Cid Rodrigo Aguilar Castellanos: El INAI, incÃ³modo

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es uno de los organismos públicos más importantes y de mayor relevancia que existen en México.

Su tarea primordial es la de facilitar la información y documentación a la que todos los mexicanos debemos tener acceso por el simple hecho de que debiera ser pública y al alcance de todos.

Como sabemos, a los gobiernos les cuesta trabajo o simplemente no les gusta dar a conocer toda su información, claro, porque mucha de esta no quieren que se sepa. Esto ocurre debido a la corrupción, malos manejos del erario, mala toma de decisiones y un sinfín de delitos.

El INAI nace de la sociedad civil, de la lucha de muchos años del pueblo para que el gobierno no ostente el poder absoluto y den claridad de sus tomas de decisiones. No emana de ningún gobierno, ni de ningún partido político, y hoy día es un organismo autónomo que lo que más intenta es ser plural.

Es muy triste ver que todo lo que se ha construido durante años y todo lo que estorba se le quiera desaparecer.

A los gobiernos, hablando en plural, tanto federal como estatales y municipales, muchas veces este instituto no es de su agrado total. Esto ocurre debido a que el INAI les obliga a rendir cuentas, a dar información, a transparentar los gastos, a revelar documentos, entre otros.

Claramente si no hacen pública una información es por dos razones: porque algo no anda bien o porque no quieren trabajar de más. Los gobiernos deben ser aliados de la sociedad y no ser el poder absoluto. Los contrapesos se crearon para eso mismo, para que nadie ostente dominio total. Por ende, el INAI es primordial en México para la transparencia.

Uno de los dichos por los que se pretende desaparecer al INAI se refiere a que es un organismo demasiado costoso. Si analizamos todas las dependencias de gobierno nos asustaríamos de los millones o miles de millones que tienen de presupuesto y muchas de ellas sin resultados visibles.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, según su sitito web, su presupuesto en 2022 representa el 0.01% del gasto total del gobierno, si lo comparamos con los ramos autónomos representa el 0.75%. Es decir, el dinero público, que es de todos y que todos pagamos, no se está utilizando a gran escala en el INAI, sino en otras partidas, dependencias u organismos.

Si lo que queremos es austeridad, hay que analizar dónde ahorrar, pero no desaparecer una institución que da resultados.

Se alega que no quieren que deje de existir la transparencia, solo que no exista el Instituto, y que las facultades que tiene el INAI pasen a formar parte de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, lo cual a todas luces no funcionaría, ya que el mismo gobierno no puede ser juez y parte. Pongamos un ejemplo, si la Secretaría de Gobernación no quiere hacer pública una información, y un ciudadano la solicita y no la da, ¿quién los va a obligar a entregarla? ¿Ellos mismos se van a sancionar?

¿Se van a automultar? Así no hay nadie que exija y así volvemos al pasado, a un autoritarismo que ya se había acabado.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debe seguir en funciones y los gobiernos deberían apoyarlo más para cumplir con todas sus responsabilidades, brindándole todas las herramientas necesarias y no desaparecerlo solo porque les estorba y logra que se sepan toda o parte de la realidad.

En México tenemos organismos autónomos muy importantes y que dan buenos resultados, que son referentes a nivel internacional. Si queremos un México democrático y sin corrupción, es vital la transparencia y la rendición de cuentas.— Mérida, Yucatán.

Licenciado en Derecho, con maestría en Políticas y Relaciones Internacionales por Cardiff University. Expresidente del Consejo Consultivo del INAIP de Yucatán