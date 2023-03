Plaza Grande: lazos partidistas parecen ''ajustarse'' rumbo a la gubernatura por Yucatán

''Ya ves...''

Militantes y servidores públicos de filiación panista que asistieron a la reunión de mujeres cetemistas con el alcalde Renán Barrera Concha, anteanoche en el Centro de Convenciones de la CTM, no se escandalizaron ni indignaron por la presencia y el saludo entre el primer concejal de Mérida y el líder de los matarifes, Carlos Herrera Chalé, mejor conocido como Calín, quien fue señalado como cabecilla de la turba priista que agredió a ciudadanos el 4 de julio de 2011, cuando protestaban por la construcción del paso deprimido en la prolongación del Paseo de Montejo.

El acercamiento político de Barrera Concha con ese sector de la CTM tuvo un efecto de reconciliación entre el alcalde meridano y Calín, porque ambos se aplaudieron en su momento. Herrera Chalé aplaudió la presencia del alcalde y parte de su mensaje, y el primer edil hizo lo propio cuando Calín recibió el diploma a nombre de su madre fallecida, Ernestina Chalé Palomo, considerada por la CTM como una mujer luchadora social del siglo pasado.

Cuando una persona le hizo notar al secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, que Calín agredió al alcalde y cómo era posible que se olviden del incidente, el segundo de a bordo de la administración municipal comentó: “Ya ves”.

Cerrarían frente contra Morena

La reunión de mujeres cetemistas con el alcalde Barrera Concha confirmaría que grupos del PRI empiezan a ver como una mejor opción al panista para la gubernatura, porque, según confesó un exregidor priista que hoy opera políticamente para el PAN, tienen temor de que Morena pueda ganar la gubernatura y la mayoría de los diputados locales, porque la 4T “es un gobierno que destruye, no construye para el bien común”.

Incluso, uno de los mayores miedos de los priistas, según la percepción de este exregidor, es que llegue un gobierno que cambie el modelo de desarrollo y use al Ejército con propósitos de control total del país.

“No vamos a permitir que Morena gane en Yucatán”, dijo tajante, y recordó que el Frente Único de Trabajadores del Volante y la CTM se han sumado al PAN, aunque no sea por medio de la coalición política “Va por México”, que integran a nivel nacional el PAN, PRI y PRD.

Figura como asesor

¿Ulises Carrillo Cabrera ya es asesor de Liborio Vidal Aguilar? Puede tomarlo como un rumor, pero es cada vez más insistente en los círculos políticos.

La versión se afianzó hace unas semanas, cuando el exfuncionario de los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello escribió un comentario editorial en el que criticó que alguien ya sienta segura la candidatura a gobernador, en tácita alusión al alcalde meridano, Renán Barrera Concha.

Si esto pasa del rumor a la confirmación, el artífice de los boquetes al Isstey y de otras decisiones polémicas en el quinquenio 2007-2012 se sumará a larga lista de priistas y expriistas –aunque él nunca ha sido militante del PRI– que son operadores en las actividades políticas del actual secretario de Educación en el gobierno de Mauricio Vila Dosal. Quién lo dijera hace unos meses.

De incómodas cortesías

Y hablado del amigo Libo y Renán, la tensión entre ambos por la candidatura del PAN a la gubernatura es ya muy evidente, una muestra fue durante la supervisión del programa “Yucatán Digital, internet en las escuelas”, donde el amigo Libo se mantuvo lejano al presidente municipal.

Sólo se saludaron como parte de la cortesía política, pero después el vallisoletano se apartó y entabló plática con un grupo, y Renán Barrera hizo otro corrillo al que se sumó otro aspirante, Rommel Pacheco Marrufo, quien se quedó en el grupo de Barrera Concha hasta que llegó el gobernador Mauricio Vila Dosal, que encabezó el evento.

Entre los panistas hay temor de que el amigo Libo siga los pasos del senador Raúl Paz, que salió del PAN y pasó a Morena, si no consigue una buena posición política.

Lagunas aprovechadas

Como ocurrió recientemente en el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), nadie sabe y nadie supo de algún conflicto de interés en el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).

Así, el comisionado Carlos Fernando Pavón Durán se reincorporó al pleno del organismo autónomo sin que nadie impugnara su regreso, a pesar de una controversia legal.

Como hizo notar esta columna, Pavón Durán retornó a sus funciones en el Inaip una semana antes de que venciera la licencia de un mes que solicitó para recibir la patente de notario público, dentro de la lista anunciada por el Ejecutivo. Según el acta 006/2023 de las sesiones públicas del instituto, el comisionado solicitó licencia, sin goce de sueldo, del 26 de enero al 26 de febrero. Regresó una semana antes y no se sabe si cobró en ese período a pesar de la anotación de “sin goce de sueldo”. E

l problema no termina allí: de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, las funciones de comisionado son totalmente incompatibles con las de un notario público, cuyos servicios deben estar disponibles las 24 horas de todos los días del año.

Conocedores de estos temas señalan que Pavón Durán podría alegar que todavía no ha instalado su notaría o que no ha culminado el proceso respectivo, pero esto no es un argumento válido porque ya se anunció que está en la relación de beneficiados con una patente de fe pública.

Lo cierto es que el funcionario ya está de nuevo en el pleno del Inaip y se dispone a participar en una sesión pública convocada para mañana viernes, en la que, por cierto, se abordarán casos vinculados al Sistema Anticorrupción y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), entre otros.

Llamativa conjunción política



Un suceso político pocas veces visto tuvo como escenario, el sábado pasado, el Cenote San Ignacio de Chocholá.

Ese día se reunieron representantes de los tres niveles de gobierno para el corte del listón inaugural de Río Esmeralda, un canal artificial con cascada, tobogán, puente colgante y otras estructuras. Imágenes del evento dan testimonio de que Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico del gobierno del Estado; Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar, y Julio Sauma Castillo, secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, coincidieron con las tijeras en el acto protocolario junto al anfitrión Carlos Aldana Herrera. Imagen del evento en el Cenote San Ignacio de Chocholá

No es común, y menos en un evento de carácter privado, que un integrante del gabinete estatal aparezca junto a Huacho Díaz y también junto a un funcionario cercano a Renán Barrera Concha, como es Julio Sauma. Lo cierto es que Aldana Herrera, quien formó parte del Comité Directivo Estatal del PAN en el pasado, guarda antigua amistad con Díaz Mena y Sauma Castillo y quizás eso explique la presencia de éstos. De cualquier forma, no dejó de ser algo que llamara la atención.

¿Vila se retiraría antes como gobernador?

Una abogada que supuestamente tiene dotes de “médium” preguntó al reportero del Diario si es cierto que el gobernador Mauricio Vila Dosal dejará su cargo en mayo próximo para empezar a contender por la candidatura de la Presidencia de la República. Se le informó que esta posibilidad es hoy en día incierta, pues no se tienen los contactos confiables para confirmarla.

La “medium” reiteró que en su visión espiritual salió que el gobernador Vila Dosal dejará su cargo en mayo entrante. Bueno, a esperar, el tiempo confirmará o desmentirá “ese sueño astrológico”.