Filiberto Pinelo Sansores: Un gobierno como requiere el pueblo

Los más grandes empresarios del país, esos que durante sexenios impusieron su voluntad a todos los gobiernos de la era neoliberal para que el Estado les entregara riquezas nacionales o los salvara de la quiebra cuando metían la pata en sus negocios, se han encontrado de pronto con un cambio que no les gusta, pues ni se les entregan más riquezas públicas para que exploten, ni se les perdona el pago de impuestos para que aumenten sus haberes.

El gobierno de la 4T no es un gobierno anticapitalista, porque este enfoque no está a la orden del día en nuestro país, pero tampoco alcahuete de los grandes capitalistas, como los anteriores.

Es un gobierno democrático, al servicio del pueblo, que tiene que actuar dentro de las condiciones que la realidad impone a quienes quieren ayudar a que el país avance todo lo que sea posible en beneficio de las grandes mayorías, especialmente, las más necesitadas, a la vez que hacer que aumente la producción y mejore la economía.

La prueba de que no es anticapitalista es que los grandes consorcios, nacionales y extranjeros, que operan en México obtienen, año tras año, enormes ganancias sin limitación alguna. Ni siquiera les ha aumentado el fisco las miserables tasas de impuestos que pagan, no obstante lo cuantioso del incremento de esos ingresos. Por ejemplo, en 2022, los bancos tuvieron utilidades netas de 236,743 millones de pesos, cifra récord 20% mayor a la del año previo.

Según la revista “Forbes”, de los 40 empresarios mexicanos que rastreó para “la lista de multimillonarios 2023 con al menos 500 millones de dólares de fortuna”, 33 de ellos aumentaron de algún modo su patrimonio respecto al año anterior, 19 al ritmo de doble dígito. Solo cuatro vieron sus riquezas disminuir, sin salirse de la lista y tres nuevos se incorporaron al selecto grupo.

Entre los capitanes de barco que más pesca obtuvieron en 2022 están Carlos Slim, cuya fortuna en un año pasó de 82,040 millones a 93,000 millones de dólares, es decir, aumentó en 10,960 millones de dólares; la familia Servitje Montull incrementó la suya en 2,300 millones al pasar de 5,400 a 7,770 millones de dólares; la fortuna de la familia Baillères, pasó en un año de 6,650 a 6,900 millones de dólares, un aumento de 250 millones; la de María Asunción Arámburuzavala fue la que menos aumentó, pues pasó de 6,180 a 6,200, un crecimiento, de todos modos, aunque de 20 millones de dólares.

Incluso, aquellos cuyos capitales retrocedieron, tienen una fortuna inmensa que contrasta con la pobreza en que viven millones de mexicanos, tales son Germán Larrea, segundo lugar entre los hombres y mujeres más ricos de México, con una fortuna de 26,600 millones de dólares y Ricardo Salinas Pliego, tercero, con un capital de 10,900 dólares. La del primero tuvo un decremento de 14 por ciento y la del segundo de 12.4 por ciento, en comparación con 2021.

Eso explica por qué gran parte de la sociedad, así como exige que los funcionarios públicos dejen de ver los cargos como bancos personales para embolsarse dinero del erario, pide, también una reforma impositiva que haga pagar más a los dueños de grandes capitales, dineros que, viéndolo bien, no son fruto solo del esfuerzo de sus titulares, sino del de millones de mexicanos.

Por eso son risibles las afirmaciones de los voceros de quienes aspiran a volver al poder al decir que el de López Obrador es un gobierno autoritario, que tiene como meta “establecer el socialismo en México”, hechas con motivo de que —al amparo de la Constitución y otras leyes que lo permiten— recuperó la concesión de un bien de la nación que estaba en manos de un particular, el señor Larrea —un pedazo de vía férrea de 117 kilómetros de extensión, situada en una zona estratégica del país, el Istmo de Tehuantepec— que pedía mucho dinero por devolverlo.

El señor Larrea es uno de los grandes barones del dinero que ha amasado fortuna al calor del poder público. Éste le ha concesionado minas y vías de ferrocarril a precios de ganga, como también a otros personajes cercanos al poder distintos bienes, que eran de la nación y pasaron a sus manos, durante los gobiernos neoliberales, desde Salinas hasta Peña. En 2014, una de sus minas contaminó las aguas de dos ríos, Sonora y Bacanuchi y hasta hoy no resarce los daños a decenas de miles de habitantes de esa región.

Ahora se quiso pasar de vivo y pedir a cambio de devolver la concesión del tramo —que representa, apenas, el 1.1 por ciento de los 11,500 kilómetros de vías férreas que tiene concesionadas— la cantidad de 9,500 millones de pesos, suma considerada un abuso por el gobierno federal que mediante decreto canceló la concesión y recuperó para su legítima propietaria, la nación, el tramo en comento. Éste, será incorporado a la importante obra del Corredor Interoceánico que es una plataforma logística que beneficiará a una extensa región del país habitada por millones de mexicanos.

El que no sea el de AMLO un gobierno que combata al capitalismo no significa que acepte que los grandes capitales sean los que impongan sus intereses al país. Ha demostrado muchas veces que por encima de éstos están los intereses del pueblo. Por eso es que no pierde el apoyo popular ante la desazón de sus adversarios que, por más propaganda negra contra él, no consiguen avanzar ni un ápice en sus pretensiones de ponerlo contra la pared.

Están tan desesperados que hasta manuales están elaborando para aprender cómo derrotarlo. Uno de esos fue presentado en esta ciudad por un grupo de ciudadanos ligados a la derecha, según puede verse en su página de internet. En él se brindan “herramientas prácticas para líderes sociales, padres y madres de familia, maestros, empresarios, jóvenes y todas las personas que quieran sumarse a la defensa de la democracia en México…” con el fin de que tengan “pautas” para actuar, según expresó uno de sus autores.

Y es que no entienden que el pueblo apoya a quien lo beneficia no a quienes le fallaron y no tienen, hasta hoy, ni siquiera un programa que ofrecerle.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa