Catón: De política y cosas peores; “no binario”

Resumen de la vida sexual del varón:

De los 20 a los 30 años: mañana, tarde y noche.

De los 30 a los 50: martes, jueves y sábados.

De los 50 a los 70: abril, agosto y diciembre.

De los 70 en adelante: recordar, recordar, recordar...

Doña Gorgona habló con el pretendiente de su hija: “De modo que quiere usted ser mi yerno”.

Respondió el solicitante: “La verdad, señora, no. Pero si me caso con Susiflor no veo la manera de evitarlo”...

En México todos los días sucede un acontecimiento histórico. El triunfo del Vainillo sobre Kid Groggo fue un acontecimiento histórico. El concierto de Chalía en el Zócalo abarrotado a medias fue un acontecimiento histórico. El gol de penal anotado por el Pateto Cebollares fue un acontecimiento histórico.

Coahuila, mi estado natal, ha sido pródigo en acontecimientos históricos, pero éstos sí verdaderamente históricos.

De aquí salió don Miguel Ramos Arizpe, apodado por sus malquerientes “El Comanche” a causa de su voz áspera y su intransigencia para defender sus ideas y principios.

Cuando después de su participación en las Córtes de Cádiz volvió a Saltillo, sus entusiastas coterráneos pretendieron desatraillar las mulas de su carruaje para tirar ellos mismos de la carroza, homenaje que se rendía a personajes próceres.

El Chantre, o sea don Miguel, se negó a ello. Declaró con voz tonante: “No regresé a mi tierra a que mis paisanos me sirvan de acémilas”.

¡Carajo, cuántas acémilas tiene ahora López Obrador!

De Coahuila también surgió Madero con su cruzada para instaurar la democracia en la nación, tan en riesgo ahora por el absolutismo caudillista que priva en el país.

Igualmente de Coahuila partió Carranza a fin de iniciar el movimiento que culminó con la promulgación de la ley constitucional, máxima norma que el presidente López no conoce y menos aún reconoce.

Pues bien: guardadas las debidas proporciones, acaba de suceder en mi estado natal algo que merece registrarse en los anales de la lucha por conseguir el respeto a la preferencia sexual de las personas, y a su identidad de género.

Cambio

He aquí que, según reseñó el periódico “Vanguardia”, el Registro Civil de Coahuila otorgó la primera acta de nacimiento con casillero “no binario”, o sea que no obliga a la persona a sujetarse a la opción “masculino” o “femenino” en el renglón correspondiente al sexo.

Jesús Ociel Baena, abogado, consiguió, después de ganar un amparo, que la razón y la justicia que lo asisten fueran reconocidas. Eso constituye un paso de importancia en los esfuerzos que se hacen para obtener la igualdad de todos y de todas —y todes— ante la ley, y el respeto al ejercicio de su sexualidad.

Declaró el abogado Ociel Baena: “Lamentablemente, la Ley de Identidad de Género es binaria; sólo permite transitar de hombre a mujer y de mujer a hombre. Estamos en pie de lucha. Es un logro histórico y sienta un gran precedente a las identidades no convencionales, que estamos logrando a golpe de sentencias. Hay que ir exigiendo nuestros derechos”.

Envío mi felicitación a Jesús Ociel Baena.

Pongamos atención a sus palabras. Todos, en todos los campos, deberíamos ir exigiendo nuestros derechos. El salaz sujeto le dijo en el elevador del hospital a la linda enfermera: “Me gustaría tener un accidente sólo para que usted me atendiera”. Replicó ella: “Tendría que ser un accidente muy raro. Soy enfermera especializada en partos”... El Agente 007 le manifestó a su colega de México: “El nombre es Bond. James Bond”. Replicó el mexicano: “El nombre es cho. Pan-cho”... El dinosaurio se quejó con la dinosauria: “Si sigues con eso de que te duele la cabeza pronto entraremos en vías de extinción”.— Saltillo