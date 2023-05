Francisco Barroso: Ser puentes, no muros

Hemos tenido una sola oportunidad de entre millones para ser quienes somos, de recibir el milagro de la vida y de estar en un país como el nuestro, que no es perfecto y que nos llama a contribuir para su mejoramiento.

Estoy convencido de que nuestra vida es una misión y una oportunidad para descubrirla, realizarla y compartir sus beneficios. Sin embargo, dicha realización no se da en solitario, pues es labor en comunidad.

Para mí, esa misión es ser siempre puente para que otras personas logren sus metas, así como otros han sido puentes para que estemos aquí.

No es mérito únicamente de nosotros, sino que nos debemos a todos aquellos que han contribuido en nuestra formación. Entonces, nuestro llamado como seres humanos es a ser puentes, no muros. Es facilitar las cosas y buscar cómo lograr las metas en lugar de inventar pretextos para no hacerlo.

En el ideario de los Legionarios de Cristo leí que educar es ayudar al otro a ser aquello para lo que Dios lo creó. Y para quienes quisieran sacar a Dios de la ecuación, pues piensen que es ayudar al otro a ser aquello para lo que vino al mundo. ¿Y para qué vino al mundo? No tengo la más remota idea, pero le voy a ayudar a descubrirlo, y en esa labor de descubrimiento también me descubro a mí mismo. Entonces, la educación es la más maravillosa aventura de descubrimiento, en que los seres humanos tenemos la oportunidad de encontrar sentido a nuestra vida e inspirar a otros a encontrarlo. Evocando a Hesíodo, la educación ayuda a la persona a ser lo que es capaz de ser.

Recuerdo a mi mamá, ya fallecida, Edda María Tanoira Villanueva, profesora por más de 40 años. Sus clases en la “María Antonia Ancona”, en mi querido San Sebastián, eran tan inspiradoras que sus alumnos estaban motivados y atentos, hacían preguntas e investigaban.

Creo que la educación en esencia es eso… una labor de inspiración. Una vocación para inspirar a los demás.

La transmisión de conocimiento es parte del proceso educativo, pero no es lo único. Como dice el maestro Miguel Pérez Gómez, rector en la Universidad Anáhuac Mayab, no se trata de que el alumno vaya a la escuela a pasar materias, sino a cambiar su vida. Aludiendo a Einstein, el estudio no debe verse como una obligación, sino como una oportunidad de ingresar al maravilloso mundo del saber, para lo que es necesario abrir la mente ya que ésta es como las sombrillas y los paracaídas: solo funcionan si están abiertos. Esta labor requiere profesores que influyan en los demás y les inspiren.

Al respecto, viene a mi mente una frase del poeta irlandés William Butler, quien dijo que la educación no consiste en llenar un cántaro, sino de encender un fuego. ¡Y espero que ese fuego nunca se extinga!

Como afirmaba el filósofo estadounidense John Dewey, la educación no es la preparación para la vida, sino la vida misma.

Hay que ver hacia el futuro. La educación, en palabras de Nelson Mandela, es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo.

México necesita un cambio, pero éste solo puede darse a través de la educación, la cual logra personas más conscientes y responsables de sus actos. No hacerlo así es una especie de robo al pueblo, ya que se le quita la inspiración y se le cambia por conformismo y adoctrinamiento, lo cual es peligroso.

En lo personal, pienso que la diferencia entre ricos y pobres no es tener dinero, pues tener dinero o no es meramente una circunstancia. La diferencia está entre quienes tienen visión y oportunidades. A la gente corresponde tener la visión, y a las instituciones educativas, empresariales y gubernamentales les toca brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo. Pero la visión comienza con la inspiración a hacer algo, en pensar en que sí podemos hacer las cosas y que no debemos depender de otros países o de alguna entidad gubernamental para lograr las metas sociales y una mejor calidad de vida.

El futuro está en nuestras manos como educadores para tener mejores ciudadanos en el futuro. Es educar al niño hoy para no tener que encarcelar al adulto. Y sí…se presenta un reto interesante en virtud del cambio generacional ante la compleja situación actual.

Es necesario enseñar al alumno a ser gestor de su propio aprendizaje, recordando a María Montessori cuando dijo que la mayor señal de éxito de un profesor es que los alumnos trabajen como si el profesor no existiera.

Entonces, nuestro reto es inspirar y ser puentes, no muros. Todo esto en el marco de la ética que nos lleva a vencer el mal con el bien y que nos preservará como sociedad. Finalmente, este mundo no es nuestro, sino que nos ha sido prestado por las generaciones futuras.

Por eso pienso que educar es la más maravillosa aventura del ser humano: ayudar al otro a descubrir, desarrollar y contribuir para el mejoramiento de la sociedad.

Agradezco al Lic. Liborio Vidal, a la Mtra. Lida Espejo, Fabio Hoyos y a todo ese maravilloso equipo de la Segey, por el Reconocimiento al Maestro Distinguido 2023. Mi gratitud especial a la Comisión Dictaminadora por este voto de confianza. Este reconocimiento tan importante refuerza aún más mi vocación docente. Lo recibo con humildad y gratitud, con el compromiso de seguir siendo un puente que busque la inspiración y crecimiento de mis alumnos y para servir mejor a Yucatán, a México y al mundo.—Mérida, Yucatán

francisco.barroso@anahuac.mx

Maestro de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab