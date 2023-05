Gabriela Soberanis: Ni madres buenas, ni madres perfectas

Este pasado 10 de mayo celebramos el Día de las Madres. Quiero pensar que existen estos días de celebración más allá de fines mercadológicos. Pero sea como sea, si los aprovechamos, podemos darles un significado más profundo. Por lo tanto, esta reflexión es para aquellas madres que se han exigido mucho a lo largo de su maternidad, para las que se han sentido frustradas e insuficientes, para las que se culpan por los errores cometidos, para las que han perdido la brújula y no saben qué mas hacer por sus hijos.

Esta reflexión es para cada una de las mamás que se preguntan ¿soy una buena madre?, ¿lo estaré haciendo bien?, ¿qué más debería hacer por mis hijos?

Aún cuando a algunas nos tome tiempo admitirlo, una madre no tarda mucho en descubrir que criar y educar hijos es una de las tareas más desafiantes de la vida. Mientras más tiempo somos mamás, más corroboramos que los intentos de ejercer una maternidad inmaculada son fallidos. No basta la buena voluntad para no cometer esos errores que juramos que nunca cometeríamos con nuestros hijos. No, no basta.

Es que en esto de la maternidad los errores aparecen cada tres por cuatro. Es como si vinieran incluidos en el paquete. Sin embargo, en vez de entenderlo como parte del proceso, nos reprochamos y somos severas con nosotras mismas; nos juzgamos por esto y por aquello, y nos ponemos tacha cuando sentimos que no estamos a la altura de las expectativas que nos hemos impuesto en relación a la maternidad

Quizás deberíamos empezar por preguntarnos ¿a qué llamamos una “buena madre”?, ¿a la que comete menos errores?, ¿a la que se sacrifica?, ¿a la que lo da todo? En serio, ¿qué es una buena madre?

No tengo una respuesta precisa a esta pregunta, pero lo que sí sé es que no existe la mamá perfecta.

Si la perfección en la maternidad hubiera sido parte del plan, alguien ya la hubiera logrado. No, señoras. Todas hemos sido imperfectas en nuestra maternidad. Mientras más pronto aceptemos esto, más liberadas nos sentiremos del yugo de la culpa y la insuficiencia, y tendremos más energía para mejorar en esta maravillosa misión.

Sin duda, ser mamá es una experiencia indescriptible. Es una experiencia llena de desafíos, de alegrías, de confusión, de orgullo, de miedo, de cansancio y de plenitud. Todo esto en mayor o menor medida.

Lo que es cierto es que, siempre, siempre, siempre, nos regala la inigualable oportunidad de ser una mejor versión de nosotras mismas. Nos reta, nos confronta, y saca lo mejor y lo peor de nosotras.

Si algo sabemos las madres es que con los hijos no se puede fingir. Uno es quien es con ellos.

A pesar de nuestros deseos de fallar lo menos posible, en cada oportunidad se manifestarán nuestras sombras, y sentiremos morir cuando los aspectos oscuros de nuestra personalidad lastimen a nuestros hijos.

Sin embargo, a pesar de que la vida nos muestra que el camino de la maternidad tiene muchos recovecos, nos afanamos en no fallar, en darlo todo, y en exigirnos desemedidamente. Nos perdemos en una necesidad de perfección maternal que nos hace olvidar que, ante todo, somos seres humanos.

Muchas de nosotras tenemos miedo de mostrarles a nuestros hijos nuestra humanidad; pero es necesario hacerlo, porque ahí es donde reside, también, lo mejor de nosotros.

Humanidad

Las madres tenemos que dejar de pensar que nuestro ser de madre está separado de nuestra inevitable condición humana. Por eso es que nos exigimos tanto, porque no nos vemos como lo que toda madre es: una mujer que tiene su propia historia, sus propios desafíos y sus propias heridas. Pero si entendemos esto, entre tinos y fallos, podremos hallar la respuesta a la pregunta que muchas nos hacemos ¿cómo puedo ser una mejor madre a pesar de mis imperfecciones, con los errores que he cometido y con los que, inevitablemente, cometeré?

En mi propia experiencia, he descubierto que para ser una mejor madre, tengo que ser un mejor ser humano; y eso implica ocuparme de mi, sanar la relación con mi propia madre, y mis heridas de la infancia.

Ahora sé que me convierto en una mejor guía para mi hija en la medida en que mi camino de recuperación es mi más alta prioridad. Si nos quedamos quietas observando, nos daremos cuenta que cuando sanamos, nuestros hijos también sanan.

Este es uno de los regalos más preciados que podemos darles, porque es en el camino de la sanación que hallamos la felicidad interior y la plenitud. De modo que en vez de preguntarnos ¿qué es una buena madre? Podríamos cambiar la pregunta a ¿cómo es una madre feliz?

Porque les diré algo, no hay nada más gratificante para un hijo que una madre feliz. Y la razón es muy simple. Una madre feliz le brinda a sus hijos la oportunidad de elegir serlo también. Las madres felices sabemos que no vinimos a hacer felices a nuestros hijos, vinimos a mostrarles que es posible serlo.

Hay otra cosa importante que hacen las madres felices: replantearse el amor materno. No aman desmesuradamente, ni entintan su amor de sacrificios. Es verdad que muchas madres lo hacemos, y lo hacemos porque creemos que es la forma de darlo todo y así evitar que nuestros hijos sufran. Pero los hijos van a sufrir, de cualquier forma. Es parte del plan. Sino ¿cómo sabrían cuando son felices? En cambio, los sacrificios siempre nos dejan en deuda con nosotras mismas. Nos hacen sentir vacías y frustradas, porque no queda nada para nosotras como personas.

Reto

Pienso que uno de los mayores retos como madres es renunciar a esa idea equivocada de que la abnegación rinde frutos en la vida de nuestros hijos. Debemos abdicar a la creencia de que hay que ponernos en último lugar para ser buenas madres. Por el contrario, priorizarnos es clave para desempeñarnos mejor como mamás.

Esto significa que todo lo que queremos para nuestros hijos tenemos primero que tenerlo nosotras; porque no es posible dar lo que no se tiene. Si queremos el bienestar de ellos, primero tenemos que estar bien nosotras. Esa es en realidad, la fórmula que funciona.

La labor multifacética e incondicional de la maternidad está llena de imprecisiones y fallas. Ser mamá es una cuestión de progreso, no de perfección.

Cuando tenemos la convicción de que nuestros hijos nos han elegido, y que nosotras los hemos elegido a ellos, cobra sentido el para qué de nuestra maternidad.

Los hijos llegan a nuestra vida para mostrarnos lo que necesitamos sanar y para aprender esas lecciones que quedaron pendientes de otras vidas. Lo mismo sucede para ellos. Muchas madres ignoramos que “no hacerlo tan bien”, también es parte del plan.

Lo que nos ayuda a avanzar en esta misión es mirarnos con mayor comprensión y enfocarnos en sanar. Lo maravilloso de esto es que al sanar nuestras heridas, ayudamos a nuestros hijos a sanar las suyas.

Vivamos maternidades libres de culpa, frustración e insuficiencia. Seamos benévolas con nosotras mismas.— Mérida, Yucatán

