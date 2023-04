Erica Millet Corona: Lectores de Cottolengo

Me encontré en la puerta de Cottolengo con mi amigo Lalo. Llegamos casi al mismo tiempo, cada uno en su automóvil, a la cita que había sido postergada en al menos dos ocasiones. Por fin estaba en aquel emblemático lugar del Periférico de Mérida del que había escuchado hablar desde la adolescencia, pero al que nunca había ingresado.

Descendí del auto al ver a Eduardo Castañeda estacionarse detrás de mí; como saludo él me regaló uno de sus francos y efusivos abrazos a los que, a decir verdad, he tardado en acostumbrarme porque son así, atrabancados y honestos, como él.

Lalo y yo nos conocimos en el equipo de triatlón, hace unos siete años; él es un entrenador y consumado deportista, de semblante serio, algo hosco y hasta intimidante; sin embargo, durante todo este tiempo no he dejado de asombrarme del espíritu altruista que lo mueve desde su vida frugal, a buscar satisfacer una única ambición: sentir que hace alguna diferencia en la realidad tan desigual, tan inclemente con algunos. Comenzó haciendo colectas de tenis y ropa deportiva para donar a los residentes en rehabilitación.

—Pasaba en mi bici y los veía jugando fútbol, algunos sin zapatos… pensaba que no podía ser —me dice con la mochila al hombro y la mirada perdida entre los autos que pasan zumbando furiosamente, muy cerca de nosotros.

El padre Raúl Kemp Lozano ha dedicado toda una vida a lo que él llama, según diversas entrevistas encontradas en la red, a “salvar familias del alcoholismo de la mano de su institución”, Cottolengo. Sin duda la labor que realiza desde hace casi 40 años es encomiable.

Junto con las hermanas religiosas, un patronato y muchas personas que se interesan en apoyar, ha logrado mantener vigente este esquema de rehabilitación que principalmente se sostiene de donativos y que se ha consolidado por sus bondades, nacidas todas de la intuición y sostenidas por la dedicación y entrega del padre Kemp y su equipo.

Lalo comenzó acercándose a Cottolengo a donar zapatos tenis usados en buen estado y ropa deportiva que recolectaba del equipo al que pertenecemos (All in your mind). Pedía, recordaba y hasta se ofrecía a pasar a recoger a los domicilios las donaciones: hacía la chamba completa. Más adelante, Lalo entró a formar parte de la Sedeculta, en el área de comunicación y en el trayecto, se capacitó para convertirse en mediador certificado por el Programa Nacional de Salas de Lectura.

—Debía instalar mi sala en algún espacio público, tener una audiencia y ganas de promover las letras. La respuesta vino a mi mente de inmediato: en el Cottolengo —me comenta, esbozando una sonrisa amplia, satisfecha.

Cuenta que fue necesario armarse de valor para pedir permiso al patronato, el cual con mucho atino le fue concedido y en octubre de 2021, dio inicio a esta aventura que lleva al cabo todos los sábados por la tarde con los residentes que acuden en decenas y por voluntad propia a sus sesiones que son siempre intensas, divertidas y que no me queda duda han cumplido con el objetivo de acercar a los residentes de Cottolengo a nuevas posibilidades y experiencias a través de la lectura.

También, como sucede con frecuencia, del ejercicio de leer ha surgido la necesidad de escribir y estos hombres tienen un sinfín de historias, leyendas, secretos y emociones que ya han comenzado a desbordar en el papel.

Al enterarme de las noticias y los avances en las redes sociales de Lalo, movida un poco desde la curiosidad y otro poco por ese deseo inevitable que siempre nos invade de formar parte de las cosas importantes, le pedí a mi amigo la oportunidad de participar en una de sus sesiones para hablar con los hombres residentes del Cottolengo de lectura, de libros, y de escribir. Sucedió justo en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro 2023. Llegué un poco llena de emoción y otro tanto intimidada por no saber cómo aquellos hombres podían interpretar mi presencia, ¿una intrusión acaso?

Altruismo

Porque yo tengo claro que lo mío no es altruismo; acaso espíritu participativo. Yo estaba segura de que aquella experiencia resultaría más enriquecedora para mí que para ellos.

El altruismo para serlo, requiere de esfuerzo y entrega constantes y sostenidos, el hacer a un lado las propias necesidades, pero no en ocasiones o en fechas determinadas, sino de manera continua y generosa.

Tuve la oportunidad de conversar sobre la fecha, leerles un cuento de mi autoría, recibir sus impresiones. De la misma forma, pude escucharlos platicar, hacer intensas y divertidas narraciones llenas de detalles sobre el fantasma de San Camilo, una presencia sobrenatural que a veces aparece por los pasillos de Cottolengo en las madrugadas.

Se comprometieron a escribir historias fantásticas un poco desde su experiencia, otro poco desde la ficción. Estoy ansiosa por leer las historias que comienzan a gestarse dentro del grupo.

Nos tomamos la foto de rigor, ellos hicieron bromas, y de la misma forma como fueron inundando la pequeña sala hasta abarrotar el espacio, se fueron retirando, algunos callados, otros dejando en algún papel constancia de su avidez por escribir; unos más sin despedirse. Había que prepararse para la misa de seis.

Lalo y yo salimos por donde entramos apenas una hora transcurrida desde nuestra llegada y, sin embargo, regresé a casa cambiada, conmovida al ser testigo de todas esas ganas; convencida del poder transformador de los libros y sorprendida del tsunami de positivismo que puede provocar la constante entrega de un modesto hombre que cada sábado llega a Cottolengo en zapatillas deportivas y con mochila al hombro. —Mérida, Yucatán

erica.millet@gmail.com

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado