Edgardo Arredondo Gómez: A tres años del Covid

Si algo ha de matar a 10 millones de personas, no serán misiles sino virus —Bill Gates

Fines de enero de 2020: llegaba la noticia de una epidemia en China, un virus aún sin nombre, se especulaba resultado de la mutación de uno propio de serpientes y murciélagos al hombre. Se expandió con impresionante rapidez; el gobierno chino se movilizó y construyó en solo dos semanas un hospital exprofeso para albergar a mil enfermos.

Se desconocía su gravedad. El todavía ignoto Dr. Hugo López Gatell, en medio de los crecientes rumores de “¡ahí viene la pandemia!”, mencionaba ufano que era una fuerte gripa y que no tenía ni siquiera la letalidad de la Influenza H1N1. Éramos los reyes de los memes y veíamos indolentes , salir del país las toneladas de cubrebocas que nos compraron los chinos.

El 27 de febrero de 2020 se registró el primer caso en México; aun así, la vida continuó, nada de confinamientos: “¡salgan, vayan a pasear, yo les digo cuando hay que aislarse…, si es necesario!”, palabras del Presidente.

Los casos se replicaron, la epidemia se volvió pandemia, y entonces resultó que había que usar cubrebocas…, no pues que les cuento, se los vendimos todos a los chinos…

El gobernador Enrique Alfaro trató de importar pruebas rápidas para definir las medidas sanitarias, pero de Palacio vino el manotazo: ¡No, la estrategia es otra!, el llamado modelo centinela, nada más que no funcionó y se desató la bestia: se llenaron los hospitales, vinieron las primeras defunciones.

Se le daba nombre oficial y características al nuevo asesino. Comenzó la carrera mundial para desarrollar una vacuna (obvio, no nos incluimos). A los seis meses se entendió que la muerte era ocasionada por una brutal inflamación a nivel pulmonar con una cascada de microtrombos.

El escepticismo inicial de que “esto no va a llegarnos” se esfumó cuando la realidad nos alcanzó sin remedio, como una bofetada en el rostro.

Con la pandemia instalada, entró la incertidumbre vestida de nerviosismo y destilando miedo. Los rostros de los médicos en sus puestos de batalla en un infierno que ni el propio Dante hubiera descrito.

El Dr. Tedros, el director de la OMS, con su singular inglés, el juglar de las malas noticias dijo algo trascendental: el virus es tan pequeño que flota en microaerosoles…, de inmediato las miradas se dirigieron al humilde cubrebocas como el medio más eficaz de contener la propagación; pero nosotros apostamos por la inmunidad de rebaño (error que los suecos emendaron a tiempo), y el primer mandatario fue promotor de no usarlo, y López Gatell comenzó su lluvia de dislates: “el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve”, hasta graduarse de lacayo presidencial: “el Presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral” y, la mayoría del gabinete con actitud ovina a no usarlo.

La clave estaba en el aire, tan simple en dos años de cubrebocas nadie se enfermó de gripe… La incertidumbre dio lugar a la ansiedad cuando los muertos ya tenían rostro; al principio los famosos, gente ajena, pero luego los nuestros, y el círculo se fue estrechando.

Un grupo de médicos mexicanos de renombrado prestigio (incluso algunos exsecretarios de Salud) elaboraron un comunicado con respetuosas observaciones y sugerencias; López Gatell, el doctor merolico convertido en el zar antiCovid, el engatusador, los ignoró y se trastocó de previsor a torpe adivino: “…hasta sesenta mil fallecimientos en un escenario muy catastrófico” …, le falló: la cifra actual es once veces superior.

Los hospitales se saturaron, filas para tener un tanque de oxígeno, las funerarias al tope, los crematorios desbordados. Rebasados los cincuenta mil muertos, López Obrador, por supuesto sin cubrebocas, ofreció dar todos los días “un minuto de silencio”, cuando lo que se necesitaba era un minuto de gritos, de desahogo para los que no entendieron que estábamos en una situación, donde la disciplina suspiraba por ser como nunca colectiva; donde la estúpida mezquindad de los de arriba, su falta de sensibilidad y su hasta ahora ausente empatía, nunca pusieron en cintura a quien no entendía que la pandemia era asunto y responsabilidad de todos.

Los científicos desarrollaban las vacunas… y el virus se mofaba de los tratamientos alternos: dióxido de cloro, la ivermectina, la azitromicina…, un microrganismo que se burlaba y les recordaba a los médicos que debieron de mirar hacia atrás, que el Covid era alma gemela de la gripa española del siglo pasado; que un coronavirus no es una bacteria; para esas “tipejas”: sí, la azitromicina, eso debieron entender después que Fleming descubrió la penicilina, que “a los virus les hacen los mandados los antibióticos” y ni siquiera las bacterias que con el paso de los años desarrollarían sus propias defensas; la cloroquina…, ¡por favor eso es para los bichos del paludismo!… y se ha de haber doblado de la risa con la ivermectina: “¡ni que fuera lombriz!”; no recordaron que a la fiebre amarilla quisieron tratarla con antipalúdicos.

Era retroceder en el tiempo, la historia está llena de enseñanzas…, y, de los antivirales, pues ¿qué creen?: ni el tamiflú…, el primer aprobado el remdesivir, caro y muy selectivo.

En medio de este caos surgieron personajes, los más comunes: médicos que presumían en las redes de haber salvado a miles de pacientes y predicaban día con día que los jinetes del Apocalipsis andaban sueltos, hasta los serios que demostraron la gran verdad: el único que salvaba realmente al paciente del Covid era su propio sistema inmunológico.

La carrera por las vacunas: los rusos, los americanos, los europeos… al final hasta cuatro variantes … ¿y la mexicana?, pues dizque siguen elaborando una llamada “Patria”, ya ni siquiera para refuerzo, ahora nos trajeron la Abdala, ¡faltaba menos, ayudemos al camarada Díaz Canel!

Las inmunizaciones con manejo exclusivo de la Federación, ¡a cuenta de qué los gobernadores!, ¡iban a empezar con sus politiquerías! Y, pues particulares: “de ninguna manera, empresarios corruptos conservadores; al pueblo solo lo puede salvar la 4T y su ejército de siervos de la nación”.

Así con un golpe de timón, comenzaron a fluir y vino el “sálvese quien pueda”, el que tenía cruzaba la frontera o si no a vacunarse a tal pueblito … y vinieron ola tras ola: la delta, la primera, la mortífera le pegaba a pulmones, te dejaba sin aliento, gusto y olfato… te arrancaba la vida, y luego las mutaciones y todos a pegar de gritos: “¡ahí viene el fin del mundo!” y de nuevo la historia: con la gripa española se contabilizaron de 6 a 8 olas, cada vez más contagiosas y menos mortales, porque recuerden al diminuto asesino carcajeándose diciéndonos: “llegué para quedarme, no me conviene acabar con todos, si no me muero tambien”. Después de la ómicron teníamos entonces la mejor vacuna natural.

Así, a tres años, los sobrevivientes en un país con el cuarto lugar mundial de defunciones en la población y primero en personal sanitario, damos gracias a Dios de no haber salido premiados en esta lotería macabra, en esta conjunción de calamidades, con una cada vez más cercana inmunidad de rebaño, en medio de una inoportuna estrategia para comprar y distribuir medicamentos y hasta vacunas…

¿Dije vacunas? No es de alarmarse, pero mejor no te cortes porque la antitetánica no la consigues y, me llegó el chisme que andan agazapados esperando, como los peores malandros: el sarampión, la polio y hasta la tuberculosis.

¡Cuándo entenderemos que prevenir es mejor que lamentar! Confiemos en este recuento de daños, que solo hay una pandemia por siglo.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor