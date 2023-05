Fernando Ojeda Llanes: Mecanismos para proyectar la liquidez

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las operaciones continuas de la empresa requieren ser financiadas para llegar a los objetivos propuestos en la planeación estratégica y cumplir con el mandato de accionistas relacionadas con el crecimiento y la rentabilidad.

En toda administración hay ciclos con relación al dinero, en mi escrito anterior mencioné que para algunos financieros o no financieros liquidez es mantener dinero en cuentas bancarias y efectivo en caja, a veces en inversiones en instrumentos financieros a corto plazo.

La administración de la empresa utiliza ese dinero para erogarlo en las operaciones rutinarias: gastos de operación como sueldos, rentas, energía eléctrica, honorarios, mantenimiento y otros, hacer compras de mercancías o materia prima, inversiones en inmuebles maquinaria y equipo, pago de impuestos, dividendos a los accionistas.

El ciclo de efectivo es el tiempo que tarda en retornar a la cuenta de bancos el dinero utilizado en el capital de trabajo y se refiere a compra de mercancías para mantener en el inventario, puede ser de contado o con crédito de proveedores, realizar la venta de contado y al crédito a clientes y finalmente el pago a proveedores.

Los gastos de operación no corresponden a este ciclo por ser erogaciones que no tienen retorno, pero su eficiente erogación es para la realización de las ventas y su crecimiento.

Ventas

El dinero que regresa a la cuenta de bancos es el de las ventas, sea de inmediato cuando son de contado y a un plazo determinado establecido por la empresa en la cobranza de las cuentas de crédito a los clientes.

Con base en lo anterior observemos que nuestro dinero se encuentra en tres lugares que en conjunto se denomina capital de trabajo: en cuenta de bancos, caja, cuentas por cobrar a clientes y el inventario de mercancías o materia prima, productos terminados o en proceso en las empresas industriales.

Para recuperar el dinero invertido en el crédito otorgado a clientes se establece un tiempo de vencimiento, digamos de 30 días y realizar la venta para darle salida a los inventarios estimemos 45 días, entonces el primer ciclo de tiempo llamado operativo se determina sumando 30 de cuentas por cobrar a los 45 de inventario dando un resultado de 75 días, esto es muy claro, la empresa tarda 75 días en que el dinero destinado a este capital de trabajo regrese a la cuenta de bancos para mantener su liquidez.

Para financiar estos 75 días de ciclo operativo, la empresa requiere financiarse de dos formas, la primera con su saldo en cuenta de cheques o caja y con el crédito recibido de sus proveedores, este crédito recibido debe medirse su tiempo, digamos que es de 40 días entonces si este tiempo se lo restamos a los 75 días del ciclo operativo tenemos el resultado 35 días como ciclo de efectivo en contra, o sea debemos transformar esos días en términos monetarios, sumándolo a los gastos de operación y nos daremos cuenta del importe que debemos mantener como liquidez en cuenta de bancos para poder financiar las operaciones, si al determinar este valor el saldo en cuenta de bancos es insuficiente, debemos cubrirlo de varias formas: primero acelerando la cobranza, segundo investigar si tenemos exceso en inventarios para sacarlos a la venta o disminuyendo compras, tercero aumentando el plazo de pago a proveedores y por último consiguiendo financiamiento a corto plazo.

Concepto

Todo este ciclo de efectivo es a lo que se denomina administración financiera del capital de trabajo y el documento financiero para su administración es el estado de flujo de efectivo a tiempo real y proyectado en forma mensual por todo un año, esto permitirá que la administración de la empresa tenga a la vista sus saldos finales de efectivo en bancos en un período y cuando los vea negativos en un determinado momento, realice con anticipación el diseño de las estrategias financieras requeridas.

Recordemos que administrar esta liquidez es porque estamos obteniendo rentabilidad por la realización de las ventas a mayor precio que el de compra, la diferencia en porcentaje se denomina margen bruto, éste se puede mejorar de dos formas, la primera incrementando el precio de venta, la segundo comprando a menores precios y la empresa industrial produciendo a menor costo.

Estos tiempos de inflación ha hecho que puedan subirse precios de venta, pero esto cambia cuando el mercado en general ya tiene estables sus precios y si nosotros los aumentamos quedamos fuera de los rangos de mercado y podemos perder ventas. Al no poder aumentar precios tenemos que incrementar volumen de ventas con crecimiento orgánico o inorgánico como mencioné en mi escrito anterior.

Gastos

Hasta este momento he platicado del capital de trabajo, ¿qué sucede con los gastos de operación que no son recuperables, para esto tenemos que cambiar nuestra visión, estos se recuperan en forma oculta a través de la productividad y para ello necesitamos implementar indicadores de eficiencia porque lo que hacen tres empleados lo podrían hacer dos, si tenemos presupuestos deben controlarse para no excederse.

Con respecto a generar ingresos por mayor volumen cuidando el margen bruto o sacrificándolo, manteniendo la utilidad, así como inversiones permanentes y pago de dividendos es otro boleto a comentar posteriormente.—Mérida, Yucatán

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas