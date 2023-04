Lourdes Casares de Félix: Polémica envuelve al Dalai Lama

La noticia corrió como pólvora incendiando las redes sociales y los cibernautas mostraron su desprecio contra el Dalai Lama, criticando severamente su proceder con un chico que pidió permiso para abrazarlo y éste después de hacerlo, le besó, le dio consejos y le pidió que le chupara la lengua.

El video con la evidencia se viraliza un mes después y el juicio contra el líder espiritual de los tibetanos se vuelve linchamiento público.

Cuando me llegó este video a través de una plataforma de noticias me quedé muy sorprendida, pues he tenido gran admiración por este pacífico personaje que destila espiritualidad, positivismo y paz interior.

¡No lo podía creer! A esta noticia se sumaban otras más que abonaban a seguir destruyendo su buena imagen. Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia se declararon en contra de este acto. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) calificó la situación como “absolutamente inadmisible”.

Tenzin Gazo es el nombre del jerarca tibetano y fue elegido Dalai en 1940 convirtiéndose a los dos años en cabeza espiritual de su pueblo al ser reconocido como la reencarnación de su predecesor, según las creencias tibetanas.

Cuando China invade el Tíbet en 1959, escapa de su palacio tras la brutal represión llevada al cabo por el ejército chino contra el alzamiento nacional tibetano, por lo que se vio obligado a huir hacia el exilio refugiándose en el norte de la India. En 1989 se le concedió el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica para la liberación del Tíbet. Se ha mantenido firme en su postura de no-violencia incluso frente a agresiones extremas.

Es frecuente que muchas noticias sean sacadas de contexto o con información incompleta para generar escándalo y controversia ganando popularidad y una gran audiencia. También existen trasfondos políticos que manejan situaciones de un modo negativo para causar daño deliberadamente y conseguir la destrucción de un oponente. Y esto es lo que parece suceder con el Dalai Lama.

En la cultura tibetana, sacar la lengua es una forma común de mostrar respeto, devoción y amistad. Se cree que la lengua es un reflejo de la mente y los pensamientos internos, por lo que sacar la lengua es una forma de demostrar la sinceridad de los sentimientos y pensamientos hacia los demás. Decir come mi lengua, según explica Jimm, un líder tibetano en exilio, significa te doy todo, hasta mi lengua porque no tengo nada más. El Dalai Lama, dice Jimm, habla chino y su inglés no es muy bueno y utilizó la palabra “chupar” en vez de comer como si significara lo mismo.

También cibernautas y organizaciones han manifestado su preocupación por el bienestar del niño y su consternación por el suceso al suponer que se encuentra afectado. Para tranquilidad de todos, el niño declaró sentirse lleno de la energía positiva que el jerarca le transmitió y se muestra agradecido y privilegiado con este acercamiento que tuvo con el líder espiritual tibetano.— León, Guanajuato.

acentodemujer@hotmail.com

Activista y escritora