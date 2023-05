María Isabel Caceres Menéndez: La maternidad; eterna, complicada y sublime

Las mujeres han tenido que luchar a través de los siglos para lograr avances como personas con derechos que deben respetarse… sin prisa, pero sin pausa, en controversia interminable, pecho en tierra como en la guerra, han ido ganando espacios para ocupar un lugar que les merezca respeto, les conceda dignidad, las beneficie.

Sigo preguntándome ante la violencia intrafamiliar de todos los tipos: económica, psicológica, verbal y física, ¿por qué la misoginia encarnizada de esa mitad a la que le hemos dado la vida, lleva esa carga de odio tan marcada y feroz en el alma y en sus actos?

Y no que no haya habido avances, y las autoridades competentes no se hayan preocupado en abrir espacios de protección y diálogo para las mujeres. Es algo mas profundo, algo que se va formando al interior del hogar y que ha permanecido por generaciones: la fuerza del varón, la educación en la casa que alienta a repetir las conductas machistas del padre.

En la actualidad se habla mucho de la maternidad, y todo lo que se concibe como espacio de diálogo es positivo, porque no se niega ni se oculta, sino que se le ofrece un lugar.

Durante siglos era una función biológica de la mujer dar hijos y ocuparse del hogar. El papel que le correspondía. ¿Derechos, ventajas, concesiones, excepciones? Bien, gracias.

La maternidad, en promedio, se inicia hoy más tarde de lo acostumbrado. Esto en un nivel de mujeres con más educación, estudios y posibilidades económicas. Porque los embarazos juveniles en Yucatán y en donde existe mas pobreza y ausencia del mas mínimo grado de educación, los embarazos no deseados en niñas desde los 13 años de edad siguen siendo incontables, a cambio, en los países avanzados se refleja una disminución de la tasa de natalidad adolescente. La educación sexual y las ventajas de apoyo y ayuda surten efecto.

Ser madres es una bendición. Creo que es el evento más significativo en la vida de una mujer que desea tener hijos, los cuida los quiere, los educa, se ocupa de ellos.

Otra cara

Muchas veces me he preguntado por qué mujeres cuya vocación a la maternidad es nula los han tenido. Ese resultado se nota. Porque así como hay madres excelentes, dedicadas y amorosas, las hay salvajes, criminales y de una maldad extrema. También en diferentes escalas: neuróticas, posesivas, exigentes. Que se creen dueñas de los hijos que Dios les mandó. Les destruyen los matrimonios a sus hijos con la mano en la cintura. Y eso que descubro recién ahora que “la maternidad da a las mujeres un impulso agudo en la capacidad de memorizar y aprender y, que se debe al rápido desarrollo del cerebro posterior al nacimiento de un bebé”. Pues en muchas, no sucedió.

El dilema aquí es para las madres que trabajan. Es duro y es difícil sostenerlos y sostenerse. Más aun si no hay marido que apoye por las razones que sean. ¡Hay tantas cosas que se dejan de lado!

Cuando el primer o la primera hija llega a tu vida, las prioridades cambian. La criatura ocupa el primer lugar, siempre. Y tu corazón comienza a vivir fuera de tu cuerpo. Hasta el día que abandones este mundo. Los hijos te cambian. Te vuelves mejor persona. Tienes que sacrificar muchas cosas, porque ellos comienzan a ser primero en casi todo... en especial si están enfermos… los bebés son muy demandantes.

Vástagos

Los hijos tendemos a ser egoístas. Y tanto de niños como de mayores no valoramos ni lo que nos dieron, ni lo que tuvieron que hacer o dejar de hacer por nosotros, tienes que convertirte en padre, y especialmente en madre, para entender y experimentar cuánta candela lleva el dulce. Todo llega fácil. ¿Cómo apreciar su justo valor? Pero no es así en todas las familias. La vida y los años me han demostrado que la gratitud de los hijos es muy variable de acuerdo con la condición social.

A los padres pobres, sus hijos les dan, se preocupan por ellos, cubren sus necesidades y los cuidan personalmente. A los padres ricos los hijos les quitan, se pelean, los encargan a enfermeras, se ocupan poco. Leyes de la vida que permanecen inmutables. “El amor y el interés…” y todo como siempre, con sus maravillosas y numerosísimas excepciones.

El verdadero dilema está en la educación. Ese “aprendizaje por observación” es la muerte o la vida. La tendencia grabada en la memoria para siempre de revivir lo experimentado, con encima, acaba con lo que pudo haber sido una personalidad distinta. Y hay buenos y malos aprendizajes que se repiten generación tras generación.

Gracias a Dios, hoy se sabe que eso no se borra jamás pero se puede regrabar encima de esa cinta que pudo ser fatídica y nos obliga a repetir lo indebido, y grabar nuevas conductas, nuevas ideas, nuevas prácticas, estudiar, leer, aprender, tomar cursos.

Freud decía “No me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre”. O por una madre o que mejor aun, por ambos. Por los hijos te haces mejor. Ya quisiera haber sabido ahora que soy abuela y cuando mis hijos eran niños, las cosas que sé hoy, pero hice lo mejor que pude con todo el amor que fui capaz de dar. Y creo que así hicimos todas o muchas. Y algo pasa con los nietos. Sacan lo mejor de ti. Te suavizan. Te hacen mejor. Su inocencia y ternura te conmueven hasta las lágrimas. Es un tipo de amor diferente. Más potente y tierno. Y también como con los hijos es incondicional. Uno hace lo que sea por ellos. Hijos y nietos. Lo único prohibido es malcriarlos. El detrimento es doble. Para ellos y para uno… y para todos los que les rodean.

Feliz Día de las Madres. Felices años de las madres. Y de las madres dos veces: las plácidas abuelas. Dios nos conceda larga vida y salud para seguir disfrutándolos a todos.—Mérida, Yucatán

Abogada y escritora