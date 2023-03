Filiberto Pinelo Sansores: Los cuentos de la derecha y la realidad

El panorama que presenta la derecha es desolador. Según ella, vivimos en un país “donde impera una dictadura”, no existe el más mínimo progreso, las grandes masas están en contra del “dictador” y éste quiere perpetuarse en el poder mediante una reforma legal que tiene como fin el control del árbitro electoral.

Totalmente falso. Nunca había habido en México tanta libertad. Nadie es reprimido por sus ideas o militancia. La libertad de expresión alcanza hasta para insultar al presidente sin consecuencias. En materia económica, las cifras que todos los días dan a conocer distintos organismos, entre ellos el INEGI, muestran que a pesar de la crisis mundial nuestro país, está económicamente mejor que hace 4 años. El presidente terminará su periodo y se irá. La reforma a leyes que tienen que ver con lo electoral han sido hechas para terminar con el modus vivendi de quienes usan al INE para enriquecerse.

Se trata de una derecha integrada no sólo por partidos sino por otros componentes: asociaciones civiles, grupos empresariales, medios de comunicación, etc. Hasta hace unos años, cuando la izquierda era débil, los dos partidos principales de la mezcla —PAN y PRI— andaban agarrados de la greña y se decían enemigos fieros. Hoy, no se sabe dónde termina uno y dónde comienza el otro.

Los dos, durante años, le mintieron al pueblo acerca de sus diferencias, que empezaron a dejar de existir desde que el primero se entendió con Salinas de Gortari, después de la elección de 1988, traicionando a su propio candidato, Manuel Cloutier, el Maquío, quien había salido a las calles a luchar contra el fraude electoral cometido por el priato, al lado del candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, vencedor en la contienda y de Rosario Ibarra, otra candidata, junto con miles de ciudadanos.

Mientras Cloutier protestaba contra el atraco, los dirigentes panistas, encabezados por el, entonces, factótum del partido, Diego Fernández de Cevallos, el Jefe Diego, negociaban con Salinas para convalidar el fraude que hizo posible que éste, conocido como el Padre de la Desigualdad Moderna, ocupara la presidencia, y los panistas, por primera vez, ocuparan gobernaturas en algunas entidades, una de las cuales fue la de Ruffo en Baja California y, otra, la de Medina Plascencia en Guanajuato, sacrificando piezas priistas.

De manera cínica, los panistas han echado siempre la culpa a Manuel Bartlett de aquel fraude. Callan, sin embargo, sobre el papel que ellos mismos jugaron para consumarlo, fraude que sentó las bases de la alianza que, desde entonces, hay entre ellos.

Según las reglas de esos tiempos, la última palabra para declarar válida una elección presidencial la tenía el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Y hete aquí que toda la bancada panista votó a favor de que se le reconociera el triunfo a Salinas. Y, y para que no quedara huella del fraude, el mismo Jefe Diego, desde la tribuna exigió, con la anuencia de los priistas, que se quemaran las boletas de esa elección resguardadas en las bodegas de la Cámara, como, en efecto, se hizo.

Sin embargo siempre se presentaron ante el electorado como diferentes. Sus formas de gobernar, como es obvio, no pueden diferir gran cosa pues representan los mismos intereses políticos y económicos: 1) el de los oligarcas que se enriquecen gracias a las reglas que la maquinaria de los gobernantes de ambos partidos creó para permitirles pagar menos impuestos que los demás contribuyentes o no pagarlos en absoluto; 2) el de los grandes capitales extranjeros a los que les entregaron riquezas naturales, como ferrocarriles, minas, energía eléctrica, petróleo, a precios de ganga, claro está, con los respectivos “moches” para los venteros corruptos y 3) el de los narcos, como se ha puesto en evidencia con el reciente juicio a García Luna.

Durante la larga noche de los 35 años en que ambos partidos gobernaron el pueblo fue ninguneado. La alternancia fue sólo entre ellos, con fraudes a la izquierda en los que, para cometerlos, se ayudaban mutuamente, como la historia reciente registra.

Baste con algunas muestras para refrescarnos la memoria. 1) La llamada telefónica de la cacique sindical Elba Esther Gordillo —famosa por entrenar mapaches electorales con dinero público, gobernara quien gobernara— al gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, el día de la elección presidencial de 2006 ordenándole instrumentar, a la voz de ya, el fraude en su entidad a favor del candidato panista Felipe Calderón, después de informarle que otros gobernadores, también priistas, se le habían adelantado; 2) la confesión de Vicente Fox a un periodista, en 2017, de haber “cargado los dados”, en esa elección en favor de Calderón y contra el candidato López Obrador.

3) Las millonarias sumas en tarjetas Monex que el PRI repartió en la elección de 2012 y los millones de dólares que envió a Enrique Peña Nieto —su candidato presidencial, por conducto de su coordinador de campaña Emilio Lozoya—, la transnacional Odebrecht para la compra de votos, determinantes para que, con la ayuda del PAN -que se hizo de la vista gorda ante el fraude- el tricolor regresara a Los Pinos (como muestra de cariño, Calderón compró para Peña un avión de lujo, con costo de miles de millones de pesos al erario).

Ante este fraude, ¿qué hicieron los árbitros, INE y Tribunal Electoral Federal? Cerrar los ojos.

Esa racha se rompió en 2018 cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país decidió tomar cartas en el asunto y actuó de modo tal que al “árbitro” no le quedó más que reconocer el triunfo del pueblo que masivamente se volcó a las urnas. Queda claro que la victoria de la izquierda no es fruto de que el INE haya hecho que privara la democracia en esa elección, sino resultado de la concienciación del pueblo que llegó a su punto máximo.

¿Es posible que, de pronto, se hayan vuelto profundamente demócratas aquéllos que en el pasado atentaron contra la democracia? ¿Qué viejos mapaches priistas o panistas se hayan vuelto férreos defensores de la democracia? Abraham Lincoln decía: “Puedes engañar a todos, un tiempo; puedes engañar a algunos todo el tiempo; pero no puedes engañar a todos todo el tiempo”.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa