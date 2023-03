Fernando Ojeda Llanes: InflaciÃ³n y compras en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Dicen que es más caro lo que no existe; esto va muy relacionado con la oferta y demanda en una economía y el principio económico de recursos insuficientes, necesidades infinitas, todo relacionado con la producción que depende mucho del crecimiento económico.

Lo anterior mencionado se relaciona en forma directa con las compras de la empresa comercial y la cantidad de productos en su inventario para dar servicio a sus clientes.

Ha habido o, mejor dicho, aún hay algunos elementos exógenos del entorno tanto nacional o internacional que afectan a las empresas en sus inventarios: la guerra en Ucrania y la alta inflación mundial.

La primera ha generado escasez en materias primas y alimentos, haciendo que se eleven los precios de muchos productos que dependen de lo anterior, esto hizo que ante la falta de mercancías en el mercado mundial, muchas empresas hayan incursionado en surtir sus inventarios con productos caros, muchos de éstos durante el segundo semestre del año pasado; posteriormente tuvieron baja de precios y en estos momentos varias empresas se encuentran con existencias en sus inventarios de productos que no pueden sacar al mercado porque sus altos precios no serían competitivos; esto se convierte en un problema financiero porque en su capital de trabajo mantienen mercancías valuadas a altos costos, pero no pueden ser comercializados y el tiempo pasa absorbiendo no solo la inversión en sus inventarios, sino también el costo de capital de su mantenimiento.

Este es un ejemplo de situaciones reales que genera una falta de producción o surtimiento de los mercados internacionales y que provocan inflación.

Ahora más que nunca los departamentos de compras tienen que utilizar las estrategias adecuadas para mantener sus inventarios acordes a la venta de sus productos, ante esta situación inflacionaria, aunque hay alza de precios, los de venta los marca el mercado.

Las altas tasas de interés y otros elementos macroeconómicos han hecho que el tipo de cambio del dólar disminuya, esto brinda oportunidades para las importaciones de productos necesarios para la comercialización, por lo que es necesario aprovechar esta oportunidad para que los departamentos de compra pongan su vista en los proveedores extranjeros para la obtención de determinadas mercancías para su comercialización en México.

Ante el actual panorama inflacionario, las estrategias de compra no son las mismas que en años anteriores, tiene que haber una mejor planeación cuidando los márgenes de la empresa y manejando los adecuados niveles de inventarios.

El departamento de compras de las empresas entra en una nueva dinámica de alinear sus programas de adquisición, en relación con la demanda o venta de sus mercancías. Hay que estar pendientes de la contracción del mercado en cuanto a demanda se refiere, porque los últimos consumidores, que son las familias, cada vez ven más disminuido su poder adquisitivo, aun cuando las empresas han incrementado sueldos y salarios, esto es insuficiente en estos momentos críticos de inflación.

Los departamentos de finanzas están obligados más que nunca a hacer proyecciones a futuro de su flujo de efectivo a efecto de ir cuidando sus niveles de inventarios y tener comunicación en forma continua con compras a efecto de cuidar la estructura de capital de la empresa.

La administración de los inventarios tiene primordial importancia para una adecuada clasificación y selección de sus productos en existencia, esto a efecto de disminuir el impacto financiero de mantener altos días de rotación, para esto es necesario tomar en cuenta los precios de costo de los diferentes productos que mantienen en existencia y la posibilidad de su venta a precios competitivos, ya que como platiqué al principio, probablemente por haber efectuado compras valiosas en período de escasez, esto repercuta en su posición financiera.

Como he señalado en escritos anteriores, tanto el departamento de ventas como el de compras deben estar en comunicación constante, vigilando las existencias en inventarios con el objeto de adecuar las compras a la realidad del mercado, tomando en cuenta que por la situación de la inflación puede haber una disminución en la demanda de los productos, esto último depende del tipo de productos que se administren en la empresa. Las que se dedican a la compra venta de alimentos tienen la oportunidad de que la demanda no decae, pero hay problemas de oferta de sus proveedores y definitivamente los precios de compra tienen relevante importancia, éstos hay que darles seguimiento para poder mantener los márgenes de utilidad.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas