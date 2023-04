Freddy Espadas Sosa: Hondo clamor infantil

Somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños, olvidando la fuente de vida. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Los niños no. —Gabriela Mistral, poeta chilena

Hace cuatro años tuve un fecundo diálogo con alumnos y alumnas del sexto grado que estudiaban en la escuela primaria “Bertha María González Rodríguez”, en el fraccionamiento Héctor Victoria de la vecina ciudad de Kanasín.

Sucedió que el maestro de dicho grupo, Éric Chávez Cruz, quien había sido mi excelente alumno de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, me refirió que sus estudiantes habían leído con atención un artículo de mi autoría en el que criticaba la ausencia del Ejecutivo en los municipios del interior del estado (“El gobernador y los municipios”, DY, 16 de febrero de 2019, Local, p. 4), razón por la cual le expresaron que querían conocerme y sostener un diálogo conmigo.

Considerando que nunca será suficiente el esfuerzo que debe dedicarse a la formación de las nuevas generaciones, decidí sacar tiempo para encontrarme con ellos y escuchar sus inquietudes derivadas del citado artículo. En aquel diálogo también me expresaron sus angustias y temores por la inseguridad, la violencia y el pandillerismo que estaban sentando sus reales en esa convulsiva urbe.

Con el paso del tiempo, todo parece indicar que estos problemas sociales se han agravado en Kanasín, según me comentan varios estudiantes de la citada escuela —también de sexto grado y cuyo mentor es el mismo maestro Chávez Cruz—, quienes reflexionaron con gran preocupación sobre el peligroso entorno en el que viven con sus familias, compañeros y amigos.

Este centro escolar tiene 14 grupos con una matrícula de más de 450 alumnos, cuenta con 14 maestros y maestras de grupo, maestros de arte, inglés y educación física, directora, 3 elementos de intendencia, una secretaria y una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer).

He aquí algunos estremecedores testimonios que me compartieron los alumnos y alumnas, muchos de ellos impregnados con altas dosis de zozobra e incertidumbre (se omiten sus nombres para proteger su integridad):

—“La inseguridad en Kanasín ha sido uno de los temas más hablados y menos trabajados debido a la corrupción de las autoridades; como adolescentes no podemos salir a comprar, a jugar o solo caminar por la calle porque me siento insegura. Veo gente consumiendo sustancias ilegales que dañan al cuerpo, corro el riesgo todos los días de un asalto o abuso de la delincuencia. Las calles no tienen alumbrado adecuado para poder fijarme si hay alguien que me sigue; es una tristeza saber que no puedo disfrutar de las calles de Kanasín. Hago un atento llamado a las autoridades competentes para ponerle un alto a tanta delincuencia, porque mi deseo es poder salir libre a jugar, comprar, platicar o simplemente caminar por las calles de donde vivo, y tener un poco más de libertad y seguridad”.

—“Lo que a mí me da miedo es que hay mucho vandalismo; yo pido que haya seguridad por todos lados las 24 horas, porque puede pasar algo y no sabemos. Y que haya más seguridad en los parques, porque donde vive un amigo ya robaron todos los columpios y rompieron unos toboganes”.

—“Yo quiero que mi comunidad esté bien porque hay mucho vandalismo y mucha violencia; eso queremos que se acabe en Kanasín. Queremos que nuestra comunidad esté vigilada para nuestra seguridad, queremos espacios seguros y poder salir tranquilamente”.

—“En las calles hay muchos que venden sus productos adictivos que destruyen a los jóvenes, y nadie lo toma en cuenta, como si fuera algo normal”.

—“En Kanasín hay mucha violencia, extorsiones, robos en las casas, vandalismo, jóvenes que pierden la vida; en donde sea hay maleantes y en cualquier momento te asaltan. Por eso hay que cuidarnos”.

—“Escucho que han desaparecido personas que son de Kanasín, por lo cual a mi mamá le da miedo que yo salga solo hasta en la tienda por el temor de que un día no regrese. Es feo tener que vivir así donde ya no hay seguridad hasta entre vecinos”.

—“La inseguridad cada vez es más grave; hemos tenido diversos sucesos de gran magnitud en esta ciudad. Hay muchas causas de inseguridad en Kanasín y los factores influyentes son: la mala política de inseguridad, los malos elementos políticos, la desigualdad económica, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal de armas y drogas, y la desintegración familiar”.

El cuadro que describen los y las estudiantes expresan crudamente la grave descomposición del tejido social que experimenta este municipio, que junto con otras demarcaciones conurbadas conforman la llamada zona metropolitana.

Este ingente clamor infantil debe llamar imperiosamente la atención de las autoridades estatales y municipales, ya que con harta frecuencia el gobernador cacarea machacona y demagógicamente que somos el estado con mayor seguridad en todo el país, cuando en realidad tanto en Mérida como en el interior del estado se producen día tras día hechos de violencia, inseguridad y criminalidad, mismos que deben ser atendidos sin dilación alguna.

Es responsabilidad ineludible de las autoridades garantizar que todas las personas —especialmente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes—, ejerzan plenamente su derecho a vivir en un clima de tranquilidad, libertad y seguridad. Que así sea.— Mérida, Yucatán.

Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.