Edgardo Arredondo Gómez: Por un Yucatán libre de represiones

La pasividad y la mansedumbre no implican bondad, como la rebeldía no significa salvajismo —Práxedis G. Guerrero

Se le conoce como nasa; es tal vez uno de los artilugios artesanales de pesca más antiguos inventados por el hombre. Confeccionada con materiales de los más rudimentarios a los más sofisticados, puede medir más de un metro.

Las nasas tradicionales datan de muchos siglos, a tal grado que la técnica para su fabricación y empleo son de lo más antiguo y popular. Han pasado de generación en generación. Pueden encontrarse en múltiples culturas ribereñas y costeñas. En Asia y algunas tribus africanas se fabrican de bejuco, tienen forma troncocónica, la entrada es amplia en un extremo y se va adelgazando conforme llega al lado opuesto. Se les coloca en sitios con un cauce fuerte, pero manejable por el pescador. En el extremo más angosto es colocado el cebo.

Las presas son llevadas por la corriente y atraídas por la carnada: el resultado es que llegan, pero por la característica infundibular y la fuerza del agua ya no pueden salir; peces, crustáceos y moluscos quedan apelotonados y atrapados.

Mientras más fuerte y cerrado es el tejido o malla de los que estén elaborados, más resistentes; por lo que la posibilidad de escape es mínima, por no decir nula.

A partir de los recientes acontecimientos ocurridos en la marcha del 8 de marzo, en donde año con año, presenciamos el más que justificado reclamo por esta barbarie de feminicidios imparables, con las protestas que derivan desafortunadamente en algunos actos también reprobables, en los que la polémica sobra, porque las autoridades barren, lavan y limpian las huellas de las manifestaciones a una velocidad inversamente proporcional a la que resuelven los ataques, vejaciones, ya no se diga los crímenes, a excepción de algunos monumentos que comienzan a cursar su segundo año con grafitis con estas protestas incrustadas en la piedra a la antigua usanza de nuestros antepasados, como un crudo testimonio de lo que está ocurriendo.

La violencia no se combate con más violencia, pero tampoco la impunidad debe generar actos que deriven en impunidad. Aquí es que a modo de metáfora lo que está pasando en Yucatán me recuerda a una nasa.

Como en un abismo, un callejón sin salida; la corriente en un sentido: el de la brutal agresión día a día, de toda índole. Esta corriente va creciendo, se está haciendo más turbulenta y progresivamente nos está arrastrando, vamos en una sola dirección hacia la trampa donde no hay salida, en el flujo de la violencia hasta detenernos en un punto donde a la manera de criaturas acuáticas estamos amontonándonos, agolpándonos, incapaces de salir hacia adelante o dar reversa.

“¿Oye, por qué en Yucatán no pasa nada?” Esta es una pregunta reiterativa que a lo largo de los años me han hecho infinidad de colegas de otras partes del país, cuando convivo con ellos en algún Congreso. La verdad es que es una interrogante que eludimos, preferimos no hablar del tema, porque tenemos terror de que esta aparente burbuja de tranquilidad algún día estalle cuando la realidad se estampe en el rostro, como una bofetada.

Siempre tengo al menos un argumento irrebatible: nuestro tejido social. Somos muy regionalistas, sí, pero con eso y todo nos hemos a bien transformado; basta ver lo que la llegada de capitalinos con los sismos de 1985 o los norteños después de 2006 con la mal llamada guerra de Calderón, aportaron en su cultura y gastronomía, la cual felizmente absorbimos.

El tejido social está formado por esta configuración de vínculos sociales e institucionales que reflejan nuestro grado de pertenencia, solidaridad y cohesión; y en este aspecto no olvidemos el papel crucial que tiene la cultura, tal vez el hilo más fuerte de este entramado. Pues bien, este tejido social sería lo que conformaría la estructura de la nasa, representa estas líneas entrecruzadas de bejucos o mallas en donde al igual que el citado artilugio de pesca, advierto peligrosamente que comienza a estrecharse en un extremo, a tal grado que, si la corriente llega a ser más fuerte y los sujetos atrapados sobrepasan la capacidad de contención, se dispersen estos seres disconformes.

El otro riesgo es el debilitamiento y esto lamentablemente puede darse si descuidamos nuestra cultura; de esto y más cuando estamos viendo recientemente actos de represión de las fuerzas del orden a las cuales no estamos acostumbrados.

Protestas entendibles y legítimas de ejidatarios timados, despojados de sus tierras en este “tianguis inmobiliario” en que se ha convertido Yucatán, o la pérdida de nuestro patrimonio más grande: el agua; amenazado por lo que ya parece un acto de opulente obcecación: permitir la expansión de granjas porcícolas, monopólicas que —entiéndanse— nunca serán más importantes, sobre todo porque la derrama económica que genera va acompañada de otra llena de inmundicias que contamina; con todo respeto: ¡así, no!, menos cuando se da la espalda a nuestra gente del interior del Estado, que lo digo convencido: los mejores pacientes que un médico puede tener.

Aquí en Yucatán es momento de buscar otros cauces más eficientes de inconformidad, pero, sobre todo, quiero autoridades de todos los niveles que dejen a un lado la indiferencia, “el valemadrismo”, que no se contaminen por la falta de empatía.

Así como salen a presumir de tal o cual inversión, o como en los tiempos de la pandemia fueron asertivos informando día a día, los quiero de frente, que den la cara para resolver los conflictos, para hacer sentir que nuestras mujeres son escuchadas. Pero también quiero ver la fuerza de ellas, tan ampliamente presentes en los tres poderes de gobierno: proponiendo, legislando, castigando con la fuerza de la ley, manifestando la capacidad de sobra que tienen; no quiero imágenes lastimosas de legisladoras con celebraciones alrededor del presidente, como un gran Tlatoani, diciendo además que es el más feminista de los gobernantes…

¡Así, no! Además, no quiero verlas insultándose entre sí, las quiero en un frente común, donde podamos adherirnos todos en esta legítima lucha. Regresemos a nuestros orígenes en relación con la cultura de la prevención.

Hoy día tenemos que volver al apego diario de la convivencia en familia con nuestros hijos, sin invadir su intimidad estar pendientes de con quien se relacionan, a dónde van; a fomentar el más común de los sentidos: el sentido común. “Como tú te cuidas nadie te va a cuidar”.

Hay que recordar que existe gente que puede lastimarlas; que todos fallamos, como padres, como autoridades en la prevención y protección, ya no digamos en hacer justicia y acabar con la impunidad.

En Ortopedia existe un procedimiento quirúrgico llamado artrodesis; consiste en unir los dos huesos de una articulación, cuando no es posible sustituirla por una prótesis. Al fusionarse los huesos el dolor desaparece, pero a un alto costo: la pérdida de la movilidad. No quisiera que este dolor que surge día a día y genera estas manifestaciones sean acalladas, dejándolas quietas como en una artrodesis, inmovilizándolas.

La vida es movimiento, no dejemos de hacerlo, no caigamos en la nasa de la indiferencia, del costumbrismo, la indolencia y la apatía. Es triste darse cuenta de que mucha de la gente de arriba eso quiere. Seamos un solo todo.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor