Edgardo Arredondo Gómez: Hay de dolor a dolor

Edgardo Arredondo Gómez (*)

El alma resiste mucho mejor los dolores agudos que la tristeza prolongada —Rousseau

Pocas veces he contestado con rapidez digna de un vaquero del Oeste. A la pregunta por mensaje de un laboratorio de que, en caso de estar interesado en el congreso sobre “Manejo experto del dolor”, en Punta Cana, República Dominicana, les enviara mi pasaporte.

Respondí veloz, desenfundando y con certero disparo envié el referido documento. El simple hecho de salir de la rutina y, de paso del país, así sea para un evento académico, bien valía la pena. Así que cerramos el changarro unos días. El traslado de Mérida a CDMX y luego de regreso pasando por la península hasta Santo Domingo.

El vuelo en la madrugada sobre el Caribe con el cielo despejado. Fue espectacular ver cómo gradualmente se fue dibujando con luces la silueta de la isla de Jamaica, hasta llegar al otro extremo donde en forma nítida se distinguía el botón resplandeciente de Kingston, la capital; a miles de metros de altura, me imaginaba el ambiente festivo a reggae y cannabis en la tierra de Bob Marley.

Después de un lapso, las luces comenzaron a delimitar el contorno de la Isla de la Española…, escasas y dispersas fueron trazando el contorno occidental: Haití, y luego por demás contrastante, aglutinadas por todo el otro extremo lo que correspondía a la Republica Dominicana, con el manchón luminoso de Santo Domingo. Una lastimosa discrepancia.

Al tratarse de un evento académico no se incluían acompañantes, así que en el tiempo libre nos dedicamos a disfrutar de las excelentes instalaciones del hotel, que dicho sea de paso es el mismo concepto que se puede disfrutar en nuestra Riviera Maya.

Los dominicanos extraordinariamente amables y hospitalarios. Así que una tarde decidí dar una vueltecita. El lugar atiborrado, es temporada de los llamados spring breakers; aquello era un paraíso, y como diría un colega: con dolor en el cuello de tanto giro al mirar porque “dejaron abiertas las puertas del cielo y se escaparon los angelitos”; no pude evitar el atisbo médico, también para afirmar y sin afán de ofender que, la celulitis es universal y no respeta complexión, edad, género y razas.

Aun así, no me veía acompañado de dos mulatas, lo más seguro es que me hubieran mandado dos muletas por mí ya medio claudicante caminar. Ni pensar en la alberca: el reguetón era tan espeso que hasta daba trabajo respirar. ¿Meterme al mar? …, ¡menos!, qué tal si la gente me regresaba o empezaban a aventarme cubetazos de agua pensando que una criatura marina quedó varada.

Así que en medio de mi soledad me dirigí a la playa, desparramé mi humanidad en un camastro, teniendo a un lado una cerveza y un libro, cuando como suele suceder en todas las playas turísticas se me acercó un simpático oferente. He de confesar que tengo una gran debilidad por todo lo tallado en madera; definitivamente eran pequeñas obras de arte, así que ya estábamos en el regateo consabido, cuando al pasar uno de los vigilantes, le pregunté si había problema alguno de comprarle, a lo cual sonrió para decir: “en absoluto, señor, aquí, este muchacho le vende de todo”.

Así que seguí en mi transacción comercial, mientras el joven señaló ufano: “Así es, caballero, le conseguimos de todo”, para luego preguntar: “perdón, ¿de dónde nos visita”; respondí escueto: “de México, soy mexicano”. El tipo se aventó sonora carcajada para lanzar: “y yo que le iba a ofrecer marihuana, ¿no tiene usted para venderme?”

En medio del estupor, creo que debí responderle: “¿Qué te pasa, amigo?, ¡me ofendes, estoy en otro nivel, lo mío es el fentanilo, y ya merito el nitazeno!”; pero la verdad, sonreí y mi respuesta silente se perdió cuando otro artesano se acercó vendiendo unos caracoles.

Pero no pude evitar pensar en lo triste que es la imagen que tenemos los mexicanos en el extranjero. Para rematar, al día siguiente durante el foro, que debo decir de los mejores que he asistido, salió el tema de la crisis de los opioides, particularmente la bronca que se traen los gringos y, fue entonces cuando uno de los ponentes preguntó: “¿Qué opinan de la propuesta del presidente López Obrador de prohibir el uso medicinal del fentanilo?”

La respuesta salió de inmediato con una frase tapizada de un improperio que prefiero no repetir, pero que arrancó la carcajada colectiva. Tras bambalinas, un investigador español confesó que le había sorprendido la propuesta, como también la unanimidad de la postura del gremio médico mexicano en relación con su primer mandatario.

El evento académico concluyó en forma sobresaliente. Al regresar en sentido inverso, saliendo al amanecer de Punta Cana a Santo Domingo, dos horas en autobús en carreteras impecables; el aeropuerto “José Francisco Peña Gómez”, pequeño, pero funcional, ordenado, limpio, pulcro, con una atención sobresaliente del personal, ya no se diga de los servicios migratorios.

Al regresar a México, ya desde antes de aterrizar, el consabido sacudón de la turbulencia y la CDMX cubierta de una neblina de smog (hubo contingencia) y …va de nuevo. Esperando en el avión hasta que asignaran una puerta de bajada, con la angustia por el trasborde a Mérida que estaba cerca.

El lugar atestado; el paso por Migración con un personal frío, poco amable (¡y es que somos paisanos!), luego a las carreras para no perder la conexión. Traía conmigo el maletín donde suelo cargar mi laptop y además unos libros. Al pasar por los filtros de inspección: parece un mercado, lo de siempre, el personal de seguridad vociferando, sin saber la diferencia entre ordenar e indicar: “¡celulares…, relojes…, cinturones…, objetos de metal…!”; me cae que solo faltaba el “¡pásele, pásele…, aproveche la oferta, la promoción!”

Un auténtico pregonar que me recordaba aquel que se oye en las calles de la capital: “¡colchones…, lavadoras…, refrigeradores…, fierros viejos…!” Coloqué mi laptop y encima asenté mi mochilita, para pasar por el equipo de Rayos X. La empleada de seguridad lo regresó de mala manera: “¡Señor, la laptop se deja por fuera del maletín!”

Con sorpresa solo levanté la maletita y le mostré que estaba afuera. “Así está, señorita”. Con una facies furibunda respondió: “¡Pero no es así, ponga la maleta y encima la laptop y la vuelve a pasar!”; desde luego le reviré: “Es claro que está fuera”, como un rugido soltó: “¡póngala como le dije y vuélvala a pasar!”

Obedecí rumiando por dentro. Al salir la charola, va de nuevo en forma prepotente: “¿Qué está llevando adentro del maletín?” Salivé segundos antes de responder: “Señorita, son objetos peligrosos, se llaman libros y sirven para educar y combatir la ignorancia”. Emprendí veloz carrera. Para variar las salas llenas. A tiempo en el avión que, aún demoró 40 minutos en salir, puesto que estaba haciendo cola después de seis para tomar la pista.

De regreso a Mérida, “hogar, dulce hogar”. Interesante los conocimientos reforzados y adquiridos para el manejo del dolor, pero no pude evitar pensar y más con los recientes acontecimientos, sobre qué hacer con el otro dolor, el dolor que como país nos aqueja.

¡Cómo nos ven en el extranjero!, entre broma y en serio, como que no tengo facha de capo, pero además la comunidad científica mundial tomando nota de recibido, del desatino presidencial pidiendo el retiro del fentanilo medicinal (de nuevo me pregunto: ¿quién asesora al señor presidente en temas de salud?) y, sin evitar sentir algo de envidia, de la buena, entre la amabilidad y el trato tan hospitalario en el aeropuerto dominicano y el de la CDMX; ¿qué hay para ese tipo de dolor?

Porque no quiero sonar trágico, cada día que pasa nos duele más nuestro México. Ojalá fuera tan fácil de manejar como el dolor con todas sus variantes en las enfermedades.— Mérida, Yucatán.

Correo: arredondo61@prodigy.net.mx

*) Médico y escritor