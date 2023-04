Filiberto Pinelo Sansores : El adiós a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama

La última carcajada de la cumbancha fue lanzada por el ex presidente del INE Lorenzo Córdoba e incondicionales cuando, como despedida, exoneraron al PRI de las graves violaciones a la democracia que cometió en 2012 al usar decenas de millones de pesos en su campaña para llevar a la presidencia a Enrique Peña Nieto, provenientes de sobornos de empresas extranjeras, con que rebasaron varias veces los topes de campaña, y en 2016 al usar fondos federales desviados por César Duarte, exgobernante corrupto de Chihuahua, en una operación llamada “Safiro”, hacia campañas del partido en varios estados del país, originalmente destinados a obras y servicios públicos.

Córdova y sus amigos determinaron dejar sin castigo al partido de su aliado Alito Moreno por el financiamiento ilegal de Odebrecht y OHL -a través de Emilio Lozoya- a las campañas de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo, con el argumento baladí de que la Fiscalía General de la República no le había pasado su investigación —todavía en curso— en torno al ilícito. Y en el sonado caso de la triangulación de recursos, del gobierno federal peñanietista al estatal presidido por Duarte, dineros que fueron a parar a campañas estatales del PRI —cuando lo lideraba Don Beltrone (Manlio Fabio)— ni siquiera se dignó exponer argumento alguno para justificar el ominoso lance.

Por el primer caso, el consejo del INE se había reunido en 2017 dizque para conocer los resultados de “sesudos” estudios que sus órganos de investigación habían hecho sobre las campañas de 2012 y su fallo absurdo fue que quien recibió las toneladas de dinero que todo México vio, había sido financiado por empresas extranjeras, había comprado a ciudadanos mediante tarjetas de prepago —Monex y Soriana— en las que había invertido cientos o miles de millones de pesos, para que votaran por él y había rebasado varias veces los topes de campaña —Peña Nieto— era inocente y, en cambio impuso una multa de 300 millones de pesos a López Obrador, el candidato que se había caracterizado por lo contrario de la de Peña, que hizo una campaña austera, a ras de tierra, por rebasar, dijo, el tope. Vaya desfachatez.

Por el segundo caso, denunciado por el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, el desvío de recursos, sólo del erario de esta entidad —porque hubo desvíos de otras que no se judicializaron— fue de 250 millones de pesos que fueron a parar a empresas fantasmas cuyos accionistas eran prominentes militantes del PRI o cercanos a la mafia bautizada con esas siglas.

Eso sí, en la misma sesión de despedida de cuatro consejeros, entre los que destacan Lorenzo y Ciro Murayama, con la misma cara dura que siempre caracterizó a estos dos, se orquestó un dictamen que impuso una multa de 500 mil pesos a la asociación civil Que Siga la Democracia, por, presuntamente, haber incluido casi 15 mil firmas de personas fallecidas, en apoyo a la consulta de revocación de mandato de 2022. Dos varas para medir. Hasta el último momento mostraron el desequilibrio de sus básculas o la variedad de sus varas pues pesaban o medían según filias y fobias con actores.

La despedida de esos dos -más la del recientemente reinstalado secretario ejecutivo Edmundo Molina Jacobo, quien había quedado cesante y a quien un juez bondadoso reinstaló, pero que, ahora arrepentido, decidió irse, no es, sin embargo, tan triste, como pudiera pensarse, pues se van con las alforjas llenas. El retiro de los tres costará al erario alrededor de 30 millones de pesos. Acostumbrados a ocultar hechos que no conviene que la opinión pública sepa han manipulado información para tratar de hacerle creer que el INE desembolsará cantidades mucho menores por sus retiros que las que, en realidad, les dará.

Por ejemplo, en un boletín de la institución ésta informa que pagará entre 1.6 y 1.9 millones de pesos a cada uno de los cuatro consejeros que se retiran sólo por un concepto, el de “compensación por terminación de la relación laboral”, pero calla sobre otros por los que recibirán cantidades mucho mayores. Así, por un “seguro de separación individualizada” que se autopagan con recursos del erario, se llevarán más de 4 millones de pesos cada uno más otras cantidades por otros conceptos inventados por estos destacados miembros de la burocracia dorada que sangra las finanzas del país.

De tal modo que, independientemente, de lo que reciban los demás consejeros que se retiran, Lorenzo, Ciro y Edmundo se irán con una bolsa de aproximadamente 10 millones de pesos cada uno, que ya quisiera para sí un trabajador de nuestros días.

Sin embargo, al mismo tiempo, nuevos aires llegan al INE con la salida de éstos y la elección de 4 consejeros, incluidas 2 mujeres, entre ellas su presidente.

Por primera vez en la historia de este cuerpo se hizo una elección sin componendas, en la que no hubo reparto entre partidos —uno para ti, uno para mí— sino, como reza la Constitución, cuando no se pueden reunir los votos de dos tercios de los diputados federales presentes en favor de un candidato, por insaculación de todos los postulantes. De este modo quien resulta no le debe a nadie el haber llegado al cargo y puede actuar libremente, sin compromiso con partido alguno por haberlo propuesto o conseguirle los votos.

Negros nubarrones se ciernen en el horizonte para las camarillas prianistas que ya no contarán en el INE con 4 consejeros, llegados a los cargos por el viejo sistema de cuotas, y de un operador de los dos más grillos del grupo, Ciro y Lorenzo, que mantenían reuniones a hurtadillas con los Alitos, los Marko Cortés, los Zambranos, etc., para conspirar en contra de la democracia y encontrar con ellos maneras de actuar para que la oligarquía regrese al poder.

Y que no se atrevan los viejos atracadores de la voluntad popular a intentar cometer fraudes electorales pensando en que los tiempos no cambian. El pueblo ha abierto los ojos y ya no permite que se le vulnere su derecho a elegir. Lo demostró en 2018 y lo ha estado demostrando en todos los procesos electorales, estatales y federales, que se han sucedido desde entonces.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa