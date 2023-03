Olegario M. Moguel Bernal: El autosabotaje de la oposición partidista

Cuando la rana sintió el pinchazo del escorpión en la espalda, todo su esquema mental se vino abajo. La confianza, ese valor sólido mientras dura pero que se quiebra con la facilidad con que se rompe un jarrito de Tlaquepaque, se había hecho añicos.

—¿Por qué me has pinchado? ¿No te estoy ayudando a cruzar el río? —le preguntó sin saber aún qué le dolía más, si el pinchazo o ver que su vida se perdía y yacería en las profundidades del río junto con la confianza en el resto de los seres vivos.

—Lo lamento —respondió el escorpión mientras se hundía para siempre junto con la rana—. Esa es mi naturaleza.

Don Polo Ricalde y Tejero cerró el pequeño libro, bebió su expreso cortado y emitió un largo suspiro al tiempo que meneaba la cabeza con reprobación.

—¡Don Polo! —casi gritó su amigo Ángel Trinidad mientras se aproximaba—. ¡No me diga que ahora lee libros infantiles! ¿A la vejez, viruelas?

—¿Infantiles? ¡Ja! —emitió una risilla—. Las fábulas son para leerse toda la vida. En sus páginas siempre hallaremos respuestas a los entuertos más intrincados.

Después de sentarse y pedir un café americano, negro y sin azúcar, Ángel Trinidad preguntó a su amigo qué entuerto estaba resolviendo al leer aquella fabulosa historia de la rana y el escorpión.

—Pienso —dijo— en la importancia de tener instituciones fuertes, confiables, bien establecidas y, por supuesto, respetables y respetadas.

—A ver, a ver. Barajéemela más despacio. ¿Qué tienen que ver las instituciones con una rana y un alacrán?

—Escorpión, amigo. Escorpión —precisó—. Impulsado por su naturaleza, no pudo evitar inyectarle la ponzoña no solo a quien le tendió una mano, sino además lo hizo en el peor momento.

Tomó otro trago de su expreso y se quedó mirando a su amigo, que lo veía con ojos interrogantes.

Entonces prosiguió: “Como las personas tampoco podemos renunciar a nuestra naturaleza como seres humanos y, más aún, como animales políticos, es que existen las instituciones”.

—Es decir, ellas impiden que actuemos sin pensar.

—Más bien, nos ponen un freno cuando hacemos eso. Y más aún, nos encauzan para avanzar por el camino del bien común, no del personal y egoísta. De eso se trata la vida en sociedad.

—Lo dice usted por “ya sabemos quién” —dijo Ángel Trinidad, más aseverando que preguntando.

—Me temo que no —don Polo meneó la cabeza igual que lo hizo al cerrar el libro de fábulas—. Me refiero a la oposición, a esos grupos que aprovechan las manifestaciones ciudadanas para meter su ponzoña, como el escorpión.

—Los políticos de oposición —prosiguió—, al fin políticos, están imposibilitados de renunciar a su naturaleza y por eso mismo, como el personaje de la fábula, se sabotean a sí mismos.

Ángel Trinidad no sabía qué pensar. Se rascó la cabeza y externó: “Pero si el evento a favor del INE fue un éxito para la oposición”.

—¿Cuál oposición? —preguntó don Polo—. ¿La que se opone al desmantelamiento de las instituciones? ¿O la oposición partidista que buscó jalar agua para su molino?

—Bueeeno. Es que…

—Si te refieres a la primera, sí lo fue. Un excelente ejercicio cívico que manda una señal de que la ciudadanía está preocupada y actuando en consecuencia. Pero si te refieres a la segunda, me temo que fue un autosabotaje.

Puso la mano sobre el libro. “Se autosabotearon, como el escorpión. Te pondré un ejemplo. A alguien, quién sabe a quién, se le ocurrió que una de las oradoras en el evento multitudinario en defensa del INE en el zócalo de la ciudad de México fuera Beatriz Pagés Rebollar”.

—Ah, sí. Muchos dicen que estuvo buenísimo su discurso —sentenció Ángel Trinidad.

—Pues hete aquí que le dieron el micrófono para hablar en un evento ciudadano a alguien a quien se le reconoce por dos cosas principalmente: ser hija del periodista José Pagés Llergo, fundador de la revista “Siempre”, una publicación que vio sus mejores años en los momentos del PRI más rancio, y por ser una conocida priista, precisamente, con convicciones políticas ligadas a ese partido. De modo que, independientemente del contenido de su discurso, la figura de esta oradora dio muchas municiones a quienes quieren descalificar a los organizadores del evento en defensa del INE.

—¿Por qué no llamar a un orador de independencia y prestigio reconocidos, como fue el caso de José Woldenberg el 13 de noviembre pasado? —añadió—. Parece que los organizadores trataron de darse un balazo en el pie o de sabotearse a sí mismos, como el escorpión.

—Visto así…

—Otro caso fue el de Alito Moreno. Marchando hacia el zócalo en defensa de las instituciones electorales para reforzarlas e impedir la perpetuidad de un partido, como por cierto hizo el suyo por 71 años.

—No se le puede impedir que se manifieste.

—Por supuesto que no. Pero ese que se manifestó contra la perpetuidad en el poder federal de Morena es el mismo que estaba librando una batalla en la arena electoral para no soltar la presidencia de su partido… Y podría seguir pero no quiero quitarte tu valioso tiempo —externó don Polo.

—Me parece que usted ya se volvió chairo, don Polo —dijo Ángel Trinidad—. Por eso critica a la oposición.

—Vaya, vaya. Tu razonamiento es tan básico como el de todos los maniqueos que alimenta día a día el actual ocupante del poder. Si estás con él, debes criticar sin reservas a la oposición, y viceversa. ¿Y el análisis, dónde lo dejas?

—Em…

—No seas como el escorpión. No te dejes llevar por el instinto básico de ver todo blanco o negro.

—Hablando de negro, no sea malo, pague mi café. Es que olvidé la cartera…

—Igual que la vez pasada… y la anterior.— Mérida, Yucatán.

