Cholyn Garza: Encuestas y realidades

“Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento”.—Albert Einstein

Empezaré mi colaboración semanal por decirles que no soy partidaria de las encuestas; ¿Por qué? Porque considero que no siempre reflejan el verdadero sentir de los encuestados.

Puede darse el caso que la persona o grupo que realiza el ejercicio no formule correctamente la pregunta, o bien que esté hecha para que se responda como el grupo encuestador desea.

Lo hemos visto y conocido en diferentes ocasiones donde cada quien da su versión y le alza la mano a quien promueve.

Yo soy más de observar, de ver la realidad, de sentir el ánimo de las personas y por supuesto, de hacer una evaluación de los hechos.

Estoy consciente que no hay gobierno perfecto, por lo tanto, tampoco existen los gobernantes perfectos. Sin embargo, la actuación de las personas que están al frente de instituciones significa mucho para los ciudadanos.

Ahí, en los cargos se conocen los funcionarios. Su actuación dice mucho. Las sonrisas, los apapachos, las promesas, incluyendo los insultos que algún candidato lanza en contra de otros contendientes durante la campaña, quedan atrás.

Y habrá un ganador, de eso no hay duda. Deseamos que sea en buena lid. En base a la trayectoria de cada candidato.

Próximamente tendremos elecciones en dos estados que son muy importantes para el 2024. Me refiero a las votaciones que se llevarán al cabo en el Estado de México y en Coahuila para elegir gobernador.

Pues bien, en Coahuila, mi querido estado por adopción, considero que Manolo Jiménez Salinas candidato de la alianza PRI; PAN; PRD es quien lleva la ventaja.

Ventaja que le dan no solo las encuestas, que lo sitúan en primer lugar sino su actuación como político. Y esto es lo más importante, lo que ha trabajado y realizado en los cargos que ha desempeñado.

Es joven, de agradable trato, conocedor de su estado, por lo tanto, se siente orgulloso de su terruño. Con experiencia, además, que ha ganado en los años dedicados al servicio público, como diputado local y presidente municipal de Saltillo en dos ocasiones.

Hay algo más que favorece a Manolo. En Coahuila tenemos un gobernador que ha trabajado por nuestro estado, brindándonos seguridad y tranquilidad, algo tan preciado como necesario.

El ingeniero Miguel Riquelme ha procurado estos años al frente de su gobierno, establecer una red de protección que nos permita a los ciudadanos sentirnos seguros. A corporaciones muy bien coordinadas como Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y policías locales se debe el blindaje a nuestro Estado y podamos respirar una paz tan anhelada, necesaria y que todos merecemos.

En Coahuila vivimos años atrás un episodio muy triste y lamentable en cuanto a seguridad se refiere. Y como lo vivimos y recordamos con tristeza, coraje y dolor, no deseamos se repita.

Hay que tener presente a la hora de ir a votar, el 4 de junio próximo, que Coahuila no se vende como lo han hecho otros estados cuyos gobernadores sucumbieron a la tentación de una embajada, quizás por “salvar el pellejo”. No les importó el lugar que gobernaron.

Un grupo político que pacta con la delincuencia para someter a un pueblo no merece la confianza ni el respeto de los ciudadanos.

Los hombres pasan por los cargos que no son eternos. Su actuación al frente de una encomienda debe ser sagrada. Nuestro país está urgido de buenos gobernantes, no de individuos que amen el poder y pretendan beneficiarse de él. Políticos que dejen una buena huella en su comunidad para que se les recuerde bien por lo que hicieron en beneficio de su estado y no que se les señale por lo que se llevaron.

Reflexionemos nuestro voto porque hay mucho en juego para el 2024. Analicemos la situación que prevalece en el país y decidamos lo que realmente queremos para nuestro México, desde ahora.

Cuatro de junio, día de elecciones en Coahuila y el Estado de México. Salgamos a votar.— Piedras Negras, Coahuila.

Periodista