Fernando Ojeda Llanes: El endeudamiento de las empresas

En escritos anteriores he platicado sobre la forma de financiamiento que tienen las empresas para su crecimiento, con recursos propios obtenidos por el resultado de sus operaciones, por aportaciones de capital de los accionistas o por financiamientos.

Para la toma de decisiones de corto o largo plazo, la información financiera histórica y la proyectada nos brinda datos relevantes para toma de decisiones, por tanto, una buena y eficiente contabilidad es uno de los factores elementales para obtenerla.

Es indudable que las nuevas tecnologías electrónicas facilitan el registro de las operaciones, pero se requiere de un buen contador general para su interpretación.

Conocemos dos estados financieros básicos, el estado de resultados que informa sobre la situación económica y el balance general también llamado estado de posición financiera que demuestra en el activo donde se encuentran los recursos y la parte del pasivo y capital, denominado también estructura de capital que informa sobre el origen de los recursos.

Riesgo de la empresa

Ahora me corresponde un boleto pendiente que en forma coloquial describiré, aunque no es posible eliminar determinada terminología técnica: la estructura de capital demuestra con claridad cómo se encuentra el riesgo de la empresa en su relación de pasivo con el capital contable, si el pasivo supera al capital contable se dice que la empresa no tiene estabilidad financiera debido a que su endeudamiento es mayor que lo aportado por los accionistas.

El pasivo demuestra el endeudamiento que tiene el negocio que puede ser a corto y largo plazo. El riesgo que corre la empresa al endeudarse, depende de cómo se encuentra la estructura financiera, por ejemplo: si la mayoría del pasivo es a corto plazo y sirvió para financiar inversiones en inmuebles planta y equipo denominado activo fijo, existe el riesgo de no poder pagar las deudas porque los vencimientos de corto plazo son obligaciones con períodos menores a un año y la generación de recursos de las inversiones de activo fijo se darán durante el largo plazo.

La forma de disminuir el riesgo podría ser negociar las deudas de corto a largo plazo para lo cual se tendrán que otorgar garantías.

Cuando la empresa está en crecimiento requiere de más recursos financieros para financiar sus operaciones ya sea de capital de trabajo o de inversiones permanentes.

Si el crecimiento se tiene que financiar con pasivo, es necesario realizar una planeación financiera que parte en primer lugar de una proyección de las operaciones de futuro para medir la capacidad de los flujos de efectivo y de los resultados para poder cubrir sus financiamientos.

Una proyección financiera en donde se demuestran las entradas y salidas de recursos de corto y largo plazo, puede ser eficiente, pero para que esto sea así, se le debe dar el seguimiento adecuado y continuo, de lo contrario será solamente un documento estático sin ningún beneficio, esto nos lleva a la realización de una administración financiera.

Hasta este momento, la pregunta sería: ¿es bueno para la empresa el riesgo de su fuerte endeudamiento? Recordemos aquel famoso dicho de que el que no arriesga no gana, o sea que las empresas corren riesgos para obtener mayores utilidades y la respuesta depende de la rentabilidad y el flujo de efectivo, esto quiere decir que a mayor riesgo mayor rendimiento, pero cuidando el dinero para poder financiar tanto la deuda, su costo y el crecimiento de las operaciones.

El nivel de endeudamiento de una empresa también depende de la aversión o no de éste por parte de los propietarios, porque hay accionistas que solo corren riesgos operativos, pero sin endeudamiento, en este caso financiar el crecimiento depende de las propias operaciones y de las aportaciones de capital.

Tener una posición financiera donde el pasivo es mayor que el capital contable lo hacen muchas empresas, las razones financieras que miden esta estructura son dos: dividir el pasivo entre el activo para leer que porcentaje del activo está financiado con pasivo y dividir el pasivo entre el capital contable para leer cuantas veces el pasivo comprende al capital contable, entre mayores sean estos indicadores, mayor es el riesgo, por tanto, se deben obtener mayores utilidades para que esto valga la pena, pero cuidado, hay que saber dónde se encuentra el dinero de la empresa, si lo hay, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.

En esta época inflacionaria las instituciones financieras están otorgando facilidades para obtener financiamiento, sin embargo, las tasas de interés son altas, resultado de la actual política monetaria del Banco de México para tratar de bajar la inflación.— Mérida, Yucatán.

Correo: ferojeda@prodigy.net.mx

*) Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.