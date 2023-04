Edgardo Arredondo Gómez: Diferencia entre dádivas y asistencia

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo —Eduardo Galeano

Un viaje de aproximadamente dos horas hacia el sur del Estado, carreteras que se van angostando en forma progresiva.

Llegamos a Tiholop, casi en los límites con Quintana Roo. Con alrededor de unos 1,600 habitantes, menos del 30% con educación secundaria, apenas el 3% con acceso a internet mediante alguna computadora, laptop o tablet. Enclavada en el “sur profundo”, a unos kilómetros de Cisteil, la cuna del levantamiento de Canek.

El motivo: presenciar la llamada Feria de las semillas criollas y de la Gastronomía 2023, organizada por la Agrupación: “El Hombre Sobre la Tierra” y la “Fundación Kellogg”.

En la cancha principal del poblado, aproximadamente un centenar de oferentes provenientes de la localidad y de otras aledañas como: Kancabdzonot, Popolá, Santa María, Yokdzonot Hu, Cisteil, San Pedro, Tinuncah, Xlapac y hasta de la cabecera Yaxcabá.

Una gran variedad de semillas, granos, verduras, frutas y hortalizas, así como una diversidad de platillos típicos: tamales como los tobi joloch, vaporcitos de pollo, pibes en todas sus modalidades y sabores; postres como skil kab, dulces de papaya, coco, tamarindo y bebidas como: pozole, horchata, agua de chaya y nopal. Con una característica en todo lo que concierne a los alimentos: la naturaleza orgánica de sus componentes.

En su gran mayoría mayahablantes, por momentos cierta dificultad para interactuar por la barrera del idioma, aunque siempre a la mano alguien que le hacía de traductor.

Notable por la cantidad de personas reunidas. En lo particular me llamó la atención un hombre, el curandero, con todo un muestrario de plantas y raíces; muy interesante, entre ellas una pequeña con llamativas hojas, al preguntar el nombre, me respondió: “es la mata de VapoRub”, agarré las hojas y las restregué en mis manos. Para mi sorpresa comprobé lo que me decía y, en efecto, se trataba de una planta de eucalipto.

En las recomendaciones de los organizadores del evento destacaban el llevar efectivo, billetes de baja denominación, porque no hay cajeros automáticos en la zona; tanque lleno en caso de ir en automóvil por la misma razón: no hay gasolineras cerca.

Una agradable experiencia. Adquirimos semillas de calabaza, ciruelas, chiles y plátanos, entre otras cosas, con la seguridad de estar llevándonos productos saludables. Pero además con la grata impresión de ver a la gente más vulnerable: sonriente, contenta, saliendo adelante, asesorados por estas agrupaciones altruistas.

Surgió un dato bastante revelador, que debo decir ya lo percibía en mi consulta privada, donde atiendo a muchos campesinos y que, una de las personas que coordinaban el evento me comentó: “Soy ajena a cualquier partido político, ni me asomo a esas cosas, pero es la primera vez que muchas de las personas que usted ve aquí recibe dinero para sus cultivos”.

Se refería al programa Sembrando Vida. En efecto, no solo es un bono mensual. Quien se inscribe al programa recibe asesoría para: ¿qué sembrar?, el cómo, ¿qué hacer para obtener mejores cosechas? y un largo etcétera, pero lo más importante: todo un proyecto de asistencia y seguimiento. De los beneficiados, muchos han sido mujeres que, sin alejarse de sus hogares, cultivan hortalizas y plantas de ornato, como pude comprobar en Yaxunah, donde a la vera de la carretera, vendían rosales y otras, por demás decir bellas, a un precio mucho menor que los que se obtienen en Mérida, ya no se diga en algún vivero de postín.

Por falta de tiempo no nos quedamos a un pequeño festival. Me alejé a unos metros y me quedó grabada esta estampa de una especie de tianguis ancestral y ahí es donde reflexioné que, todo esto debe continuar…, pero, además: ¿quién ahora puede asistirlos para poder colocar sus productos?

Lo cierto del caso es que “El Hombre Sobre la Tierra” ha llevado una labor callada durante muchos años y felizmente se alinearon los astros con este efecto benéfico de Sembrando Vida.

Al retirarnos decidimos recorrer otros lugares cercanos y de ahí hay que decir que existen tres de gran interés que requieren ser vistos para invertir y mejorar la vida de sus habitantes: Tixcacaltuyub, un poblado donde por cierto nació el ilustre Justo Sierra O’Reilly, donde existe una enorme iglesia: la de San Juan Bautista y un convento anexo. No se tiene mucha información, al parecer se lo atribuyen a los franciscanos. Lo cierto es que está abandonado; la iglesia al parecer aún es utilizada para fines litúrgicos. El monasterio en lamentable estatus con techos derruidos; además de al menos tres edificios muy deteriorados de aspecto colonial, de la misma manera en malas condiciones.

Recorrimos la zona, por cierto, bajo una música a todo volumen, proveniente de un local, un rap con una letra bastante violenta y lamentablemente acorde a un hecho de sangre, reciente y, que debieran dirigir los focos de alarma hacia el tejido social.

De ahí se puede pasar a Yaxcabá (“lugar de la tierra verde”); la iglesia de San Francisco de Asís con sus tres torres, única en su género, la capilla de Guadalupe, una pequeña gruta y cenote, el exconvento de San Pedro, el templo de la Santa Cruz y la famosa casa Huaycot o de las cien puertas; unas estelas resguardadas en la biblioteca; con un inmenso arsenal histórico relacionado con la rebelión de Canek y posteriormente la Guerra de Castas.

Más al oriente: Yaxunah, con una atractiva zona arqueológica, bastante antigua que, data del Clásico Terminal, con estructuras milenarias y sacbés que comunican a Cobá y a Chichén Itzá; un balneario con un bellísimo cenote y ¿por qué no?, un atractivo extra a considerar, la casa del famoso equipo de softbol femenil: “Las Amazonas”.

Estos tres sitios, sobre todo el primero y el último, con un denominador común: habitantes que han migrado para trabajar en Quintana Roo o hasta en Estados Unidos.

Me queda claro que el sur del Estado sigue manteniendo un carácter anodino para administraciones que van y vienen. Una ayuda para esta gente emprendedora, pero ¿por qué no?: Intervenir para el rescate de estos sitios de interés, dotarlos de la infraestructura turística, sobre todo, si tenemos en cuenta que Yaxunah está a solo 23 kilómetros de Chichén Itzá. Turismo alternativo para descongestionar esta zona arqueológica.

Por demás está decir que fue una jornada interesante. Sembrando Vida, una atinada decisión. He de reconocer que tenía un mal concepto, “mea culpa”, al considerarlo una simple dádiva; sin justificarme, pero un tanto sesgado por lo que sucede muchas veces y lo confieso abiertamente, por este clima de polarización que no deja ver, en este caso, el alcance de los programas sociales de la 4T, algo que en definitiva habrá que darle continuidad, tema que el señor presidente debe privilegiar y presumir en lugar de pelearse con medio mundo todas las mañanas.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor