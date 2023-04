Marisol Cen Caamal: Fraude al invertir en oro

Hace unos días me encontré en las redes sociales un post donde se convocaba a una reunión a las personas de una localidad del interior del Estado, que decía lo siguiente: “¿Sabes cómo hacer que tu dinero rinda más? En este espacio conocerás información valiosa sobre educación financiera.

Algo que no se ve en las escuelas. Un lugar donde aprenderás a priorizar, planear y perseverar para alcanzar la seguridad financiera. Conoce una propuesta de negocio inteligente a prueba de crisis para que recuperes el control de tus finanzas y te apoyes con las más nuevas y óptimas oportunidades empresariales de este siglo XXI”.

En un principio me alegró pensar que alguien estaba llevando educación financiera a las comunidades rurales, una de las cosas que más he comentado que se necesitan con urgencia. Sin embargo, al seguir leyendo me di cuenta de que se trataba de una más de esas empresas sin regulación en nuestro país, que captan dinero de los incautos que caen en sus redes.

¡Qué coraje ver que hay personas que han llegado a las comunidades rurales para defraudar a quienes menos tienen! Además, vendiendo su producto con la bandera de la educación financiera.

Los que convocaban en el post eran miembros de un equipo de la empresa Business Leadership Community (BLC), que al buscarla en internet en su página principal, entre otras cosas, decía lo siguiente: somos una plataforma de negocios novedosa y segura, con una propuesta inteligente que nos permite construir un patrimonio en lingotes de oro físico de la máxima pureza, y a la vez generar ingresos en euros, ayudando a miles de personas en el mundo a consolidar las bases de su felicidad financiera.

En la misma página menciona que la empresa representa un negocio global, basado en oro. La marca también es conocida como GIG-OS (Global Intergold Online System).

BLC University es la página donde la empresa GIG-OS tiene material educativo para sus asociados. En la página se pueden encontrar videos sobre cómo hacer una presentación efectiva, dar seguimiento a los clientes y manejar las objeciones; e incluso hay una sección de mujeres empresarias.

Mientras que la página de GIG-OS se describe como una plataforma online que conecta a compradores y vendedores de oro, donde se pueden adquirir paquetes que van de 200 a 1,000 gramos de oro, según mencionan a un precio especial, y con el beneficio de fijar el costo del oro hasta 14 días.

En varios de los videos que revisé de la empresa, disponibles en redes sociales, ofrecen unirse como cliente comprador de paquetes de oro o como socio comercial. Como socio comercial se ofrece la posibilidad de ganar muy buen dinero en euros, con solo recomendar personas, y hasta llegar a hacer una carrera de liderazgo, donde se pueden acumular puntos y ganancias por cada suscripción que se tenga como líder de equipo.

El pasado 13 de febrero el Banco Central del Uruguay (BCU) en su boletín de comunicación N°2023/030 advirtió lo siguiente que cito textualmente:

“Se pone en conocimiento del público en general y a los inversores o ahorristas en particular, que las firmas denominadas GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS que publicitan sus servicios a través de redes sociales y distintos medios, bajo la modalidad de cursos de capacitación o eventos, no se encuentran inscriptas bajo ninguna forma ante el Banco Central del Uruguay ni cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros. Estas empresas que convocan a invertir o ahorrar, prometiendo rentabilidades sobre la inversión, podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas “piramidales”, las cuales carecen de sustentabilidad financiera”.

En México, si revisamos en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), no aparecen Business Leadership Community ni la empresa Global Intergold, lo cual significa que no se consideran parte del Sistema Financiero Mexicano, por lo que en caso de ser víctimas de un fraude, los clientes se encontrarán totalmente desprotegidos.

Querido lector, recuerde, no todo lo que brilla es oro. Si alguien le invita a invertir en oro a través de estas empresas, que no le gane la avaricia, podría ser víctima de un fraude. Peor aún, si alguien le invita a unirse como socio comercial y a “emprender” con solo invitar a más personas, mucho cuidado, usted podría convertirse en promotor de una estafa.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mérida.