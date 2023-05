José Santiago Healy: El G7 irá contra Putin

Una vez más los máximos líderes de las siete naciones más poderosas del mundo occidental se reunirán este fin de semana para intentar resolver los problemas más graves del orbe, ahora en la emblemática población de Hiroshima, Japón.

Es muy posible que en los temas financieros y comerciales se logren avances, pero será muy difícil que lo mismo ocurra en asuntos delicados como la invasión rusa en Ucrania y la proliferación de armas nucleares.

Decimos lo anterior porque sin la presencia de otras potencias como China y Rusia se vuelve muy complicado resolver los conflictos políticos y las agresiones armadas.

Son siete naciones las que participarán en esta cumbre del llamado G7, a saber Canadá, Francia, Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos y Reino Unido.

El presidente norteamericano, Joe Biden, viajará casi de pisa y corre a la reunión porque tendrá que regresar el domingo a Washington, supuestamente para firmar un acuerdo con el Congreso que solucionará el problema del techo de la deuda interna, esto si los líderes de las bancadas demócrata y republicana zanjan sus diferencias.

Desde enero la administración de Biden llegó al límite de gasto autorizado de 34.4 billones de dólares y el plazo para evitar una quiebra técnica concluye el primero de junio.

Desde ahora se ve cuesta arriba que el mandatario estadounidense se concentre en las pláticas en Hiroshima cuando la Casa Blanca y el Congreso aún no logran evitar una macrocrisis.

Durante la cumbre se discutirán los efectos de la invasión a Ucrania cuyas repercusiones son enormes para el mundo, en 2022 los daños en la economía global por esta guerra fueron calculados en 1.6 billones de dólares por el Instituto Alemán de Estudios Económicos.

Lo anterior sin olvidar las pérdidas humanas calculadas en por lo menos 240,000 fallecidos. El general norteamericano Mark Milley, jefe del Estado Mayor de EE. UU, dijo que han muerto alrededor de 100 mil soldados rusos y 100 mil soldados ucranianos además de 40 mil civiles.

Quizás el mayor reto para los líderes del G7 será definir estrategias para detener las ambiciones de expansión del presidente ruso, Vladimir Putin, quien a pesar de los reveses sufridos no ha dado marcha atrás a la invasión militar en Ucrania.

Otros temas a tratar serán la cooperación entre los socios internacionales, el desarme y la no proliferación de armas nucleares con especial énfasis en las amenazas constantes que lleva a cabo el gobierno de Corea del Norte.

La resiliencia económica y la seguridad en la etapa posterior a la pandemia del Covid-19 será otro de los asuntos claves a revisar, asimismo tendrán cabida temas actuales como el clima, la energía y el medio ambiente.

Es una verdadera lástima, por no decir sorpresa, que los graves y complejos problemas relacionados con las corrientes migratorias a nivel mundial no vayan a ser analizados en la cumbre al menos no forma oficial.

¿Se imaginan lo que podrían resolver estas siete naciones si tomaran acciones conjuntas para cuando menos paliar las causas y los efectos de la migración internacional?

Además de los integrantes del G7 participarán en la reunión los dirigentes de la Unión Europea y a invitación del anfitrión Japón asistirán también los jefes de estado de Australia, India, Indonesia, República de Corea y Vietnam.

Por cierto será interesante observar por vez primera las actuaciones en el G7 de la primera ministra de Italia, la derechista Giorgia Meloni, así como del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, de ascendencia india y quien es integrante del Partido Conservador.

Será cuestión de días para saber si se toman acuerdos sólidos en esta cumbre o termina siendo, como suele suceder, una mera reunión diplomática y social.

Noticia final…

Vaya reveses políticos sufridos recientemente por el presidente López Obrador. En días pasados la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y archienemiga del hombre de Palacio, recibió el premio de Derechos Humanos 2023 de manos de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas que integran 10,400 profesionales del derecho de 143 países. Mientras en México es vituperada y acosada, Norma Piña fue condecorada a nivel mundial.— Hermosillo, Sonora.

