntad, las personas disponemos de herramientas para solucionar disputas razonables, de manera civilizada y sin recurrir a agresiones. En gran medida, esto es lo que nos distingue del mundo salvaje de las especies animales, donde predomina la fuerza bruta.

Estoy convencido de que la clave radica en el abordaje de las relaciones humanas en comunidad, particularmente cuando nos enfrentamos a situaciones de posible conflicto.

Y es que tendemos a enfocarnos demasiado en aquello que nos divide como personas, ya sean ideas, simpatías, orígenes, rasgos o clasificaciones. Poner el énfasis en lo que me aleja de quien tengo al lado es predisponerme en sentido negativo y establecer barreras de incomprensión.

Muy diferente es colocar el acento en aquello que me une con el otro (sea quien sea) empezando por la dignidad, pasando por sus derechos y libertades, y en última instancia el deseo de todos de ser felices y vivir en armonía.

Yendo más allá, identificar, desde lo individual, aquello que me conecta con mi entorno y me integra como parte de una comunidad es un ejercicio sumamente útil para sensibilizar a cualquier sujeto sobre la responsabilidad compartida y el compromiso ineludible de fungir como agente de paz.

Vivimos en una sociedad rica en tradiciones arraigadas, valores familiares, sentido de identidad y principios morales; apreciar lo que tenemos es indispensable si aspiramos a conservar (e incluso fortalecer) esos pilares que hoy por hoy nos permiten disfrutar de tranquilidad, sana convivencia y estabilidad social.

Para tal efecto, debemos hacer a un lado nuestras diferencias y remarcar lo que nos une, como base para pensar y trabajar en un mejor mañana para todas y todos.— Mérida, Yucatán.

