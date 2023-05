Edgardo Arredondo Gómez: La Medicina en los tiempos de la 4T

El Patriotismo es el último recurso del bribón, Ben Jonson

La Real Academia Española define el término Patria como la tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. De aquí que el patriotismo sea la expresión de amor hacia la Patria y, patriota sea todo individuo o conducta que exalta esa devoción.

En uno de los antiguos libros de texto de la primaria sobre la Historia de México, estaba una ilustración relacionada al momento en que Vicente Guerrero, siendo presidente, es apresado dentro del bergantín Colombo, donde había sido invitado a almorzar por Francisco Picaluga; un acto de traición por indicaciones del vicepresidente Anastasio Bustamante, líder de la sublevación. Días después, Guerrero sería juzgado y fusilado.

La palabra patriotismo tiene sin lugar a duda en Vicente Guerrero uno de sus mejores exponentes. Durante la guerra de Independencia, cuando las fuerzas reales parecían haber extinguido la llama de la insurgencia, Juan Ruiz de Apodaca (el último virrey de la Nueva España) repartió indultos a diestra y siniestra. Hay quienes afirman que el padre de Vicente Guerrero, de nombre Pedro, le entregó personalmente a su hijo la carta enviada por el virrey para indultarlo, fue cuando exclamó: “Señores, este es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la Patria es primero”.

Frase

Por decreto presidencial, en 1971, con motivo del 150o. aniversario de la consumación de la Independencia, la frase “La Patria es primero” se escribió con letras de oro en los salones del Palacio Nacional y de las cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.

Pertenezco a una generación que fue educada para sentir el amor a la Patria. Fundamentales fueron las clases de civismo e historia nacional, donde nos inculcaron una inmensurable admiración hacia nuestros héroes, que aún con el paso de los años, y a pesar de ir descubriendo muchas otras versiones y datos, no empequeñeció la tan criticada versión oficial.

Imposible no decir que nuestro patriotismo se exacerba en celebraciones bien delimitadas: el 15 de septiembre con la ceremonia de El Grito; el 5 de mayo (hasta los gringos); este extraño sincretismo con la celebración de la Guadalupana; ni que decir con las vueltas al Ángel de la Independencia, cuando la selección de fútbol gana algo importante; el himno cantado a todo pulmón en algún evento deportivo.

Pasajes

La historia con la que crecimos y que hemos podido ahondar en ella, tiene marcadas muestras de patriotismo: un cura Hidalgo tocando la campana de Dolores; José María Morelos antorcha en mano; Juan Escutia envuelto en la bandera; Juárez con Guillermo Prieto dando saltos de mata en un carruaje por medio país; los hermanos Serdán disparando desde los balcones de su casa en Puebla; un Francisco I. Madero cabalgando por las principales calles de la capital; un Lázaro Cárdenas expropiando el Petróleo y un interesante repertorio que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra nación.

Pero casi en paralelo, esta exaltación se ha pervertido en un acto grotesco de falsa exultación y que consiste en hacer un uso faccioso de los sentimientos patrióticos y es cuando aparece: el patrioterismo, típico de políticos y gobernantes que enarbolando el riesgo a que la Patria sea mancillada, se convierte en un recurso distractor para desviar la atención a temas desfavorables.

Buscar un enemigo extranjero al acecho de la seguridad nacional. Disfrazar el fracaso con lemas que recurran a salvaguardar al pueblo son tácticas salpicadas muchas veces de una zalamería cursi y hasta ridícula, sobredimensionado palabras como Patria, libertad, justicia, democracia, bienestar, sociedad, etc.

Pandemia

El pasado 5 de mayo el Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el fin del Covid como emergencia sanitaria internacional, sin dejar de ser una prioridad de salud pública global. Apenas dos días antes, en la mañanera, María Elena Álvarez-Buylla, directora del ahora nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías anunciaba: “Tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por OMS para vacunas Covid de refuerzo”. Como vemos, llega casi en simultáneo con el decreto del final de la pandemia.

Recientemente el subsecretario de salud Hugo López Gatell se unió a este cierre de la emergencia en México y señaló que se confirmaron 7,59 millones de casos y casi 334 mil muertes, la quinta cifra más alta del mundo. Aunque es bien sabido que se tienen otros datos y… peores.

No ahondaremos en lo que hemos comentado muchas veces como un pésimo manejo de la pandemia, con un golpe de timón en el esquema de vacunas y, en pleno desmantelamiento del sector salud. Recordemos que, en medio de la contingencia, el gobierno de la 4 T, caracterizado por el menosprecio a la Ciencia, se mantuvo a la espera de que la comunidad científica internacional iniciara en varios países la carrera por la ansiada vacuna. Duele decirlo, pero, estuvimos de mirones y a veces hasta pepenando vacunas.

Un esfuerzo de la Universidad de Querétaro se quedó al aire, al no recibir los apoyos necesarios.

Vacuna

En medio de la incertidumbre y el descontento, en abril de 2021 se iniciaron los trabajos para la elaboración de la vacuna mexicana a la que el presidente bautizó con el nombre de Patria: “Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre en pensar en ser independientes…, que nos conviene ser independientes. Desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico, alimentos, medicamentos, energéticos y muchas otras cosas, no todo. Hay que intercambiar productos, mercancías con otros países, pero tratar de no depender tanto del extranjero”.

Dijo además que el nombre hace referencia a Ramón López Velarde y su poema “Suave Patria”, pues acusó que: “durante el período neoliberal querían que nos olvidáramos de la historia…, era el fin de la historia”.

Pero hay muchos detalles: La vacuna no tiene mucho de mexicana, fue desarrollada por un grupo de científicos en la escuela de medicina ICAHN de Monte Sinaí en Estados Unidos y por decirlo de alguna manera maquilada por Avimex.

Virus

El Dr. Francisco Moreno Sánchez experto en el tema, sostiene que: “el proceso de aprobación de este biológico no se ha completado en la fase tres, que fue desarrollada con la estructura de la variante original del virus, la cual dejó de circular en el mundo desde hace más de dos años y que ha sido reemplazada por las variantes derivadas de la mutación que ha presentado el virus durante estos tres años”.

Para ser precisos, cuando esté completada no serviría ni para refuerzo; aunque sí hay que decirlo, bien podría ser la base para el desarrollo de un biológico bivalente con una protección más eficaz.

Lamentable, pero hay que decir que el nombre con el que fue bautizada esta vacuna es un buen ejemplo de una actitud patriotera.

La Patria es primero… Lamentablemente la vacuna no lo fue.— Mérida, Yucatan

