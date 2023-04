Olegario M. Moguel Bernal: Mientras el imperio se incendia

Trajano enfiló sus ejércitos a Mesopotamia, la inmensa llanura entre el Tigris y el Éufrates que debía caer bajo los dominios del Imperio Romano. Ya había conquistado Armenia, ese pedazo enigmático de tierra y razas, puerta de entrada a Asia menor; ahora el ejército cabalgaba hacia el sur.

Trajano fue el décimo tercer emperador romano, a quien se atribuye la gran expansión del imperio a Oriente. Su campaña fue riesgosa. Si bien se extendió a Mesopotamia, la pisada del imperio no fue tan firme en esas tierras y al mismo tiempo Roma hervía en conspiraciones y ardides políticos que socavaban el poderío imperial. Dejó tropas a cargo y emprendió el regreso a la Ciudad Eterna siendo ya un viejo. No llegó, sucumbió a medio camino.

Era emperador, pero también un soldado en toda la extensión y, como tal, veía la paz como un estado antinatural.

Don Polo leyó lo anterior en “Memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar (Debolsillo, 2021), libro que cerró al ver llegar a su amigo. Bebió su expreso cortado y entonces exclamó:

—Hay gobernantes que, como Trajano, se sienten cómodos y en su estado natural en la guerra y la confrontación. Además, aunque no lo son como él, se sienten emperadores. El que tenemos más a la mano despacha en Palacio Nacional.

—¿Lo dice porque se siente un emperador o porque lo suyo es la guerra? —preguntó Ángel Trinidad, sentado frente a su amigo, en la mesa del rincón de un pequeño café del norte de la ciudad.

—Por ambas cosas —respondió don Polo Ricalde y Tejero a su disperso interlocutor—. Para AMLO la confrontación es el mundo ideal, y si a ello no se anteponen contrapesos, mejor aún; eso lo acerca a la figura imperial.

Ángel Trinidad miraba hacia uno y otro lado. Veía por encima de su hombro y por los de su compañero. Dirigía la mirada hacia la puerta y se inquietaba al grado de dar pequeños saltos cuando alguien entraba.

—Y a ti, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan inquieto? —inquirió don Polo—. Nunca te vi así.

—Don Polo —dijo por lo bajo— ¿ya vio usted el vídeo de lo que pasó en un café de Tulum?

—Ya lo vi —respondió, arrellanándose en la silla—, pero créeme que aquí no llegará sicario alguno. Estamos en Mérida.

—¿Por cuánto tiempo? —inquirió con un mohín de inquietud.

Por primera vez, don Polo calló. Sabía que la pregunta de su amigo no apuntaba al tiempo que permanecerían en Mérida, sino al que transcurriría antes de vernos envueltos en situaciones como las del vecino estado. Estaba consciente de que los temores de su amigo, si bien no tendrían razón en ese momento, podrían tenerla en el largo plazo… o en el mediano… o en el corto…

—Está de pensarse.

—Seguro que sí. Las cosas están cambiando, don Polo. Nuestro Yucatán se sacude. ¿Cuándo imaginó usted que detendrían tantos indocumentados en nuestras tierras? Somos paso de una ruta de migrantes. En una semana han detenido más de doscientos. Y no solo eso llama la atención, también su procedencia: la India, Vietnam, Paquistán…

Don Polo reflexionó. Bebió de su expreso cortado y dijo:

—Yucatán, en efecto, mi amigo, está cambiando. El fenómeno migratorio, a cuyo desenvolvimiento asistimos a través de los medios de comunicación, resulta que lo tenemos bajo nuestras narices. La política migratoria nacional, tan lamentable y, si se me permite, criminal, resulta no sernos ajena.

Ángel Trinidad meneó la cabeza.

—Temíamos —prosiguió don Polo— que una vez terminado el Tren Maya sería vehículo para la llegada de migrantes de Centroamérica a Yucatán. ¡Qué equivocados estábamos! No hizo falta terminarlo para ver ese fenómeno. Nos quedamos cortos al pensar que sería cuando estuviera listo. Y también nos quedamos cortos al considerar que solo vendrían de Centroamérica.

—Con razón no falta quien se queja de que no contratan mano de obra yucateca para el tren —apuntó Angel Trinidad—. Los traen de vaya usted a saber dónde.

—No podemos aseverar eso, pero sí especular —exclamó don Polo—. O, como se suele decir, “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

—Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué hará el gobierno? —preguntó Angel Trinidad con un dejo de angustia.

—¡Esa es la pregunta clave! ¡Y la respuesta es cristalina como el agua! No podemos esperar nada de un gobierno que hace de la confrontación el sello de la casa. ¿Cómo esperar la construcción social de quien se ha dedicado a deconstruir a lo largo de cuatro años? No solo carecemos de una estrategia migratoria sólida, inteligente y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos, sino que...

—¡Uy, don Polo! —interrumpió Ángel Trinidad—. De los derechos humanos ni hablamos. La CNDH es una caricatura al servicio del gobierno federal, no del pueblo.

—Tal como está haciendo la 4T con todos los contrapesos, para fortalecer el papel del emperador. Para ello crea conflictos donde no los hay, porque ello fortalece su postura ante quienes no cuestionan. “Es un valiente”, dicen aquellos que lo ven como héroe de melodrama. Tiene líneas de conflicto abiertas con Estados Unidos, con España, con las organizaciones no gubernamentales, con los fifís, con los conservadores, con expresidentes (excepto el intocable Peña Nieto), con periodistas, con científicos, con ecologistas, con legisladores de aquí y de allá, con magistrados de la Suprema Corte…

—¿Cómo se puede construir así una sociedad?

—No se puede ni se hará. Este sexenio ya es material de desecho. Siempre lo ha sido, pero ahora es evidente. Además, es el cuarto año donde los gobernantes empiezan a perder brillo, a volverse opacos. Le llaman la crisis del cuarto año.

—Porque ya todos piensan en la sucesión, supongo.

—En efecto. Además, en el pasado era justo en el cuarto año cuando la oposición empezaba a fortalecer sus posturas y a pisar el acelerador a la manifestación de ideas y a las críticas al sistema.

—Entonces pronto veremos eso.

—Me temo que no, mi amigo. La oposición sigue dormida en sus laureles y no se ve para cuándo despertará. ¡Cuántos temas se han puesto al paso para demostrar coraje, y los partidos de oposición únicamente han callado!

—Como momias…

—Como pragmáticos, interesados, carentes de escrúpulos y alejados de toda ideología, mejor dicho. La 4T patea la lata para hacer inoperante el INAI, y la oposición hace mutis; se filtra que el secretario de Gobernación da línea a senadores de Morena en el sentido de que esa inoperancia es el “mundo ideal”, y nada de la oposición; AMLO se pregunta con un desparpajo rupestre que para qué queremos Notimex si tenemos las mañaneras, con lo que sostiene que la única verdad es la que surge de sus monólogos cotidianos, y los partidos de oposición nada dicen.

—Si creen que salir a declarar en uno que otro medio es hacer el papel de opositores, qué desamparada está la ciudadanía —continuó—. Por eso las marchas en defensa del INE han sido tan relevantes en la historia reciente de nuestro país: porque fueron ciudadanas. Fue una valla contra la intentona de tomar por asalto el INE, fue un grito de ¡basta! a la 4T, y también fue una manifestación contra la pusilanimidad de la oposición agachona que tenemos en el México de hoy.

Mientras sigamos así, el ocupante de Palacio será nuestro Trajano: en confrontación permanente y portando la corona de laurel del emperador mientras busca expandir sus dominios, aunque el imperio se le esté incendiando.— Mérida, Yucatán.

