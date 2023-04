Jesús Retana Vivanco: Influencers, ¿líderes de opinión o charlatanes?

Influencers, ¿líderes de opinión o charlatanes? En la última comida de mis compañeros de generación estuvo como invitado uno de los llamados influencers, muy de moda para todos los que atiborran las redes sociales. Fue presentado como un ejemplo del nuevo marketing para publicitar productos o servicios.

Yo, la verdad, lo vi con ojos simplistas, de incredulidad, o como dice mi amigo Eduardo Rosendo… “Agnóstico” en la materia; por lo tanto después de su plática me acerqué para hacerle unas preguntas muy básicas según yo. No doy su nombre porque me pidió no hacerlo, según esto por los contratos que tiene con las firmas que patrocina, bueno hay que darle ese privilegio a la gente “importante”.

El influencer entrevistado

Después de una plática de 10 minutos y de reafirmarme que cuenta con veinte millones de seguidores en Instagram, otros en TikTok y YouTube, como dicen, me fue cayendo el veinte del trabajo de estos personajes que navegan en las redes sociales.

Noticias Relacionadas Jesús Retana Vivanco: Vamos a jugar a los soldaditos

Posicionar y vender un producto mencionado por ellos es un fenómeno que está resultando a modo para ciertas marcas; estamos hablando de cosméticos, restaurantes, ropa, fitness, viajes y cuanta cosa involucre a los jóvenes y también a los no tan jóvenes.

Comencé con estas tres y únicas preguntas:

¿Cómo catalogas tu trabajo?

–Mira, todo depende si eres creativo con personalidad para hacer una mención o haces algo interesante para entretener a tus seguidores, publicas fotos originales, haces reportajes para denunciar algo malo para la naturaleza o su entorno, sacas videos de la sociedad que te rodea, de tus viajes, hablas sobre tu trabajo. Todo esto se vuelve divertido, entonces te van siguiendo, creas un estilo de vida para los que te ven, pero si te pasmas en una especie de güeva, te olvidan y ya valiste.

Le pregunté cuánto ganaba y si había estudiado alguna carrera.

–De esto vivo, maestro (peyorativo) y vivo mejor que aquellos que terminaron una carrera, hago lo que quiero, pero con responsabilidad, vivo en un depa con mi novia tengo un coche del año, viajo, la paso de poca madre, mejor de lo que piensas. ¿Contesté tu pregunta?

­–Sí, me queda claro que es un trabajo duro pero excitante (peyorativo)

–Así es, profesor (otra vez peyorativo). Yo le chingo catorce horas diarias, no cualquier pend... lo puede hacer, te lo digo en buena onda ¡eh! No pienses mal, no creas que es un insulto, por favor, cada quien hace de su vida lo que le plazca, lo que pueda y si no puede pues ya se chingo. Gracias por tu interés, nos vemos en las redes, bye.

Un personaje farandulero, vestido casualmente con ropa de marca, zapatos Ferragamo, personalidad arrogante, al tiempo que cautivadora.

¿Hay contenido en lo que dicen?

Su plática patrocinada por una de las marcas que promueve, duró 40 minutos y habló de cómo ayudar a la juventud sin tocar el lado hedonista del tema, aterrizando bien sus conceptos basados en el trabajo, el desapego a lo que no ayuda, condenó el uso de drogas y se dijo promotor del amor al prójimo y a la tierra madre con un tono alentador, optimista. Bueno… dejémoslo de esa forma para evitar comentarios fuera de lugar.

“Es gente que se caracteriza por sus habilidades y la capacidad para influir en las decisiones de quienes los siguen. Son una herramienta valiosa para llegar al target específico con buenos resultados por el trato personal con su público”: Definición del internet.

Los seguidores

Esta lista les dará una idea de la gente que sigue a los famosos del mundo tan solo en Instagram, la red más popular hasta la fecha:

Cristiano Ronaldo (futbolista), 574 millones de seguidores Selena Gómez (actriz y cantante), 399 millones Kylie Jenner (modelo y empresaria), 379 Dwayne Johnson “The Rock” (actor y exluchador), 364 millones Kim Kardashian (modelo y empresaria), 330 millones.

En México las proporciones de seguidores también son importantes:

Kimberly Loaiza: En Instagram, 36.7 millones; en TikTok, 71.6 Luisito Comunica: Instagram, 32.9 millones; YouTube, 39.8 millomes Domelipa, TikTok, 62.7 millones Juanpa Zurita, Instagram 31.5 millones; TikTok 13.9 Yuya, Instagram, 17 millones; YouTube, 24.9.

Considerarlos como líderes de opinión es posible, solo porque mantienen una influencia sobre sus seguidores, aunque distan mucho de serlo si los comparamos con los que hacen de su profesión un liderazgo reconocido que informa, investiga y cambia opiniones como los periodistas, columnistas, escritores, líderes políticos o religiosos con la capacidad de influir a fondo a través del discurso, de sus acciones, de su labor en los medios y por supuesto en las redes sociales, los cuales también tienen millones de seguidores.

Solo voy a mencionar algunos de fama internacional: Elon Musk, Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Bill Gates, Dalai Lama, Ángela Merkel, LeBron James, entre muchos otros y los mexicanos que ya casi todos conocemos –varios de ellos escriben en Diario de Yucatán.

Los influencers no son el nuevo marketing

Si me preguntan mi opinión sobre los llamados influencers, analizado desde su aportación al marketing real, sostengo que funcionan en forma limitada para promover determinados productos para determinadas audiencias; yo no los veo como una herramienta porque si va dirigido a los jóvenes, la intención de compra de éstos es y ha sido siempre demasiado volátil para considerarlo de alta efectividad.

Son como aquellos cuates de la escuela que eran ocurrentes, tenían el chiste y la palabra adecuada para definir a alguien, se pitorreaban del maestro casi en su cara, hacían amigos fácilmente por su carácter, fiesteros, con un montón de amigas, pasaban de panzazo, eran el centro de atención, no les preocupaba nada.

El influencer es bueno para entretener y cautivar a los jóvenes sin aportar nada de fondo más que darle un rato ameno al seguidor.

No son estrictamente charlatanes, tienen el don de la simpatía hasta que la edad les va cambiando la temática, abordan otros temas o promueven sus propios productos.

Hazme saber tu opinión. Ahí está mi Twitter.— Mérida, Yucatán 17 de abril de 2023

Twitter: @ydesdelabarrera