Ciudad Juárez: la tragedia

A la letra copio de la información del Diario: “(Ciudad Juárez) Un grupo de migrantes coloca colchonetas contra los barrotes de su celda en un centro de detención y les prenden fuego. Los guardias lo ven y se alejan sin intentar liberar a los hombres. En poco tiempo, el humo llena toda la habitación y el vídeo de la cámara de vigilancia se corta. Al menos 38 migrantes murieron en uno de los sucesos más letales registrado en México en este tipo de instalaciones”.

La ausencia de acuerdos abiertos entre los gobiernos mexicano y estadounidense sobre el tema de la inmigración empeora las condiciones de estos. Sus políticas no solo son crueles y restrictivas sino inhumanas. Enfurecidos, los migrantes encerrados empezaron a quemar colchones, provocando el incendio del que no pudieron escapar.

El incendio fue fatal. La orden salvaje, bestial: “No abrirles por ningún motivo” a los que estaban siendo consumidos por el fuego en esa estancia que se convirtió en el horno crematorio donde estaban hacinados.

Esta orden fue dada presuntamente por el de­le­ga­do del INM en Chihuahua, Sal­va­dor Gon­zá­lez Gue­rre­ro al ini­cio del fue­go en Ciu­dad Juá­rez. Se le informó lo que sucedía por teléfono. Holocausto de nuevo. En pleno año 2023. En nuestro amado Mexico. Los guardias obedecieron.

“Conforme a evidencias y testigos, los migrantes fueron encerrados con candado y, al iniciarse un motín, la agente que tenía las llaves desapareció”.

Los familiares de algunos de los fallecidos están presionando al gobierno mexicano desde Estados Unidos para la repatriación de los cuerpos. El silencio por respuesta… ¡piden justicia! ¿La tendrán? Difícilmente.

Cada vez son más los que migran, y los que más sufren son los niños porque las solicitudes de refugio en México ya alcanzaron el 30 % en lo que va del año 2023. Se dice que en Tapachula, ya hay más migrantes que habitantes del Estado.

La responsabilidad cae con toda su fuerza sobre las autoridades responsables de tener protocolos y protección para los miles de migrantes que piden asilo en nuestro país.

Los tenían encerrados en un cuarto pequeño, sin ventilación, sin agua o atención médica, en un espacio reducido e insalubre. ¿Por qué tanto AMLO en su conferencia de prensa mañanera, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, “han insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de la tragedia?

Sin darles información y sin comunicarles algo de lo que sucedería. Como ganado. Como animales. Se está volviendo un común denominador. “La política migratoria de México mata”. Dejaron salir a los niños y a las mujeres. A los hombres los dejaron encerrados. Los quemaron vivos. Las políticas inmigratorias se han ido convirtiendo en cada vez más inhumanas, insensibles y crueles.

¿Por qué los guardias estaban vivos y los migrantes no? ¿Puede alguien dar la respuesta verdadera a por que los encerraron y los dejaron morir? Esta ostentación de indiferencia y crueldad extrema es inconcebible. Fuera de toda proporción. Los familiares y amigos pedían respuestas a lo sucedido. No los querían atender. No había palabras para poder ofrecer una explicación congruente. Y es porque no la hay. No existe.

Es un crimen de Estado. Un asesinato colectivo con premeditación alevosía y ventaja. Jamás el gobierno podrá ofrecer respuesta alguna que sea cierta o congruente. Como en tantas otras ocasiones. Ayotzinapa. Los desaparecidos… los feminicidios de Juárez… el asesinato de Colosio, no quiero seguir…

La tensión aumenta cada día. Y las soluciones o remedios no se ven venir con la premura y urgencia que se les necesita. El derecho internacional establece que “la detención de migrantes debe ser una medida excepcional y no generalizada”. La Red de Casas de Migrantes y Centros de Derechos Humanos de la zona norte de México, ha denunciado el incremento de operativos arbitrarios en una carta firmada por más de 30 colectivos.

Desde Naciones Unidas se pide una investigación exhaustiva de los hechos y Felipe González Morales, relator especial para los derechos humanos de los migrantes, recordó que las instalaciones que tienen las autoridades migratorias mexicanas por todo el país han sufrido de forma reiterada tanto críticas por el hacinamiento como protestas y disturbios. Las últimas tuvieron lugar a finales de 2022 en Tijuana, Baja California, y Tapachula, en Chiapas.

La ira y la rabia de los juarenses también se ha hecho visible. La otra cara de la moneda. Muchos habitantes están hartos de los migrantes, en especial los de Centroamérica y Venezuela, porque mendigan en las calles, y obstruyen el tránsito. Trastornan la vida de la ciudad. Algunos de estos últimos detenidos son los que dan inicio a este comentario.

La 4T se la ha puesto difícil a los inmigrantes que quieren cruzar la frontera, para complacer a Estados Unidos. El gobierno cerrará el centro de detención donde ocurrió el incendio.

Los mexicanos estamos cansados, hartos, ante tanta muerte, ante tanta violencia que de excesiva, nos va insensibilizando. A eso hay que añadir ahora el crimen contra los migrantes. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¡Ya basta!

¿Y dónde quedó la bolita?

¿El canciller Ebrard? Recorriendo predios que ocupará Tesla y presentando su libro. Envía un twitter 12 horas después. Tiene un encuentro con medios.

¿Adán Augusto López, secretario de Gobernación? Tarda 17 horas en pronunciarse. Twittea sus condolencias. Tira la bolita a Ebrard sobre el manejo de la política migratoria. Se enfurece con el gobierno de Chihuahua por difundir video del incendio.

¿Nuestro Jefe Máximo? culpa a migrantes de quemar la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, donde murieron 38 personas la noche del lunes. Dedica apenas 2 minutos y 40 segundos de la mañanera —de 165 minutos totales— a informar de la tragedia.

Adán Augusto, titular de Gobernación, señala como el encargado de esa tarea al Canciller Ebrard en quien recaen las responsabilidades legales de las instituciones migratorias.

Y el Canciller, a quien un decreto le transfirió la coordinación migratoria, pidió preguntar al INM por los trágicos sucesos.

Según Adán Augusto “hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el Secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio”.

Hay, sin embargo una responsabilidad compartida. Ebrard aseguró que el INM, que encabeza Francisco Garduño, adscrito a Gobernación, debería informar sobre lo ocurrido en Juárez.

Lo que es un hecho es que La Ley de Migración, promulgada en 2011, da la responsabilidad de la política migratoria federal a la Segob.

A veces, por más que me esfuerzo, el cerebro no responde y la mano no obedece. Quiero escribir pero no puedo. Quiero quejarme. Gritar. Toda yo estremecida, ¡no puede ser!

¡No otra vez! ¿Hasta cuándo seguiremos repitiendo lo mismo y cayendo en la incredulidad y el pasmo por el horror del que somos testigos visuales, orales, virtuales, periodísticos? Y pienso no diré una palabra más, ¿para qué? Esto no tiene remedio.

Pero logro superar ese estado de ánimo triste y negativo y me digo: Sigue quejándote. Sigue diciendo lo mismo. Criticando lo mismo. Y un leve soplo de esperanza me murmulla al oído: ¡jamás te des por vencida!— Mérida, Yucatán, México.

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora