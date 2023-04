Filiberto Pinelo Sansores: La compra de Iberdrola por el gobierno federal

Existe una pugna, más que ideológica, de intereses materiales (económicos) contrapuestos, entre los megaempresarios y sus voceros, que quieren que las riquezas o servicios de un país sean explotadas sólo por entes privados, y quienes estamos en favor de que aquéllos sirvan para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mismo y no para el enriquecimiento de unos cuantos.

Esto se ha puesto nuevamente de relieve con la compra de 13 plantas eléctricas —12 de ciclo combinado y una eólica— por el gobierno federal a la transnacional española Iberdrola la que, gracias a los gobiernos entreguistas del PRI y el PAN estuvo medrando largos años a costillas del país.

No bien se enteraron de la transacción, los partidarios a ultranza de que dicha explotación sea hecha siempre por empresas privadas, sin importar que se trate de bienes o servicios estratégicos, es decir, de los que depende la seguridad del país, como el petróleo o la energía eléctrica —ni de que la explotación se dé, como en el caso de esta última, mediante operaciones fraudulentas, como la de simular un autoabasto que encubre ventas comerciales a decenas de empresas ajenas a la que presta el servicio, para usar las redes del país sin pagar por ello—, se lanzaron a descalificar la operación.

El argumento más socorrido fue uno repetido hasta la saciedad durante la larga negra noche del PRIAN. Lo expuso una vocera de los grandes consorcios: “Está más que demostrado que los gobiernos no son eficientes en la operación de las empresas y esto, además de agregar vulnerabilidad a las finanzas públicas, subirá los costos, y las empresas y personas terminaremos pagando por la mayor ineficiencia”, comentó Gabriella Siller, académica del Tec de Monterrey y directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE.

Está más que demostrado que cuando un gobierno tiene como norte el enriquecimiento de sus detentadores, como está comprobado que fue el móvil de los dos grupos que durante más de 30 años se estuvieron pasando la pelota, desde Salinas hasta Peña, no sólo ninguna empresa estatal, sino ninguna secretaría de estado podrá ser eficiente.

A eso se debe que cuando este gobierno llegó a la dirección del país se encontró con montañas de corrupción que ha tenido que barrer, con mucho esfuerzo, en todos los ámbitos de su jurisdicción, y que ponerse a levantar, desde la podredumbre en que las dejaron, a Pemex y CFE, las dos más importantes empresas de la nación que a punto estuvieron de desaparecer, rematadas por pedazos.

Gracias al esfuerzo continuado para levantarlas es que, a diferencia de otros países en que la pandemia y los avatares de recesiones y guerras han dejado su impronta, en el nuestro, la crisis mundial no ha causado los estragos que en ellos. Gracias a que el gobierno de la 4T frenó la política entreguista del PRIAN de desmantelar Pemex y la CFE y entregar petróleo y electricidad a los capitales privados y, por el contrario, aplicó la política de fortalecer a ambas, los precios de las gasolinas y la energía eléctrica no se fueron a las nubes y la inflación que, empieza a bajar, no cabalga en caballo de hacienda.

Para impresionar a la opinión pública, la derecha en pleno, está usando el petate del muerto de que “va a subir la luz” para deslegitimar la compra de las 13 plantas; pero el hecho es que durante este sexenio no ha subido “la luz” como subió cuando quienes gobernaban estaban enfrascados en la antinacional tarea de entregar a empresas extranjeras servicios tan estratégico como los de la energía eléctrica y el petróleo.

Mientras más concesiones dieron mayores fueron las tarascadas que sufrieron en sus bolsillos los mexicanos. Por ejemplo, desde que Peña hizo su reforma, en 2015, hasta el término de su mandato, en 2018, el resultado de ella fue un desmedido aumento, del 35 por ciento en el precio de la corriente, al cabo de tres años.

Y es natural, porque dígase lo que se diga, por más grande que sea la dimensión social de un empresario su objetivo será siempre obtener la mayor ganancia en sus negocios y, en aras de ello, las empresas privadas del sector eléctrico, harán siempre lo que sea necesario por obtenerla. Actualmente, lo hacen a costa del subsidio que significa usar redes construidas con el esfuerzo ajeno sin pagar por ello.

En contrapartida, la empresa del Estado tiene como misión prestar servicio, no la de tener utilidades. Dos objetivos muy claros en ambos casos. Otra cosa es que sea un gobierno corrupto el que maneje las empresas del sector público, como, indiscutiblemente, ocurrió con los gobiernos que fueron desplazados por el pueblo.

La diferencia está, entonces, en el tipo de gobierno que las maneje. Si es un gobierno surgido del pueblo —de un pueblo cada vez más consciente, politizado y difícil de manipular— el resultado será uno; si es uno como los de antes, surgido del fraude electoral y la compra de votos, en una sociedad que no había alcanzado el grado de madurez que tiene hoy, el resultado será otro.

Los gobiernos corruptos del pasado son magníficos ejemplos de cómo mandar a la ruina empresas de todo tipo: las quebraron o las vendieron para quedarse con el dinero; pero de esto no puede concluirse que todos los gobiernos, tienen, necesariamente, que administrar empresas como si fueran botín.

Lo que sí tiene que sacarse en conclusión es que para que las conquistas de un pueblo sean irreversibles es necesario que éste sepa elegir a sus gobernantes. Mientras elija gobernantes que lleguen por la vía del voto libre y consciente de los ciudadanos, esté pendiente de que cumplan los compromisos que contrajeron y de que no se corrompan, está garantizado que éste administrará las empresas estatales como requiere el interés del país. Si no es así, si el pueblo permite que vuelvan de nuevo los saqueadores, entonces sí, no sólo las empresas del estado sino de nuevo el país, correrá grave peligro.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa