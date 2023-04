Rubí Alejandra Briceño Correa: Pesada carga que todo lo aplasta

¿Cuántas culpas asumimos como nuestras en algún momento de nuestra vida?

¿En qué momento las adoptamos e internalizamos tan profundamente hasta incrustarlas en los huesos?

Sin darnos cuenta, las hicimos parte del día a día y les conferimos el poder de afectarlo todo… de bloquearnos otras posibilidades, de hacernos sentir indignos y no merecedores de cualquier cosa buena en nuestra vida.

Esa culpa adoptada genera la angustiante sensación de que estar vivo ya es demasiado, porque no merecemos nada, incluso nos programa constante e ininterrumpidamente el subconsciente, para autoboicotearnos y evadir todo signo de alegría o felicidad que nos pudiera rondar.

Ante el esbozo de algo positivo, una pregunta salta de inmediato: ¿Cómo pretendo disfrutar esto o aquello, si por mi culpa ocurrió tal o cual cosa?

Vivir con culpa equivale a estar condenados a mantenernos con vida, solamente para castigarnos, para aceptar el sufrimiento y todo lo malo que pueda pasarnos, aunque la mayor parte de las veces nada tuvimos qué ver con lo que ocurrió y su evitación o solución estuvo fuera de nuestro alcance.

Casi cualquier circunstancia en nuestro entorno, probablemente desde la niñez, pudo ser el primer eslabón de una cadena de culpabilidad que fue extendiéndose a todos los ámbitos en las diferentes etapas de la vida.

El alcoholismo de un padre, el sufrimiento de una madre, la enfermedad de un ser muy querido, la pérdida de un familiar en un accidente, el abandono de una pareja, el abuso de cualquier tipo, el alejamiento de un amigo, las complicaciones en la escuela, las dificultades en el trabajo… son algunas de las “culpas” más pesadas y capaces de aplastarlo todo durante muchísimos años, incluso toda una vida.

De pequeños no tenemos cómo defendernos del embate de la culpa, absorbemos lo que nos llega de los adultos, así sea malinterpretado y asumimos erróneamente muchas cosas que nos dañan.

Pero una vez que crecemos y adquirimos herramientas de la experiencia y de la vida misma, es nuestra entera responsabilidad depurar lo aprendido, desaprender y reaprender lo que sea necesario para corregir ideas falsas, sacudirnos culpas adheridas a nosotros sin ser propias, resanar las rendijas del alma por donde escapa energía vital y se cuela la culpabilidad que no nos corresponde.

Atrevámonos a liberarnos de ese peso aplastador que ha regido y dominado nuestras acciones, decisiones y actitudes, que nos roba gran parte de lo que podría ser una maravillosa existencia…

Culpables seremos de no decidirnos a vivir plenamente, de no tomar las riendas de lo que pensamos, somos y queremos ser, de no darnos tiempo para repensar, limpiar y ordenar lo que nos ha tocado vivir, para ahora sí, elegir conscientemente lo que queremos, o por lo menos empezar por identificar lo que NO queremos en nuestra vida: ¡La culpa!— Mérida, Yucatán.

Psicóloga y periodista