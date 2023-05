Edgardo Arredondo Gómez: Generación Covid-19

Cada generación piensa que puede ser más inteligente que la anterior, Aldous Leonard Huxley

En uno de los pabellones del antiguo Hospital O’Horán, un hombre estaba sentado dando bocanadas, desesperado. En un banquillo, detrás de él, estetoscopio en mano, mi inolvidable maestro el Dr. Raúl Bracamonte con rostro sereno recorría el tórax, arrebatándole información al aire que se colaba por los pulmones; se detuvo y empleando las manos fue percutiendo hasta delimitar un área entre dos de las costillas. Desinfectó la zona, colocó un poco de lidocaína y atravesó el espacio con un trócar; de inmediato hizo su aparición un borbotón de exudado purulento. Creo no menos de medio litro.

Tan solo diez minutos después, el paciente respiraba en forma pausada, había recobrado el color, se deshacía en bendiciones hacia el maestro, mientras yo no salía del asombro de la maniobra tan certera de mi mentor. Un absceso pulmonar delimitado en forma clínica.

Para esa misma época (mediados de los 80), un caso había ocasionado conmoción: una señora oriunda de Chiapas, relativamente joven, con unos días ingresada en el hospital y que presentaba unos accesos impresionantes de picos hipertensivos; aquella mujer se quejaba de accesos violentos de intensa cefalea…, su rostro enrojecía mientras se le escapaban las lágrimas. El equipo de médicos encabezado por los doctores Laviada, después de uno de los exámenes clínicos más exhaustivos que yo recuerde, y tras revisar los estudios de laboratorio, hicieron el diagnóstico clínico de un feocromocitoma, una muy rara variedad de tumoración de las suprarrenales que, se hizo fuertemente presuntivo cuando el Dr. Perfecto Fonz Bertolini, pionero del ultrasonido en Yucatán, días después, registró una imagen sugestiva, confirmada al efectuar el tratamiento quirúrgico con la extirpación del tumor, y finalmente la comprobación en el estudio histopatológico. La paciente felizmente se curó y regresó a su lugar de origen.

Podría seguir enumerando más casos como estos, que vi en mis años de estudiante y sobre todo en el internado de pregrado.

Estamos entrando a una etapa en donde el diagnóstico de las enfermedades cada vez se sustenta menos en los hallazgos clínicos. Nadie pone en debate la eficiencia y la certeza de los modernos equipos de laboratorio y gabinete. Pero es evidente que la enseñanza de la Medicina está con una tendencia peligrosamente hacia la tecnología… y, ¿qué pasa entonces con la clínica?

Programas

En todos los programas educativos de las escuelas de Medicina, las materias básicas se imparten durante los dos primeros años y por lo general, aparece hacia el tercero una asignatura: Propedéutica Clínica, la disciplina que enseña las técnicas de exploración y junto con la Semiología Médica permite identificar los signos y los síntomas, las manifestaciones de una enfermedad, cómo buscarlas (semiotecnia) y cómo interpretarlas (clínica semiológica).

Son la savia misma del conocimiento médico.

Pero la exploración clínica da un paso más allá. Desde el momento que inicia el interrogatorio, es el medio con el que se pone en marcha el vínculo más sólido para poder reconocer la enfermedad, tratarla, erradicarla y prevenirla: La relación médico paciente.

Lamentablemente a la par del avance de la Medicina en nuestro país, agravado por otros factores, se está dando un fenómeno paulatino, pero por desgracia persistente: estamos perdiendo la formación clínica en nuestros médicos.

La intuición clínica es un elemento fundamental para moldear al médico asertivo. Se requiere de un proceso formativo gradual, constante, y progresivo.

Todo comienza con la elaboración de la piedra angular del diagnóstico: la historia clínica. Mi maestro el Dr. Eduardo Laviada sostenía: “El paciente es un libro abierto para el estudiante de Medicina”, y en efecto, el Hospital O'Horán era en este sentido una auténtica biblioteca, y con los mejores maestros clínicos que transmitían su forma de ver y enseñar la Medicina a residentes e internos.

El que no aprendía no más era porque no se le daba o no quería. Pero es claro que, en ese abrazo clínico, el cariz humano de la relación despertaba en el estudiante la gran responsabilidad, amor y apego a sus pacientes, reunido en una sola palabra: ¡empatía!

La educación médica en nuestro país está en crisis. No hablemos de la brecha generacional que pone en un extremo la tecnología, con avances que ni a Asimov se le hubiera ocurrido.

No es nada descabellado imaginar que, en tan solo unos 50 años, una persona se pare frente a una máquina que a través de las pupilas lo identifique y, éste solo tenga que colocar un dedo para que un sensor registre sus signos vitales, en tanto una lanceta tome una muestra de sangre y un escáner recorra el cuerpo de abajo hacia arriba para tener en unos segundos el diagnóstico en la pantalla y, por alguna rendija salgan los medicamentos que deba el enfermo tomar.

Desde luego: ¡qué maravilla!, pero ¿y dónde quedaría el vínculo afectivo?

Después de la pandemia las evidencias clínicas se acumulan en el sentido que puede hablarse de un síndrome pos-Covid con manifestaciones crónicas, dolores articulares y musculares; fatiga y otros más que, se han acumulado; se habla por supuesto de las alteraciones cognitivas, sociales, emocionales; pero hay una repercusión también en temas educativos y laborales, y aquí va mi comentario.

Sin contacto

Estamos recibiendo a la primera generación Covid de estudiantes de Medicina. Algunos que desde el 4o. grado al internado de pregrado no tuvieron contacto con un hospital.

Una generación con dos años truncos en cuanto a formación clínica, independientemente del aspecto epistemológico o psicosomático me preocupa de sobremanera esta generación que pueda seguir creciendo solo amparados por la tecnología. Estos médicos que antes de preguntar el nombre del paciente y el motivo de la visita, están más apurados en descargar en sus celulares los resultados de una resonancia magnética o una tomografía, sin importar, y digámoslo de alguna manera coloquial, que el estudio de gabinete les pueda “spoilear” el diagnóstico.

Me alarma esta generación en la que una doctora, desde luego, con la justificación del clima de inseguridad pidiera al secretario de Salud que el Servicio Social se cancelara, su pobre y lamentable argumento: “Voy a hacer Cirugía Plástica, no me interesa refundirme en un pueblo a atender partos”.

Me inquieta en demasía que el médico se esté formando con desapego al sufrimiento humano y más cuando nuestro sistema de salud está rebasado, en pleno desmantelamiento, con carencias agravadas por la irresponsable medida de abrir desde 2020, más de diez mil plazas adicionales de residentes. Cómo exigirle a un interno de pregrado la elaboración de una historia clínica con el paciente ya no en una cama, ni siquiera en una camilla, sentado en una silla de plástico donde ha permanecido por 24 horas, sosteniendo con una mano el suero colocado en una de sus venas.

Qué difícil establecer un nexo atendiendo enfermos en salas rebosantes en los servicios de urgencias; pero, además: ¿cómo cuidamos el pudor de una paciente en un hospital al ser explorada ginecológicamente con una docena de médicos entre adscritos y estudiantes?

Ya ni mencionar la frustración de no tener medicamentos e insumos, de postergar manejos quirúrgicos.

Es momento de replantear el perfil del futuro médico, en medio de este caos generado por factores externos e internos, paradójicamente envueltos en el acelerado progreso tecnológico de la Medicina. Y es de interés general: son los médicos que tarde o temprano nos atenderán.— Mérida, Yucatán

Médico y escritor