Olegario M. Moguel Bernal: Avanzamos hacia el reino del revés

Fue conocido por su faceta de conductor de un programa que duró la friolera de 48 años consecutivos al aire, pero Xavier López, Chabelo, también contó en su historial con una discografía profusa. Su voz en canciones infantiles era de sobra conocida en todo el país. Sus visitas a Yucatán eran para hacer las delicias de los niños con sus concursos y canciones.

El programa “En familia” fue un enorme escaparate para sus grabaciones. ¡Cómo no aprovecharlo! Esta faceta musical fue una más de las que empleó para explotar su vena empresarial con la que sacó un gran provecho a su personaje. El tipo no solo era objeto de una producción ingente de memes, también era, al parecer, una máquina de hacer dinero.

Entre sus canciones hay una harto conocida que recordamos con motivo de su reciente deceso, y también porque la realidad nos acerca a lo que describe la letra. Se llama “El reino del revés”. El ritmo es un tipo de marcha alegre cuyo estribillo machaca: “Vamos a ver cómo eeees el reino del revés / Vamos a ver cómo eeees el reino del revés”.

La letra dice disparates de la talla de:

“Me dijeron que en el reino del revés

nada el gato y vuela el pez;

que los gatos no hacen miau, y dicen yes

porque estudian mucho inglés”.

Pero también contiene ideas que suenan menos aventuradas en la actualidad, como aquella de:

“Me dijeron que en el reino del revés

nadie baila con los pies,

que un ladrón es vigilante y otro es juez

y que dos y dos son tres”

Vamos a ver cómo eeees el reino del revés /

Vamos a ver cómo eeees el reino del revés.

La sencilla letra, propia de una canción infantil donde el ritmo tiene preponderancia sobre la letra (sin caer en los excesos nauseabundos del reggaetón), hace alusión a un personaje al que llama por nombre propio:

Me dijeron que en el reino del revés,

un señor llamado Andrés…

En los últimos años hemos visto absortos la gradual demolición de lo que eran monolíticos valores sociales construidos a lo largo de décadas. ¿Dónde va quedando la solidez de las instituciones que unen el entramado de la sociedad marcando, más allá de las personas, el ritmo comunitario? Instituciones como el Ejército, cuya tarea era resguardar la integridad de un país y ayudar a las comunidades afectadas por golpes de la naturaleza, ahora trabajan como constructores; o como los sacerdotes, que como entes impulsores de la paz y la edificación personal y social eran intocables, ahora son asesinados como sucedió con el par de jesuitas en Chihuahua, más otras agresiones de que han sido objeto los ministros de culto.

Aquellos valores nos decían que los gobiernos deben responder de inmediato a sus gobernados ante amenazas, no seguir callando mientras pasan los días después de un “hackeo” que ensombreció los servidores del gobierno, afectando trámites de la ciudadanía. Los gobernados, hasta hoy, siguen sin tener idea de qué sucede, por qué y hasta cuándo.

Esos valores también nos señalaban que los líderes no deben mentir, al menos no descaradamente. El valor sobreentendido no era la verdad, sino cuidar las formas.

En el México actual, el ocupante de la institución presidencial, el que porta la banda, el que dirige al pueblo, el heredero de aquellos que han consolidado a esta nación, lanza una mentira monumental como la de decir que no se talaría ni un solo árbol para el Tren Maya. ¡Van 10 millones! Y él tan campante.

Algunos analistas han contado en 94 mil las mentiras dichas hasta ahora por AMLO… y lo que falta.

Pero lo que no son mentiras es más temerario: la rifa de un avión sin avión. ¡Y hay quienes fueron jubilosos y dóciles a caer en el garlito, a sabiendas que era tal!

Podemos continuar la relación de sucesos que nos hacen preguntarnos si ya vivimos, como decía Chabelo, en el reino del revés.

La semana que concluye nos regaló dos muestras de que nos acercamos peligrosamente a ese reino: los libros de texto gratuitos que se entregarán a los niños de primaria para el siguiente año escolar contienen información sobre ciertas formas incorrectas de hablar ¡pero nunca se dice que son incorrectas! No se alerta que es un error decir “dijistes”, “contastes”, “hicistes”, “comistes” (incluso el corrector de Word subraya los términos alertando al que escribe que son incorrectos).

Para AMLO, esta medida es para “incorporar el habla de los pueblos” en los libros de texto. Así que, si las próximas generaciones hablan como el mandatario, que pone eses donde no deben ir y las quita donde sí, ya sabe usted la causa. ¡Lo que hacen los vasallos por satisfacer al amo!

Pero las aberraciones de este calado no se limitan a nuestro querido México. Esta semana también nos enteramos que una maestra de Florida dejó de dar clases porque fue conminada a enmendar el “error” de mostrar la figura del David, de Miguel Ángel, a niños de 11 y 12 años. Los padres de esos niños —de edades en la que matan a diestra y siniestra en videojuegos— confundieron, a decir de una experta en arte, un desnudo “puro” con pornografía. “Es la cosa más estúpida que he escuchado”, dijo el alcalde de Florencia, donde se exhibe la pieza original.

La culta y brillante dirección de la escuela puso un ultimátum a la maestra para enmendar su “error”. Digna e inteligentemente no aceptó y dimitió del cargo. Florencia le rendirá un homenaje, como publicó anteayer el Diario.

Volvemos a la contrarreforma católica, que colocó una hoja de parra en las partes íntimas del David, o al México de mediados del siglo XX que cubrió a la Diana cazadora, no se fuera a resfriar.

El mismo alcalde de Florencia resume claramente la situación que atravesamos: “En esta época de especialización nos arriesgamos a perder de vista los valores que han sustentado la civilización moderna”.

De modo que, si nos quedamos sentados a ver pasar la procesión, “vamos a ver como es el reino del revés”.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia