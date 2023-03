Jesús Retana Vivanco: Pero qué necesidad

Pero qué necesidad. Después de ver la respuesta de la gente inconforme con la intención del gobierno de desbaratar al INE, vemos a un presidente mañanero que tiende a socavar la realidad con desfiguros y mentiras, denostando públicamente a los que asistieron y a los organizadores, estos últimos señalados con su dedo en la pantalla, solo dos estaban relacionados con la organización, pero tenia que distraer y aprovechar el momento para enlodar a personas que solo fueron a inconformarse a la concentración del Zócalo.

Lo dice el estribillo de la canción de Juan Gabriel: “Pero qué necesidad, para qué tanto problema”.

…y el Zócalo se llenó

No importa cuántos fueron, el caso es que en mi vida había visto en los medios y las benditas redes sociales una concentración de esa magnitud en el plancha zocalina y las calles que la circundan, ni en la del 68 que casi se llena a pesar de las tanquetas del Ejército.

De las 60 veces que dice AMLO “llenó el Zócalo”, la verdad no me acuerdo más que de una, pero a medias y como es su costumbre, con acarreados.

En otras plazas de la República incluyendo Mérida, la afluencia también fue impactante.

Ya se dijo todo lo que se tenía que decir del domingo 26 de febrero. México se unió por una causa democrática. Solo cierro con lo que se pregunta la gente que se congregó: ahora… ¿que sigue?

El activista Max Kaiser subraya que hay que poner el ojo en los magistrados para que rechacen el plan B, hacer presión para lograr la inconstitucionalidad de las mañosas leyes de la 4T que pretenden acabar con la legitimidad de nuestro voto, que los partidos de oposición hagan una gran coalición con la ciudadanía y que de ahí, salga la agenda que elija a quien nos vaya a representar con causas concretas para establecer un nuevo liderazgo en el 2024.

Preocupación de los padres de familia

Cuando éramos niños, no había necesidad de preocuparnos por tantas y tantas cosas que sucedían a nuestro alrededor, como por ejemplo estas situaciones absurdas de los gobernantes que les afectaban a nuestros padres y por ende recaían en los hijos pequeños. Las devaluaciones, la inflación, la pérdida del empleo o de la salud, todo esto lleva una carga de pesadumbre a la familia.

En la antigüedad la niñez era una edad sin voz tal como lo define el vocablo latín infancia que significaba “sin habla”. Esta patética indiferencia a los niños, nos dicen los historiadores, se debía a la alta tasa de muerte infantil, por lo que era preferible no hacer caso a los pequeños hasta que su salud garantizara su crecimiento.

Los avances de la medicina hicieron el cambio. Sigmund Freud sustentaba que los primeros años desconocidos de un niño son primordiales para forjar la personalidad del adulto, por lo tanto, merecen hoy en día toda la atención de padres, médicos y autoridades.

El ciudadano tiene la palabra

El tema que originalmente iba a tratar era el de los niños (lo abordaré en otra ocasión) pero dada la importancia de la concentración no quise dejar a un lado lo significativo del acto, ya que nos da para hacer muchas lecturas respecto al problema que representaría para nuestro país retroceder 30 años en busca de la democracia y lograr una alternancia en el poder; si se convirtió en alternancia corrupta, pues lástima, pero la que estamos padeciendo es descarada, sin precedente alguno y nos está llevando a un gobierno inquisidor, rapaz, que solo busca la venganza a través del poder enfermo de un fulano.

México se está convirtiendo en un país, raquítico. La única cura viable la tienen sus ciudadanos y para ello necesitamos la libertad del sufragio, la libertad de expresar nuestro malestar contra quien gobierna y poder elegir a nuestros gobernantes.

Qué necesidad hay de manchar con una falsa transformación lo que nos ha costado muchos años de esfuerzo, si ellos fueron también beneficiarios. Quieren perpetuarse en el poder.

Sin INE no hay democracia, sin democracia no hay libertad -Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, en su libro “La democracia no se toca”.— Mérida, Yucatán 6 de marzo de 2023

