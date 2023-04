Roger A. González Herrera: Política de dádivas federales al campo

Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado que los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son fallidos y generan más pobreza.

De hecho, sólo en lo que va de la administración lopezobradorista, el número de pobres ha aumentado en México; según la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de la ONU, en 2022, la cifra de pobres llegó a 58.1 millones de personas, 6 millones más que al inicio del mandato de AMLO.

¿Por qué aumenta la pobreza si se reparte mucho dinero? De acuerdo con datos oficiales, “a lo largo de 2022 el Gobierno Federal entregó 609 millones 300 mil pesos del Programa Sembrando Vida en Yucatán. Esa cantidad benefició a 10,155 yucatecos con 5,000 pesos al mes en forma individual” (Diario de Yucatán, Sección Local, 9 de abril de 2023).

Entregar dinero a la gente no genera riqueza, sólo crea dependencia y acostumbra a las personas a vivir de las dádivas del gobierno, genera conformismo y flojera. No es una estrategia adecuada para superar la pobreza en el campo mexicano, no genera desarrollo ni progreso y no garantiza la autosuficiencia alimentaria. La inmensa mayoría de los beneficiarios de ese programa no producen absolutamente nada y no existen mecanismos de evaluación del mismo, ni siquiera un padrón confiable de beneficiarios.

Si ese dinero que se usa en el Programa Sembrando Vida se destinara a proyectos productivos y a emprendedores, se estaría multiplicando y generando fuentes de empleo. No sería dinero tirado. Pero al gobierno de AMLO no le interesa el progreso, sino sólo crear una clientela electoral que, como borregos, sigan a la “4T” y voten masivamente por sus candidatos. Su estrategia es perversa.

Al día de hoy, priva la improvisación como política agropecuaria y las actividades productivas van a la deriva con programas de corte asistencialista. Al campesino le dan migajas, para mantenerlo conforme y callado. Y así nunca saldremos del subdesarrollo. Urge un cambio. Lo dejo de tarea.—Mérida, Yucatán

Profesor