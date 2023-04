Freddy Espadas Sosa: ¡Hasta siempre, querida UPN!

El pasado 27 de febrero tuve a bien rendir un informe pormenorizado sobre los logros alcanzados en nuestra segunda gestión al frente de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.

Como todos los establecimientos escolares, el trienio de nuestra actuación directiva (febrero 2020-febrero 2023) estuvo marcado por los impactos negativos que tuvo la pandemia del Coronavirus en el funcionamiento general de los sistemas educativos nacional y estatal.

Dirigir una institución de educación superior en el contexto del aislamiento social impuesto por la contingencia sanitaria ha sido uno de los retos más difíciles y complejos a que me he enfrentado en mi dilatada vida como académico y servidor público.

Evitar la parálisis de nuestros centros educativos solo fue posible gracias a la enorme utilidad que ofrecen los recursos tecnológicos de la época contemporánea y, desde luego, gracias a los conocimientos, experiencia, creatividad y firme compromiso institucional de todo el gran colectivo laboral que conforma la UPN en el estado, en sus sedes de Mérida, Peto y Valladolid.

Es así que a lo largo de los dos aciagos años que duró la emergencia sanitaria, la docencia universitaria se pudo mantener a través de la modalidad virtual, lográndose atemperar en parte los inevitables daños académicos que ocasionó la falta de la presencialidad educativa en las aulas y en otros espacios formativos.

Sin embargo, es necesario reconocer que las otras funciones sustantivas de la UPN no pudieron atenderse, como la investigación educativa y la difusión y extensión universitarias, las cuales se han comenzado a retomar en el corto tiempo que lleva el periodo postpandemia.

El regreso a la presencialidad en los primeros meses de 2022 devolvió literalmente la vida a los establecimientos escolares de todos los niveles educativos, demostrándose una vez más que nada puede sustituir las bondades socioculturales, psicopedagógicas y afectivas que tiene esta modalidad educativa, dicho esto sin demérito de la utilidad que tienen los recursos tecnológicos como palancas complementarias en el proceso formativo de las nuevas generaciones.

Pues bien, puesto que el cargo de director de la UPN tiene una duración normada de 3 años, en los meses de enero y febrero del año en curso se realizó el proceso participativo y democrático a través del cual la base laboral de nuestra institución eligió a la terna de candidatos de la cual saldría el nuevo director, misma que le fue entregada en tiempo y forma al gobernador del estado (ver mi colaboración: “Renovación directiva en la UPN: proceso participativo y democrático”; DY, 3 de febrero, Local, p. 4).

Por determinación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el pasado 28 de marzo rindió protesta como nuevo director de la UPN el Mtro. Juan Ramón Manzanilla Dorantes, reconocido académico con una larga trayectoria como profesor-investigador en nuestra institución.

Con este relevo institucional concluye mi ciclo laboral en la UPN, centro educativo al que ingresé como académico en 1992 mediante riguroso examen de oposición abierto, que es la única vía por la cual se puede acceder a una plaza docente de base, por lo que mi desempeño laboral se prolongó tres largas décadas.

No ha sido nada fácil dejar la UPN y dar vuelta a la hoja en esta etapa de mi vida profesional. En las últimas semanas de mi adscripción en esta noble y extraordinaria institución —la Casa de los Maestros, le llaman muchos—, he experimentado sentimientos encontrados de gratitud, de nostalgia, de legítima tristeza y, desde luego, de enorme alegría por los fecundos aprendizajes obtenidos durante 30 años.

Desde luego, no debo ni puedo evaluar mi propia actuación en las dos ocasiones en que la comunidad upeniana me concedió la inmerecida honra de representarla. Solo anhelo no haberla defraudado. Juzguen mi desempeño la misma comunidad universitaria, nuestros egresados y egresadas, y la sociedad yucateca en general.

A decir verdad, a la UPN le debo muchas cosas. Tuve grandes maestros y maestras en el campo de la Pedagogía y en el ejercicio del pensamiento crítico, analítico y reflexivo: Herminio Pinzón, Eudaldo Ceballos (q.e.p.d.), Ligia Espadas, Zanoni Amézcua (q.e.p.d.), Lucelly Ortiz, Pilar Loroño, Justo González, Lourdes Espadas, José Novelo, Macedonio Martín, Miguel Parra (q.e.p.d.), Ignacio Pech…y contando.

Bajo el noble cobijo de la UPN y con el valioso apoyo del entonces secretario de Educación, Dr. Raúl Godoy Montañez, vieron la luz cuatro libros de mi autoría sobre historia de la educación yucateca durante el periodo revolucionario. Por si esto fuera poco, la UPN me concedió el grado de Doctor en Educación.

Por muchas tensiones y desencuentros que experimenté en mi paso por la UPN, y que seguramente continuarán habiendo como producto de la diversidad que la caracteriza, me quedo con los encuentros y los aprendizajes fecundos, con los logros alcanzados y también con los desafíos que habrá de afrontar esta institución en los tiempos por venir.

Al desearle larga vida y grandes éxitos académicos a esta gran institución del magisterio nacional, hoy quiero expresar con todas las fuerzas de mi renovado espíritu: ¡Hasta siempre, querida UPN!— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.