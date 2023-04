Tunkul Politico: ''Jaranchac por la elección de los consejeros para el INE''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí estamos, abriendo el cuarto mes de este año, con el calorcito acostumbrado, sin cambiar de horario e iniciando el periodo escolar de vacaciones de primavera. Los Tunkules Amigos cargan con sus botellitas de agua para zarandearse bien hidratados para hacernos llegar sus acostumbrados mensajes; y como ya fue demasiado preámbulo, mejor pasamos de una buena vez ¡A darle!

El que se reportó bien cansado y con la esperanza de poder gozar de unos cuantos días de reposo fue el Tunkul Nacional, porque de veras, no ha podido parar sus andanzas ante el cúmulo de aconteceres. Agarrones en las dos cámaras del Congreso. Los diputados se mantuvieron con gritos, aspavientos, groserías y demás vergonzantes chuladas en el jaranchac armado por la elección, designación o rifa –como prefiera usted llamarle- de los cuatro consejeros para el INE que entrarán en funciones el próximo miércoles.

Encerronas kilométricas, jaloneos al por mayor, acusaciones de un lado para el otro, pero como al parecer no se lograron acuerdos ni componendas, pues ¡zaz! por primera vez, los nombramientos fueron producto de una tómbola o insaculación como le dicen elegantemente. Pero resulta que ni así pararon las impugnaciones, que porque quien se sacó la rifa para ocupar la presidencia se lleva con los morenos. ¡Qué tal!

En el Senado se tuvo la misma función, pero allá fue porque no se llevó al cabo la designación de los dos comisionados faltantes para el Instituto Nacional de Transparencia, que por lo tanto se mantendrá cojo por varios días al no tener en funciones el número de comisionados necesarios para desahogar los trámites.

Llegó el lamentable suceso de los migrantes muertos y otros heridos de gravedad a causa del incendio en la estación, albergue, reclusorio o lo que resulte, en Ciudad Juárez, Chihuahua; de nueva cuenta la polarización en su máxima expresión. Todos los Tunkules manifiestan su indignación, coraje y tristeza ante ese acontecimiento, así como su exigencia de que se investigue –pero bien- para llegar a las causas que generaron el incendio, y sobre todo la razón por la que no pudieron salir del lugar los afectados, se deslinden responsabilidades y se sancione sin miramientos a todos los que resulten culpables. Que aquí quede… por hoy.

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, los aconteceres más comentados tampoco han sido agradables. El Tunkul Ciudadano no ha parado de mandar mensajes encorajinados: Se descarrila el trenecito del parque Centenario y hubo lesionados, siguen los suicidios, suceden asaltos a mano armada, la violencia doméstica se incrementa, y además, el sonado caso de represión a ciudadanos que se manifestaban en apoyo a los habitantes de Sitilpech que se oponen al funcionamiento de granjas porcícolas en su territorio. Ese Tunkul nos comenta que cambió un poquito la táctica del personal del ChiquiGóber, pues a éstos manifestantes no los gasearon como a los jubilados del Isstey, ahora optaron por “levantones” para detener ilegalmente a cuatro participantes. ¡Hágame usted el canijo favor!

Nada de esto preocupa y menos ocupa al ChiquiGóber yucateco, él está en lo suyo, inmerso en aparentar que es muy chévere y preparando condiciones para el futuro que sueña. Como botón de muestra, el Tunkul Legislativo nos platica que llegó al congreso del estado una iniciativa del Chiqui, para que no sean 30, ni sesenta los días que pueda separarse del cargo sin que se lo tenga que aprobar el congreso, no señor, la reforma a la Ley que presenta es que se pueda separar temporalmente del cargo de gobernador, largarse a donde se le pegue la gana, hacer lo que se le pegue la gana, durante ¡90 días! sin que le tenga que aprobar su ausencia el legislativo. ¡Pa´su mecha!

Al parecer, tres meses será el tiempo que necesita para campañear y amarrar su siguiente cargo público, pero eso sí, manteniendo el control del negocio, pues por prelación quedará como encargada del despacho quien ocupa la secretaría de gobierno. Es de esperarse que los diputados Petronilos cumplirán la orden que reciban y listo. Ventaja que da ser el mandamás de los tres poderes del gobierno ¿Masino?

¡Ah! Pero lo que está bien movido es el ambiente grilleril. El Tunkul Priista se comunicó para contarnos que en pocos días se armará tremendo sangoloteo en ese partido, pues el 10 de abril termina oficialmente el periodo para el que fue electa su dirigencia estatal, pero al parecer Panchito no se quiere ir en esa fecha, sino hasta el mes de junio, con la esperanza además de lograr una prórroga para llegar como presidente al proceso electoral y poder tener mano en el reparto de candidaturas tricolores, sobre todo de las denominadas plurinominales.

La oposición interna a que siga en el cargo está fuerte, por lo que diversos grupos se mantienen con la exigencia de que se respete el término legal del periodo de la actual dirigencia, así que sin duda habrá movimientos trepidatorios en el ámbito tricolor. Vamos a ver, dijo un ciego…