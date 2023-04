Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello: Los sentimientos y el amor

Con frecuencia me cuestiono si mis sentimientos hacia mis semejantes son reales o son producto de la ira o del amor. Se dice que en la vida todos tenemos piedras que tenemos escondidas en nuestro interior. Pensamos que seguir a Dios es ir a misa todos los domingos y así nos ganamos el cielo, pero esto no es así; tener a un ser supremo es darnos cuenta de que Dios está en todo, en nuestro interior, en la naturaleza, en el cantar de las aves. El ver la luz de la luna en las estrellas nos permite ser felices y dejar atrás malos pensamientos. Pongo de ejemplo un suceso que cambió la vida de un amigo que me platicaba: “Mi padre fue una persona muy amorosa, situación que los amigos veían como anormal, pues para esas personas el tomar los tragos y tener mujeres era lo normal”.

En ese contexto recordaba que su padre llegaba a la casa y se acostaba a descansar, pero los mal llamados amigos le decían vamos a disfrutar la vida. Él, como ser humano que era, les hizo caso y a los pocos meses se fue de la casa y tuvo hijos con otra dama. Al principio mi amigo no aceptaba a sus hermanos producto de una infidelidad, pero pensó para sus adentros ¿Se tuvieron la culpa de nacer fuera del matrimonio? y los aceptó y desde ese momento siempre se hablan para darse los buenos días. Gracias Jesús por permitirnos que tu Padre nos abra los ojos como hizo con el ciegoen la época de Jesús.

Si el ejemplo de esta historia de vida lo plasmamos en todos los seres humanos, sea intelectuales o gente sin estudios —que he notado que son mejores que nosotros—, quitaremos el odio y podremos pensar objetivamente. Cuando al mediodía voy a mi trabajo, escucho en un noticiario a un comentarista que todo le parece mal. Para el gusto de su servidor, parece más bien un periódico de puras notas rojas e incita a los que le creen a vengarse.

A lo mejor es lo que busca, sus notas no tienen sustento, son solo comentarios de lo que está pasando según su parecer. No tienen objetividad, por ejemplo si a alguien le pisan un pie, la culpa es del gobernante en turno, y que conste que no estoy en ningún partido, aunque sí tengo ideales de un mundo mas humano y que disfrute la vida producto de su labor.

Ojalá me equivoque, pero los valores se están perdiendo. Ahora es normal el tener una vida en pareja sin casarse y lo dicen los jóvenes y los no tan jóvenes, que es mejor vivir así.

Creo que esta historia de vida queda corta con los pensamientos y la falta de valores y la ética la cual no está en ningún libro sino en nuestra mente.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab