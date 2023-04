Plaza Grande: Michelle Fridman se queda sin transporte aéreo; avioneta desplomada, de sus favoritas

Concluye la ''austeridad''

Distintas reacciones generó el aumento de sueldo a magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pero la más generalizada fue de sorpresa en momentos en que todavía luce sombrío el panorama económico.

Y, aunque no se dijo en el anuncio respectivo, el incremento tendrá que hacerse extensivo a los magistrados en retiro, porque así lo indican las disposiciones y los afectados podrían inconformarse en caso de alguna negativa. La administración anterior del Poder Judicial aumentó cada año los sueldos de todo el personal, pero no de magistrados y consejeros. Los salarios de éstos permanecieron congelados siete años, desde mediados del gobierno de Rolando Zapata Bello, pero no porque los involucrados estuvieran conscientes de las dificultades financieras.

Primero fue porque obedecieron a la política de austeridad que supuestamente impulsaba el jefe del Ejecutivo de entonces, y después porque tuvieron mucho temor de externar una propuesta de ese tipo en la gestión de Mauricio Vila Dosal.

En menos de un año, con la llegada de nuevos magistrados y la creación de más magistraturas, el panorama cambió por completo. Antes del aumento, que es de 1.5%, cada magistrado recibía un salario bruto mensual de 133 mil 434 pesos, que se reducía a $93,500 netos, aproximadamente.

El magistrado presidente obtiene un sueldo mayor. Antes del alza autorizada era nada menos que de 155 mil 502 pesos, que quedaba en unos $108,000 con los descuentos respectivos. Claro, aquí no se consideran otros beneficios económicos que reciben estos funcionarios.

Amigo ''institucional''



La gira política de fin de semana del alcalde meridano Renán Barrera Concha tuvo ingredientes que van desde lo jocoso hasta los compromisos. El primer regidor estuvo sábado y domingo en el oriente del Estado, considerado zona de influencia de Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación en el gabinete de Mauricio Vila Dosal.

Su día más agitado fue el sábado, cuando se reunió con empresarios, con la llamada clase política vallisoletana y con militantes panistas, entre otras actividades. Al margen de las expresiones de apoyo a su favor, la presencia de Barrera Concha en la Sultana de Oriente causó escozor en algunos círculos de la región.

Según nos relatan, a uno de los asistentes a la reunión con la “clase política” no panista, el doctor Orestes Somarriba Díaz, no faltó quien le recriminara que asistiera al encuentro cuando días antes se difundió una foto en la que se le ve junto a Liborio Vidal.

El doctor Orestes Somarriba, funcionario de la Secretaría de Salud, dejó entrever que la imagen con Vidal Aguilar era “institucional” y alegó que asistirá a reuniones con Renán Barrera “las veces que me inviten”, de acuerdo con nuestras fuentes.

Otros participantes no panistas en esa concentración fueron Luis Jorge Ontiveros Alcocer, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Valladolid, y Roger Alcocer García, exdiputado y exalcalde vallisoletano. Por la noche, en el Comité Municipal del PAN, Alfredo Fernández Arceo, alcalde del municipio, le dio el mayor espaldarazo a Renán Barrera al decir que es la mejor opción para Yucatán y “yo voy a donde vaya”.

Con las prioridades claras



“Si vienen antes de las 12 les acompaño, porque después me voy a jugar béisbol”. Con esas palabras, según nos comentan, recibió el alcalde de Chemax, Lucio Balam Herrera, a enviados del equipo de Renán Barrera Concha que lo visitaron hace unos días para proponerle un encuentro, anteayer domingo, con el primer concejal de Mérida aprovechando la presencia que tendría éste en el oriente del Estado.

La reunión se concretó, con militantes del PAN y en el Comité Municipal de ese partido, pero, efectivamente, tuvo que ser antes de las 12 horas. Se supo que el Ayuntamiento que encabeza Lucio Balam –una figura de mucho peso político para Acción Nacional en esa zona maya– patrocina un equipo de béisbol que juega cada domingo y el alcalde no solo acompaña a sus integrantes sino que también juega con ellos, aunque sea únicamente las primeras entradas. El veterano panista cumplió sin problemas su rutina dominical.

Exhiben falta de planeación

En sesiones privadas durante la Expo Construcción 2023, altos dirigentes de la CMIC que participaron en el evento lanzaron duras críticas contra el gobierno de López Obrador por su política de obra pública, que “es de mucha opacidad, falta de planeación y empleo a los soldados como albañiles”, según nos comentan.

Las críticas a la 4T se oyeron durante la mesa panel “Infraestructura logística y energética, la clave del crecimiento nacional”. Mario Salazar Lazcano, vicepresidente de Enlace de la CMIC, dijo que México es muy atractivo para la inversión, pero hay ausencia de mano de obra a causa de los programas sociales y la falta de certidumbre jurídica.

Es decir, como la gente recibe dinero en efectivo ya no quiere trabajar en la construcción, además, la falta de planeación de la infraestructura se nota porque comienzan a construir antes de la proyección de las obras y eso ocasiona que muchas no se concluyan.

Más críticas a la 4T

Otro alto directivo, Víctor Ramírez Cabrera, de la Plataforma México en Clima y Energía, llamó desgracia la política de freno que realiza la 4T a los proyectos de energías limpias en el país y dijo que la ideología del actual gobierno está echando a perder todas las posibilidades de producir energía limpia en México.

Puso como ejemplo a la Península de Yucatán, que tiene potencial para ser autosuficiente en la generación de electricidad eólica y solar, pero el gobierno federal tiene detenidos todos los proyectos de energía renovable y la llegada de más volumen de gas natural. El dirigente afirmó que el gobierno de López Obrador frena permisos para proyectos que podrían generar 2,500 megawatts para la Península.

Hoy Yucatán sólo produce 350 megawatts con las plantas que funcionan desde el gobierno de Peña Nieto. “La política de la 4T está echando a perder la posibilidad de tener energías y a partir de 2024 podría haber un problema de energía en todo el país y tendremos apagones en varios estados de la República”, advirtió.

¿Y el dinero?

La política de la 4T en el ámbito educativo también causa problemas en la comunidad escolar de Yucatán por la entrega de dinero en efectivo sin ninguna fiscalización sobre cómo se gasta ni supervisión de los trabajos que realizan en las escuelas públicas.

Con solo pedir, la 4T entrega 600 mil pesos a padres de familia y profesores para alguna obra en el plantel, pero como no hay una rendición de cuentas a la comunidad escolar ni saben cómo contratan los trabajos ni se supervisan, los padres de familia andan acusando a los docentes y directivos de la sociedad de alumnos de que se “clavan el dinero” y no quieren cooperar en las tareas de mantenimiento cuando piden una cuota para alguna reparación o pintura del edificio.

Incluso, cuando convocan a los padres de familia para que ayuden en la pintura del edificio enseguida preguntan “¿dónde quedó el dinero que les dio AMLO? ¿Ya se lo gastaron? No se ve en qué”.

Nos comentan algunos padres de familia que, como el dinero no es de López Obrador y este programa tiene intenciones políticas para ganar adeptos para Morena, no le importa acabar con la solidaridad y colaboración de la comunidad escolar.

Bendecida o con buena suerte

La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, sí que tiene un trébol de cuatro hojas o un ángel de la guarda muy pendiente de ella, porque a raíz de la caída de la avioneta de la escuela privada de pilotos, esta columna recibió fotografías de la funcionaria estatal en supuestos vuelos en esa aeronave.

En fotografías subidas a redes sociales el 11 de marzo pasado, a “Mich”, como le llama el gobernador Vila Dosal, se le ve en la aeronave en compañía de Javier Lechuga, con un traje tipo astronauta y posó con alumnos e instructores de la escuela de pilotos en el hangar del aeropuerto internacional de Mérida, como dimos a conocer en nuestro suplemento Sociales el 18 de marzo pasado.

Nos comentan que la secretaria Fridman gusta recorrer el estado o alguna región particular en alguna avioneta de la escuela de pilotos.