Fernando Ojeda Llanes: La dura competencia por el dinero

Después de la fuerte pandemia de Covid que sufrimos todos, se empezó a difundir en el mundo empresarial que grandes cambios sufrió el mercado en general y se tendría que actuar de forma diferente.

Durante la pandemia, pequeñas, medianas y hasta grandes empresas sufrieron en su economía y muchas no pudieron continuar operando y cerraron sus puertas.

Las compras por mercado electrónico se intensificaron y se les dio un detonante impresionante en que el consumidor solo con una transferencia bancaria recibe sus requerimientos en su propio domicilio.

El asunto es que las empresas se han recuperado y ahora se enfrentan a un entorno con diversas crisis como son: la falta de crecimiento de la economía, la alta inflación, las altas tasas de interés, alta rotación de personal, competencia y más.

En estos momentos de inflación las empresas, ante el alza de sus costos, incrementan sus precios de venta y vigilan a su competencia para estar en equilibrio en precios y de acuerdo al mercado.

Las empresas otorgan incremento de sueldos, pero no es suficiente para los trabajadores, quienes buscan otras fuentes de empleo para mejorar su percepción económica, porque los precios de los productos básicos se incrementan más que la inflación, lo que produce que las familias con el dinero de que disponen ya no pueden adquirir la cantidad de piezas y también de tipo de productos que antes podían adquirir; esto ha hecho modificar su sistema familiar haciendo que ya no solo trabaje el marido sino también la esposa; a pesar de todo esto, el principio económico de necesidades infinitas, recursos insuficientes entra en vigor en forma alarmante.

Mirando a las empresas suceden fenómenos que antes no se presentaban, aquellas que tienen variedad de productos no disminuye su demanda total, pero algún tipo específico, digamos producto “b”, cae en su venta y se compensan con los “a”, “c”, “d” y demás letras del alfabeto; esto podría deberse a que la competencia directa absorbe el mercado de este producto “b”, pero se verifica y no es este factor, se revisan los precios de mercado y se encuentran en línea. De qué se trata entonces, de falta de servicio, de disminución de la calidad..., tiene que investigarse.

Sabemos que cuando una determinada empresa habla de competidores directos se refiere a los que venden su mismo tipo de producto o sustitutos, por ejemplo hablando de competidores directos se trata que la empresa “zeta” vende material eléctrico y la “equis” lo mismo; competencia sustituta que una empresa “beta” venda repostería y la empresa “alfa” venda pan, pero no se considera sustituto si la empresa “alfa” vende helados.

En conclusión, si a una determinada empresa se le cae la venta de sus productos, es porque otra empresa competidora o sustituta le está tomando el mercado, sea por precio, por calidad, servicio u otro motivo.

¿Cuáles son los cambios de mercado que se dieron después de la pandemia?

El primero que se observa es que ahora los consumidores son más selectivos, compran los mejores productos, buenas marcas, exigen el mejor servicio, entrega inmediata, buen precio y las empresas han sabido adaptarse a este nuevo pensamiento del consumidor.

Pero la inflación ha hecho que a la mente del consumidor entre otro factor muy importante que es su dinero, o sea las empresas no solo tienen que sortear a su competencia directa y a los sustitutos, sino que tienen que atraer la parte proporcional del dinero de la familia y si ésta anteriormente lo hacía adquiriendo determinada cantidad de productos, ahora por la escasez de fondos compra menos cantidad, debido precisamente a la disminución de su poder adquisitivo. Y si antes compraba nuestras bolitas de queso “b”, ahora aunque las desee, prefiere comprar mayor cantidad de huevos o pescados para su alimentación.

Resumiendo: ahora las empresas compiten por una parte alícuota del dinero del consumidor, por lo que las estrategias comerciales tienen que volver a su origen para recuperar el volumen de ventas perdidas de su producto x o z, dar a conocerlos de nuevo, demostrando los beneficios para la familia, el servicio, regresar a la publicidad directa por la prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, y hacer ofertas en días especiales; los que antes eran nuestros clientes, por disminución de sus recursos, tenemos que atraer su dinero de nuevo.

Hay un cambio en la mentalidad, ahora se prefiere ir a un paseo por el parque en vez de darse un baño en el mar de la costa; todo va en relación con el poder adquisitivo del dinero.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.