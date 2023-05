Jesús Retana Vivanco: Malas noticias

Malas noticias. Me da mucha risa escuchar cuando mi hijo me dice: “Papá, tú nomás abres el ojo y te desocupas”. Ya pasaron aquellos años donde vivía en un constante estrés a veces reprimido para no evidenciar problemas con la gente que me rodeaba.

Los que dicen que hay que tomar un año sabático a los sesenta o setenta después del retiro y posteriormente retomar el trabajo como asesor, eso no va conmigo, trabajé cincuenta años desde achichincle, encuestador, redactor, director creativo, ejecutivo, supervisor hasta llegar a ser propietario de una agencia de publicidad durante 45 años. La gente se desgasta, hay que darle oportunidad a las generaciones que vienen pisando los talones.

Se aplica la regla no escrita que obliga a los que trabajamos más de la mitad de nuestra vida a cerrar el círculo de la actividad, sea ésta cual sea, no importa si son médicos, ingenieros, carpinteros, actores, vendedores o lo que quieras. Las neuronas se desgastan, el rostro apunta las arrugas visibles de la edad, el cuerpo grita sus dolencias.

Si ahorraste algo para la vejez, ¡qué bueno! si no, tendrás que seguir en algo que te procure un ingreso para vivir o subsistir, bueno… ¿a que viene todo esto? Yo estoy retirado, pero sigo con una actividad que me ha cautivado desde joven: leer, escribir y ahora colaborar en este importante espacio con mis crónicas e historias de vida.

Aquí viene la razón del tema que me ocupa esta vez:

Se han preguntado ¿cuántas malas noticias se publican diariamente?

Tengo la costumbre de suscribirme a varios periódicos. Los días 26 y 27 de abril saqué un promedio en 5 de los principales diarios nacionales de las malas noticias publicadas para los que leemos y los que no leen, que son muchísimos, para decirlo de otro modo: para todos los que habitamos este país y este planeta.

El 68% de las noticias publicadas son malas, o negativas. El contenido lo tomé de las secciones política, economía, ciudad, internacional, deportes, negocios y espectáculos.

No es nada alentador el panorama noticioso ni de México, ni del mundo. Resulta lo mismo si vemos los noticiarios televisivos; violencia, protestas, determinaciones tomadas al vapor que nublan el bienestar de los países, migraciones humanas, hambrunas, pobreza, deforestación, cambio climático, desabasto de alimentos y medicinas, guerras, mentiras, devaluaciones, discriminación, enfermedades, corrupción, asesinatos. La lista es larga, lo malo campea en el contenido de todos los noticiarios.

El médico recomienda evitar irse a la cama después de ver este tipo de noticias por ser algo estresante y abrumador. Leer un libro, meditar o escuchar música resultan la mejor medicina para un descanso profundo.

Día del Trabajo

Este día lo tengo perdido en el tiempo. Es una celebración internacional que hasta los japoneses descansan. Conmemora la lucha de los trabajadores de Chicago en 1886 que se fueron a huelga para exigir una jornada laboral de ocho horas y en el enfrentamiento con la policía murieron muchos trabajadores.

En México se acaba de aprobar en comisiones de la Cámara de Diputados modificar la Constitución (artículo 123) anexando a la Ley Federal del Trabajo una jornada semanal de 40 horas, 5 días de trabajo y dos de descanso en lugar de 48 horas por 6 días de trabajo y uno de descanso.

España echó a andar un programa piloto para trabajar solo 4 días a la semana (32 horas) y analizar su efectividad e influencia en la mejora de la productividad dirigido a las PYMES (Pequeñas y medianas empresas), sin necesidad de reducir los salarios. Habrá que ver el resultado.

Por lo pronto…

Aproveché para leer lo que me quedaba pendiente y quiero recomendarles el último libro del historiador José Luis Trueba: “Juárez, la otra historia”. Aún no lo he leído pero revela las verdades de este polémico personaje que se ha convertido en el súper héroe de esta administración… ya lo comentaré.

Quiero cerrar con una buena noticia: Científicos de Israel, Alemania y otros países que conforman la comunidad de ciencias investigan la cura de la diabetes tipo 1; han descubierto una nueva terapia génica que ha logrado curar este padecimiento en ratones. Se espera muy pronto pueda ser aplicada en humanos, podría significar la desaparición de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. No todo son malas noticias.— Mérida, Yucatán 1 de mayo de 2023

