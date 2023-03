Gabriel Rojas: El INE, agencia exitosa

Debido a los constantes ataques a la pertinencia y efectividad del Instituto Nacional Electoral (INE), resulta imprescindible reflexionar sobre la importancia de esta institución.

Debe valorarse la calidad del INE como una agencia especializada que se encarga de salvaguardar la neutralidad de las elecciones. Este escrito presenta una propuesta atrevida, pero no descabellada: el INE es un ejemplo de una agencia anticorrupción exitosa.

Un par de aclaraciones sobre la última afirmación: la primera es que el INE definitivamente no es, en sentido estricto, una agencia anticorrupción, puesto que su objetivo, funciones y razón de ser no tienen nada que ver con una estrategia anticorrupción.

Paradójicamente, sin embargo, el INE contribuye a la detección y reducción de casos de corrupción en materia electoral. Al analizar las características institucionales, políticas y organizacionales del INE, éstas empatan con las que una agencia exitosa de ese tipo debería tener.

De acuerdo con la literatura especializada, existen dos tipos de agencias anticorrupción: las de vigilancia y las guardianas.

La diferencia entre una y otra son sus facultades. Las primeras suelen estar orientadas a la investigación y procesamiento de casos de corrupción, así como a la capacitación para su prevención y capacitación. Las de vigilancia solo monitorean, capacitan y emiten reportes; mientras que las guardianas investigan y ejecutan las normas, por lo que cuentan con poderes judiciales.

En este punto cabe mencionar que las del INE se parecen más a las de una agencia de vigilancia, en tanto que el INE en estricto sentido cumple con las labores de organizar y vigilar las elecciones. Las agencias anticorrupción de vigilancia se encargan de realizar actividades de formación y educación pública, auditar los procesos gubernamentales, emitir informes públicos y recomendaciones, así como coordinar las estrategias contra la corrupción.

En cambio, las guardianas revisan proyectos de ley, instan a las oficinas estatales a realizar cambios administrativos, promueven la transparencia de información financiera de dependencias públicas y regulan el financiamiento de las campañas o los conflictos de intereses que se presenten.

De este modo, a primera vista parece que el INE comparte algunas de estas facultades, guardando las salvedades previamente expresadas. En ese sentido, dentro de la categorización, el INE estaría más cercano a una agencia anticorrupción de vigilancia.

La naturaleza de este instituto es de organización de las elecciones y protección del derecho al voto (Instituto Federal Electoral, 2017). Para el cumplimiento y sanción de las normas está, en ese caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, si bien el INE lleva al cabo algunas funciones anticorrupción, no tiene una lógica orientada hacia las facultades, responsabilidades y objetivos de una agencia anticorrupción. Por tanto, aunque el INE ha contribuido a la detección y control de actos de corrupción en materia electoral, su estructura organizacional no está completamente dirigida a esta tarea.

En cierto sentido, como parte de su lógica organizacional se han ido desarrollando estos atributos de forma paralela a sus funciones de árbitro electoral.

En ese mismo sentido, en este texto, para analizar una agencia anticorrupción exitosa, no se utiliza un caso concreto, puesto que las características de las agencias y su contexto varían, además que el éxito de las mismas es dinámico en el tiempo.

Este comparativo tiene sentido no porque el INE sea una agencia anticorrupción, ni porque se pretenda pensarse desde ese enfoque, sino porque al revisarse en la literatura los factores relevantes para establecer una agencia anticorrupción exitosa podemos notar que muchos de esos elementos están presentes en el INE.

Éstos representan con claridad algunos aspectos puntuales del INE. Por ejemplo, que ninguna otra organización tiene su influencia política, que le brinda legitimidad pero también la coloca bajo escenarios de presión constante.

Más allá de las facultades nominales, habría que examinar los aspectos institucionales, políticos y organizacionales de las agencias anticorrupción y cuáles de estas coinciden con las del INE.

El Instituto Electoral mexicano es una organización inédita, que a pesar de nacer de un momento único dentro de la insondable contradicción original, ha logrado mantenerse estable.

Estamos en un momento histórico, en el cual sabremos si vemos un nuevo caso de una agencia especializada que sucumbe ante las paradojas y contradicciones, o seguimos contando una historia de éxito, de esas que no se repiten ordinariamente. No falta decir que en esta decisión pende uno de los pilares de la democracia, no por el INE mismo, sino por lo que hace y asegura (Extracto tomado del sitio web de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad).— Ciudad de México.

*) Profesor asociado del CIDE y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE