Filiberto Pinelo Sansores: Dos procesos electorales casi definidos

Muy malas noticias para la oposición. A pesar de que el movimiento de transformación del país, llegado al poder por el impulso de la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos enfrenta a una mega maquinaria de mentiras, verdades a medias, magnificación de errores o desnaturalización de las decisiones que toma, no sólo no pierde piso sino que se fortalece cada vez más. A medida que arrecian los ataques en su contra, aumentan sus posibilidades de refrendar, con nuevos triunfos, su permanencia en el poder.

Cuando uno lee lo que expresan los defensores de un statu quo en proceso de ser sustituido o escucha a quienes, aparentando no serlo, de todos modos, vierten vitriolo contra las políticas del gobierno actual —sin oponer proyectos diferentes a los del pasado— tiene que caer en la cuenta de que la oposición no ha entendido —ni entenderá, por lo visto— que mientras ofrezca más de lo mismo y el talante del electorado no cambie, jamás regresará al poder.

Esa oposición busca desacreditar el esfuerzo que el gobierno federal hace para mejorar las condiciones de vida de quienes siempre estuvieron abandonados por los gobiernos neoliberales. Para eso usa machaconamente expresiones que acuña como la de que sus programas sociales, que benefician a decenas de millones de seres humanos en nuestro país, son denigrantes por tener propósitos electorales. Sin embargo, tratan de que se olvide que ni el PAN ni el PRI, dejaron nunca de tener ese tipo de programas.

La diferencia está en que eran programas limitados en lo económico y en lo social, es decir, daban poco y a unos cuantos pues no tenían el propósito de incidir en la mejora de las condiciones de vida de la población sino en asegurar clientelas electorales, eso sí, sin poner en riesgo los caudales que se reservaban para sus bolsas.

Los gobernantes y sus colaboradores preferían quedarse con las millonarias sumas que pasaban por sus manos que ayudar a resolver las más apremiantes necesidades de los mexicanos o desarrollar al país.

Es obvio que un conglomerado social que recibe beneficios de un gobierno, de la índole que sean, en obras, servicios o apoyos para subsistir procurará conservarlos y hará todo lo posible para que el gobierno que se los da perdure.

Si, además, observa que, a diferencia de los anteriores, el que está ahora hace esfuerzos desmesurados por reunir recursos para construir carreteras, vías de ferrocarril, campos deportivos, parques inmensos, refinerías, una obra majestuosa como el Tren Maya, sin subir impuestos ni decretar gasolinazos necesitaría ser obtuso para no darse cuenta que requiere que gobiernos como éste sigan existiendo en el país y que no regresen los que, durante décadas, estuvieron, sistemáticamente, atracándolo.

En unos cuantos días se producirá un nuevo hito en el avance del movimiento que —pese a errores y contradicciones de una de las partes que lo componen, como su propio partido que, al abrirse a la sociedad, inevitablemente, abrió las puertas a que por ella se colaran personas cuyo único propósito es escalar en beneficio propio—, ha tenido un crecimiento tal vez único en el mundo. En el breve lapso de 5 años, Morena, junto con sus aliados conquistó 22 gubernaturas arrebatadas al PRIAN, una hazaña sin precedente.

Los denostadores tratan de afear el logro comparando a Morena con el PRI, porque éste solía arrasar en las elecciones; sólo que se les olvidan algunas cosas sumamente elementales.

Una es la diferencia de orígenes: el PRI fue un partido de Estado, es decir, fue construido por la maquinaria del poder. Su fundador, se llamó Plutarco Elías Calles, presidente del país y, posteriormente, cacique suyo con el eufemismo de Jefe Máximo. En cambio, Morena fue construido desde abajo, por el pueblo, teniendo en contra al engranaje estatal.

Otra es que cuando el PRI arrasaba era porque él mismo hacía las elecciones, en tanto, la izquierda fue siempre víctima de los fraudes electorales que aquél desvergonzadamente cometía, primero solo y, después, en alianza con su casi gemelo, el PAN, como en 2006. De tal modo que siempre remó a contra corriente enfrentando a la oligarquía prianista a cuyo servicio estaba también, por supuesto, el órgano electoral, construido cuando los amantes se descararon.

En las elecciones del próximo 4 de junio en dos estados del país es casi seguro que el partido de AMLO siga su avance acelerado hacia un punto que hará que el Movimiento de la 4T refrende, en 2024, su titularidad como grupo gobernante de México. Por más ruido que está haciendo para llevar hasta el último momento su infundada esperanza de victoria, la oposición saldrá nuevamente revolcada.

A menos que ocurra una catástrofe solar el PRI y con él sus aliados, PAN y lo que queda del PRD, morderán el polvo inexorablemente en el Estado de México. Con ello, el movimiento de la 4T llegará a la cita siguiente, con 23 gubernaturas, obtenidas en el corto lapso que va desde que nació a la vida hasta ese momento, para desgracia de quienes durante casi un siglo —solos y, posteriormente, en alianza con el blanquiazul— gobernaron al país. Con ese estado Morena pasará de gobernar entidades que suman 73 millones de habitantes a hacerlo en estados que suman más de 90 millones; en tanto el PRI, si no pierde Coahuila, reducirá su suma a solo los 3 millones 29 mil que tiene éste.

Será este un paso muy importante en el camino del movimiento de la 4T hacia la siguiente etapa, que son las elecciones de junio de 2024 en que se dirimirán, como en 2018, la presidencia del país, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. Además, se renovarán ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 30 congresos locales y un número muy grande de alcaldías municipales en todo el país. De triunfar Morena en el Estado de México, quedará, prácticamente, escrita la definición de la elección presidencial.

Eso sí, esperamos todos que tanto las del próximo mes como las del próximo año sean elecciones limpias, como las que se han venido haciendo desde 2018 cuando quedó demostrado que al fraude electoral lo vence la participación masiva del pueblo, no el alto costo con que opera el supuesto árbitro electoral.— Mérida, Yucatán.

