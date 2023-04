JosÃ© Carlos Palacios: El vino de Cristo

Hola, mis queridos amigos, ya es Viernes Santo, un día muy especial para la grey católica, un momento de reflexión. Hoy les voy a hablar de varias cosas que me quedaron en la semana.

Me preguntaba cuál hubiese sido el vino que Nuestro Señor Jesucristo bebió en la Última Cena. Hablando con varios sacerdotes, muchos historiadores y algunos expertos en materia de vinos, todos coinciden que un antepasado de la uva syrah era la que más abundaba en la zona donde vivía Jesús y que era favorecida por el tipo de clima que predominaba por aquellos lados (zona semiárida, desértica, con demasiado calor).

En la región de Palestina eran amantes del vino tinto y si citamos partes de la Biblia siempre se refieren al vino de color rojo o tinto. Antiguamente se plantaba en terrazas en las laderas de las montañas y por aquellos tiempos existía la práctica de que, una vez levantada la cosecha, a las uvas se las guardaba en un cuarto donde les aplicaban algo de humo de ciertas hojas y ramas para que estas uvas adquirieran un sabor algo ahumado.

Luego procedían a fermentar la uva pisando los granos y exponiéndolas al Sol. Luego le agregaban miel, especias o hierbas aromáticas para mejorar el sabor, y aunado a ello se guardaban en odres de barro o pieles de cabra. Solo los vinos más puros se añejaban en tinajas durante algún tiempo para refinarlos y poderse beber.

Ese tipo de vinos era el que normalmente se utilizaba para las celebraciones religiosas; si recordamos que en la última cena se celebró la Pascua, se debió de utilizar este buen tipo de vino.

Para saber el tipo de uva, tuve que investigar algunas cepas o variedades ancestrales que estaban en aquella época, aunque no es fácil de establecer, ya que aún no había un compendio o manual de qué tipo de variedad de uva era. La uva llamada syrah era la que dominaba toda la antigua Persia (hoy es Iraq). Podría decir, a mi humilde entender, que el vino que bebió Jesús con los apóstoles era un vino con cierto cuerpo, con un poco de añejamiento, sin ningún agregado de miel o hierbas, con una graduación alcohólica elevada, calculo 15 o 17 grados, un vino algo denso, y no podría afirmar a ciencia cierta qué aromas tenía, ya que no podría compararlo con ningún vino de nuestra era.

Tampoco podría decirles a qué sabría ese vino, pero por las características la época y las condiciones de higiene y calor reinantes creo que no sería del agrado de nadie, ya que la fermentación y la graduación alcohólica tan alta no nos permitiría beberlo.

Volviendo a nuestros días, ¿qué tal una buena copa de syrah con caracteres especiados, ideal para un buen comienzo, una buena comida, algo de pescado a la veracruzana? Sería el ideal para esta Semana Santa. Que tengan buenas vacaciones y hasta la semana que viene.

Sommelier.