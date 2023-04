José Antonio Gutiérrez Palma: Hackeo de celulares

Esta semana nos enteramos en las páginas del Diario del “hackeo” del que fueron víctimas una pareja de investigadores, al igual que varias autoridades y políticos; desafortunadamente no son casos aislados o esporádicos, es bastante frecuente que organizaciones delincuenciales logren tomar control o suplantar la identidad de usuarios en las redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras funciones en general, obteniendo información privada y haciendo fraudes a los contactos del usuario cuya aplicación ha sido tomada en control.

Esto lo vemos con mucha frecuencia en WhatsApp, pero otras como Facebook, Instagram, e inclusive Telegram, también sufren por el robo de identidad.

Son susceptibles de ataques, aplicaciones que están montadas en teléfonos, tabletas y computadoras, sin importar la marca o sistema operativo del dispositivo, por lo que pensar que poseer un dispositivo de una marca en particular nos libera de riesgo resulta erróneo.

En muchos de los casos los ataques se inician a través de una llamada telefónica de un número desconocido, habitualmente en altas horas de la noche o en la madrugada. Al no ser atendida la llamada se genera una conexión con el correo de voz del dispositivo, el cual es tomado en control por el atacante y desde ahí intenta suplantar la identidad del usuario y robar alguna aplicación desde donde tiene accesos a los contactos registrados a los que intentará engañar pidiéndoles dinero o información confidencial. Un ataque muy exitoso podrá tomar el control de varias aplicaciones de forma simultánea y con ello hacer más efectivo el fraude.

¿Qué podemos hacer? Para protegernos podemos hacer pequeñas acciones que harán más dificil convertirnos en víctimas: 1.— Algunos dispositivos permiten habilitar una opción para no aceptar llamadas de números sospechosos o boletinados, debemos habilitar esa opción. 2.— Si no utilizamos el correo de voz y es posible en nuestro dispositivo, debemos eliminarlo, en caso contrario debemos asegurarnos que tenga un password que debemos actualizar continuamente y no compartirlo. 3.— Habilitar en todas nuestras aplicaciones el “segundo factor de autenticación” o verificación en dos pasos, que básicamente es tener una segunda clave que será requerida por nuestra aplicación para accesos en dispositivos diferentes al nuestro o en caso de cambios importantes en la configuración. Si nosotros no implementamos esta funcionalidad, los hackers pueden hacerlo con lo que complicarán que recuperemos nuestra aplicación.

4.— Siempre se recomienda que nuestros dispositivos de comunicación cuenten con un sistema de protección, pudieramos llamarlos “antivirus para celulares”; existen y son necesarios para todas las marcas de celulares y tabletas, algunos son gratuitos y se encuentran disponibles en las tiendas virtuales (stores) de cada marca de dispositivo, pero siempre debemos considerar que sean originales, qué antecedentes tiene y cómo podemos hacer una adecuada configuración en nuestro dispositivo.

Ningún sistema en el mundo puede garantizarnos al 100% que no será vulnerado, pero siguiendo estas simples medidas preventivas podemos estar más seguros y sufriremos menos daños en caso de que logren hackearnos.

No olvidemos el manejo de nuestras claves de acceso o passwords, que debemos utilizar de manera responsable, sin compartirlos, evitando obviedades y uso de información personal como iniciales o fechas importantes nuestras o de familiares, teniendo una clave de acceso diferente para cada aplicación o bien un administrador de passwords y renovarlos con frecuencia.

Todos podemos ser víctimas de los ciberdelincuentes, pero también, con pequeñas acciones podemos protegernos mejor; así como protegemos a nuestros hogares y nuestras familias, debemos proteger nuestros datos e información.— Mérida, Yucatán.

jgpalma@3xpertius.com.mx

Vicepresidente en Ciberseguridad de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Región Sureste. Director general de 3xpertius.