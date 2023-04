Erica Millet Corona: Cuidar a las infancias

Para Estrella Lozano

“La vida es una constante reescritura del ayer: una deconstrucción de la niñez”, nos dice Rosa Montero en su libro “El peligro de estar cuerda”.

Esta lectura, así como muchos acontecimientos vistos y vividos recientemente me hicieron reflexionar sobre el pasado, sobre mi paso por la escuela, las amistades que formé o creí haber formado, sólidas durante mi infancia, pero también, sobre la violencia que se vive en las aulas, en los patios de recreo, que muchas veces deja marcas que terminan por salir a la superficie tiempo después, cuando las creíamos superadas.

En las escuelas convergen todo tipo de crianzas, situaciones, diferencias neuronales y temperamentos en forma de pequeños humanos que, proviniendo de contextos diferentes y conteniendo dentro de ellos mismos un universo totalmente diferente al del otro, tendrán que arreglárselas para subsistir en un entorno en el que muchas veces impera la ley de la jungla.

La supervivencia del más fuerte o tal vez del más astuto. Las relaciones entre niños son muchas veces el reflejo de lo que ellos viven en casa y también influyen tremendamente en la prospectación de los adultos en los que se convertirán.

Como niños en la búsqueda diaria por “encajar” podemos llegar a ser tremendamente crueles con otros niños. Los amigos de la infancia o te validan, te arropan y te hacen fuerte o te reclaman con sus actitudes la osadía de ser diferente, de destacar o simplemente, te aíslan si no son capaces de entender tus divergencias.

Los humanos, cuando niños, somos un reflejo de lo que vivimos en nuestras casas cuando retornamos a ellas y traeremos de vuelta a la escuela el amor o la ignominia, la dureza o la ternura que hayamos encontrado en el seno de nuestras familias. Es un círculo eterno.

He pensado mucho en por qué las masacres perpetradas por tiradores en los Estados Unidos ocurren mayormente en las escuelas.

Sin ser experta en salud mental me atrevo a reflexionar sobre el simbolismo que tiene que quienes fueron jóvenes inadaptados, inaceptados, regresen a las aulas, a los pasillos de los centros educativos a descargar rabia incontrolable y convertirla en muerte.

En México, las recientes noticias de peleas entre iguales que han terminado también en pérdidas fatales y los vídeos que circulan en las redes de padres de familia enseñando a sus hijos a “resistir” desde la violencia, son reveladores de la descomposición social, pero también de la importancia de contar con autoridades educativas sensibles y dispuestas a explorar dentro de las mentes y los corazones de las infancias cuando la atención a la salud mental es tan importante y aún así, privilegio de unos pocos.

Como padres ¿qué tipo de hijos queremos mandar de vuelta a la escuela? ¿Hijos tiernos, conectados con las necesidades de los otros, que incluyen, o hijos incapaces de la empatía?

¿Qué palabras escuchan nuestros hijos cuando hablamos de otros padres de familia, incluso de otros niños? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a ser justos, autocríticos?

Por otro lado, ¿sabemos siquiera si nuestros hijos atraviesan situaciones en las que se hallen frágiles y vulnerables? Como maestros ¿nos involucramos lo necesario en el desarrollo emocional de nuestros niños?

¿Nos encontramos atentos a los focos rojos que nos alertan para prevenir situaciones que pueden complicarse en el futuro próximo o remoto?

Hace meses, decidí alejarme del grupo de amigas que consideré mío más de 40 años. Descubrí que mis razones tenían más que ver con el pasado que con el presente, pero que nuestra relación actual no había cambiado en absoluto.

A pesar de ser una mujer de cincuenta años, la niña torpe, altamente emocional a la que escogían al último para jugar a los quemados y que en la adolescencia luchó por agradar para ser incluida en los planes de fin de semana dominaba en gran medida la naturaleza de aquella relación que en mi caso nunca me nutrió de la manera que yo hubiera querido.

No culpo a nadie de lo perdido, simplemente yo no me sentía apreciada ahí y me tomó muchos años darme cuenta.

Hoy que veo a mis propias hijas batallar por auto regular sus emociones y relacionarse de manera sana con sus compañeros y compañeras vuelvo a mi propia experiencia y me doy cuenta de la importancia del momento que viven y del peligro de minimizar la problemática que atraviesan pensando “son solo niñas”.

En mi época el “bullying” estaba tan normalizado que en algunos casos solo a la luz de los años hemos podido identificar las actitudes que antes nos parecieron divertidas.

En algunas personas quedaron cicatrices difíciles de matizar y para otras, reinventarse fue cuestión de tiempo y de irse encontrando en el camino con las personas correctas.

No podemos proteger a todos los niños del mundo, pero podemos comenzar con la intención de dulcificar nuestro entorno; enseñar a nuestros hijos sobre la inclusión y el respeto; asegurarnos de que están seguros en su entorno y de que tienen herramientas para identificar cualquier tipo de situación que los amenaza; reconocer y abrazar sus propias diferencias y las de otros para que todos puedan sentirse amados, tal y como son.— Mérida, Yucatán.

erica.millet@gmail.com

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado