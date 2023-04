Dulce Maria Sauri Riancho: Nuevos consejer@s

Culminó la renovación de los cuatro asientos en el Consejo General del INE. El lunes pasado concluyó el periodo de Lorenzo Córdova como su presidente, así como de los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña. Ese mismo día tomaron posesión sus sustitutos, elect@s por el inédito método de la insaculación (sorteo) de cada una de las quintetas que seleccionó el Comité de Evaluación (CE), responsable del proceso, ante la imposibilidad de construir un acuerdo político que permitiera lograr la mayoría calificada (dos terceras partes) de los votos de las y los diputados.

Sabiamente, desde 2014 la Constitución prevé un escenario de falta de acuerdos como el que se presentó la semana pasada. Es más: si hubiese existido la imposibilidad de sesionar (toma de tribuna, bloqueos, etc.), la Ley Máxima estipula que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará el sorteo, todo con tal de lograr que el INE cuente con la totalidad de sus integrantes en todo momento.

Como comentamos hace algunas semanas en este mismo espacio, el “secreto” del control de Morena sobre la elección de las y los consejeros, empezando por su presidencia, estaba en apoderarse del Comité de Evaluación (CE), nombrando personas leales a su causa. Eso lo consiguió con relativa facilidad, pues de sus 7 integrantes, dos fueron propuestos por la CNDH, de Rosario Piedra, ella misma una incondicional del gobierno lopezobradorista; otras tres provinieron de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, cuya mayoría está controlada por Morena y sus aliados, por lo que los perfiles de los designados fueron también de lealtad a toda prueba. Sólo dos de siete provinieron del INAI, el acosado órgano constitucional autónomo en materia de transparencia, que envió a dos excelentes propuestas académicas para realizar un trabajo que, en esencia, es de ese corte.

Aún “capturado” por los personajes afines a López Obrador, al CE se le “colaron” algunas propuestas que, en última instancia, permitieron dar una cierta imagen de imparcialidad, aunque hermana/os secretarios de gabinete presidencial o hija de senador morenista obraron claramente en contra de la legitimidad de la selección final.

Pongámoslo en términos de la frase célebre que se le atribuye al presidente Benito Juárez: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia”. Desde mi perspectiva, hay dos nuevos consejeros de “justicia y gracia” y otros dos, de simplemente “justicia”.

Comienzo con la insaculada presidenta del INE, una funcionaria de carrera electoral de larga data, desde 1991, que presidió el órgano electoral de Sonora cuando ganó el PRI en 2015 y cuando se impuso Morena en 2021. Hasta aquí, impecables cartas credenciales, pero la “gracia” que acompaña a la “justicia” de reconocer su experiencia, provino de la estrecha relación familiar con los gobiernos de Morena, en los que sus parientes cercanos ocupan diversos cargos, incluyendo el de “superdelegado” del gobierno lopezobradorista. El otro tocado de la “gracia” es el ex magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, fiscal de Delitos Electorales antes de ser favorecido por el sorteo. Siendo Tabasco un estado dominado por Morena, creo que tenemos derecho a suponer que su estrecha cercanía con las fuentes de poder sexenal fue la vara que le infundió la “gracia” de su inclusión en la quinteta y el azar, su elección.

Los otros dos son hija e hijo simplemente de la “justicia”. Alivia escuchar que, en un grupo de cinco, la suerte favoreció a una joven consejera de Oaxaca que por segunda ocasión figuraba en ellas y en el otro caso, a un funcionario de larga trayectoria en el Tribunal Electoral Federal (TEPJF). En fin, ellas y ellos comenzarán a forjar su propia historia con base en las determinaciones que adopten, el respeto a las leyes y el espíritu democrático que estén dispuest@s a demostrar.

¿Confiar o no confiar? Confiar en el INE, aunque sea con dudas. Habrá que mantener su defensa ante los ataques del presidente López Obrador y su movimiento, que podrán recrudecerse apenas tomen algún acuerdo que no sea de su agrado. Como órgano colegiado, en el INE las decisiones son debatidas y votadas en el seno del Consejo General integrado por 11 personas. Desde el lunes pasado, por primera vez en forma permanente una mujer, Guadalupe Taddei, lo encabeza como su presidenta. Ella tiene numerosas facultades que la Ley le otorga, pero no puede simplemente hacer lo que se le antoje.

Su primera prueba será la propuesta para designar a la/el nuev@ secretario ejecutivo del INE, ante la renuncia de Edmundo Jacobo. Para elegir al sustitut@, la presidenta Taddei tendrá que convencer a la mayoría de las y los consejeros y obtener su voto.

¿Debemos confiar en que la presidenta Taddei se conducirá como una mujer independiente y autónoma en sus determinaciones? La legitimidad no viene con el cargo, se construye a partir de su desempeño, de la realización cabal de su cometido.

Tiene todo el derecho de ser amiga, simpatizante o admiradora del presidente de la república actual, pero la manera de no perderse en el laberinto lopezobradorista será apegarse a la Ley, a su letra y a su espíritu. Porque no sólo fue el azar el que colocó por primera vez a una mujer al frente del INE. Fue la aplicación del principio de paridad “en todo”, y de la alternancia de género en su presidencia que ordenó valientemente el TEPJF. Este inicio aparece hoy con tintes de justicia a la causa de las mujeres. Guadalupe Taddei puede elegir el camino de la ministra Norma Piña… o el de Rosario Piedra. Veremos.

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán