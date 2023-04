Jesús Retana VIvanco: Cuento de vacaciones

Cuento de vacaciones. Los Sánchez, una de tantas familias mexicanas que no conoce el mar, ilusionados porque en esta Semana Santa Eladio Sánchez el jefe de familia había ahorrado todo el año para llevar a Acapulco a Celia su esposa, a Julito, el tapón como le decían –un niño morenito de 5 años–, Toña de 14 y Lupe de 18, la condición era que esta última sacara buenas calificaciones.

Obviamente la más entusiasmada pues era la Lupe, hizo hasta lo imposible para alcanzar un 7.5 de promedio final en la prepa y ganarse el tan esperado viaje al puerto.

Originarios de la colonia Bondojito, al norte de Ciudad de México donde Eladio tenía un changarro al cual orgullosamente le puso “Verdulería los Hijos de Sánchez” porque vio la película años atrás, alquilada en el blockbuster, le gustó tanto que lo utilizó, al fin y al cabo rimaba con su apellido.

Era la hora de la comida en la casa de los Sánchez y antes de entrarle a los frijoles, Eladio saca de su bolsa los boletos del flecha amarilla para pasar cuatro días en Acapulco y respirar el aire yodado como él decía. Todos muy contentos celebraron la noticia.

–Estoy tan emocionada que no sé cómo le voy a decir al Marco –su novio– lo de las vacaciones.

–El lo entiende, wey, solo son cuatro días –dijo Toña­.

–Mmmmm no lo sé, anda muy mamoncito con la chavita que se cambió en su calle y eso no me gusta, pero me vale, yo quiero conocer el mar, pisar la arena y asolearme como iguana al rayo del Sol. Cuando me case, voy a escoger Acapulco para mi luna de miel, mañana me voy al tianguis a comprarme un bikini rojo de esos que solo te tapan lo que se debe tapar.

–Yo quisiera también uno, pero papá no me dejaría ponerme un trapo de esos.

–Yo te lo compro y si la hace de tos pus te llevas uno normalito, como el de las viejas gordas para que no se les vea la barrigota… jajajaja.

–Tenemos que estar en la estación de autobuses a las 2 de la tarde para llegar a dormir en Acapulco, dijo Eladio.

–Apá yo no voy a estar cuidando al tapón, me gané el viaje y quiero disfrutarlo. Zafo, dijo Toña.

–No se preocupen, su madre y yo cuidaremos de Julito.

–Qué buen paro nos hiciste, apá, es que queremos divertirnos.

–Tú tienes que controlarte recuerda que vamos muy limitados de dinero y no quiero sorpresas ¿entendido?

–De acuerdo.

Destino Acapulco

La carretera se hace interminable cuando quieres llegar a lo que te espera, en este caso las playas.

“Ya me veo con mi coco en la mano, sentir la arena mojada en los pies, quitarme el color leche de la piel y substituirlo por un bronceado bien chido, tirarme en un camastro como lo he visto en tantas películas, pero aquí estoy en este autobús de segunda, lento como un chingado burro. Mi apá y mi amá dormidotes, al igual que el Tapón, solo Toña con su viejo celular en el Instagram. Un día ella me preguntó si en realidad mi hermano Julio era realmente hijo de mi apá, claro que sí le conteste, yo ya me había hecho esa pregunta muchas veces. No parecemos gringas, pero nuestra piel y nuestras caras son diferentes a la del Tapón, se parece mucho a mi tío, el hermano de mi apá que vivió unos meses en la casa después de que la Migra lo aventó p´acá. Mejor dejarlo así, ambos son felices con el escuincle y si es cierto pus ya será cuete de ellos, por lo pronto es mi hermano; tarde o temprano la verdad tendrá que salir”.

“Por fin en Acapulco, ahí vamos cargando las petacas, nos subimos a un colectivo que nos llevó al centro, a un hotel llamado Quinta María con un restaurante gacho a la entrada. Cuartos con baño y agua caliente’, decía el letrero de bienvenida. La cosa pintaba muy pinche porque para empezar no había playa. ¡Wey!... era lo más importante para mí. Había que tomar un camión para que nos llevara a Caleta, Hornos, Revolcadero, Pie de la cuesta o Barra Vieja y andar en traje de baño todo el día. Nunca me imaginé que el presupuesto de mi apá no iba a alcanzar para ir a un hotel con playa.

“Así se vive la pobreza, la mediocridad, a veces lo que imaginamos no está al alcance del billete de quien va a pagar la cuenta”, pensaba Lupe.

“Tomamos dos cuartos, uno para mi hermana y para mí y el otro para mis papás y el morrito. Un ruidoso ventilador anuncia nuestra llegada al cuarto con una ventana a un pasillo y algunas macetas con hojas verdes. Olor a humedad, y a caño, tina con regadera descompuesta, la taza del baño sin asiento, un jaboncito empapelado para dar la pala de nuevo, cama matrimonial solo con sabana entre gris y amarilla oliendo a sudor y cigarro que al recostarse parecía hamaca por el gran hueco que se hacía al centro.

“En ese momento pensé si nos merecíamos esto. Mi apá entra ya con su traje de baño puesto al igual que mi amá y el Tapón”.

–¿Listas para la playa? –se escucha contento.

–Esto es una chingadera pá no creo que merezcamos estar aquí, yo me esforcé todo el año en la escuela para cumplir, pero no está chido acomodar a la familia en esto que no es hotel, ni posada, es un puto refugio de maleantes, de viciosos.

–Se los dije, que estábamos limitados de presupuesto.

–No te la prolongues pá, no me voy a quedar en esta pocilga, traigo todos mis ahorros, hasta vendí mi computadora para pasármela bien. Me voy de aquí.

–No te puedes ir, Lupe.

–Claro que puedo, es la oportunidad de mi vida, ya pregunté, hay un hotel donde comienza la costera y tiene playa, me voy con Toña. Si quieres exprimir la cartera te esperamos, y si no, pus ahí te ves. Yo voy a disfrutar mis vacaciones.— Mérida, Yucatán 3 de abril de 2023

Twitter: @Ydesdelabarrera